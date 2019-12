3 résolutions pour convaincre et convertir ses clients en 2020

Ce n'est jamais un mauvais moment pour améliorer vos stratégies marketing. Avec une nouvelle année qui approche et une toute nouvelle décennie, tout le monde prend des résolutions pour améliorer sa vie et ses affaires. Quel meilleur moment pour résoudre pour augmenter l'engagement et l'action avec vos clients?

Ces résolutions prennent en compte les intentions de vos clients, ce qui signifie que chaque action marketing que vous entreprendrez fonctionnera pour les convaincre et les convertir, qu'il s'agisse de nouveaux acheteurs ou de fans de marque de longue date.

Résolution 1: Personnalisez l'expérience

Les consommateurs ont clairement indiqué qu'ils n'hésitaient pas à donner un peu d'informations personnelles afin de recevoir des suggestions d'achat plus pertinentes. Vous avez également des dizaines de chances d'obtenir des informations de vos acheteurs. Il y a la première touche, peut-être une publication ou une annonce sur les réseaux sociaux présentant un produit qui les intéressait. Il y a l'historique de navigation après avoir atteint votre site, qui vous indique exactement ce qu'ils recherchent.

L'un des moyens les plus simples et les plus efficaces de recueillir des informations de contact est d'offrir une remise ou un autre élément de valeur en échange d'une adresse e-mail. Cela vous donne la possibilité de contacter ultérieurement des offres pertinentes, qu'un achat soit effectué lors de leur première visite ou non. Plus l'offre est pertinente – en utilisant les données que vous recueillez lors de leur session de navigation – plus vous serez en mesure de les convaincre et de les convertir en acheteurs.

Résolution 2: créer une communauté

Parfois, rien de ce que vous faites ne convaincra un client de faire un achat. Le bouche-à-oreille est plus puissant que tout matériel marketing que vous publiez. Vous pouvez toujours contrôler le récit en créant des communautés autour de votre marque, que ce soit via Facebook, Instagram ou même YouTube.

Au sein de ces communautés, vous développerez des défenseurs de la marque qui seront heureux de partager leurs expériences avec vos produits. Les membres peuvent également contacter d'autres fans de la marque pour poser des questions ou demander des avis sur vos produits.

Aussi valables que le marketing de bouche à oreille que vous recevrez, les plaintes des clients seront peut-être encore plus précieuses. Cela vous donnera une chance de bien faire les choses pour vos acheteurs avant même qu'ils ne contactent votre service client. Imaginez si vous pouviez remplacer ou rembourser un article sans que le client ne le demande! Quelle serait sa puissance?

Résolution 3: créer une fidélité à la marque (peut-être même sans programme de fidélité)

Un programme de fidélité est un excellent moyen de faire revenir les clients pour en savoir plus. Cependant, vous ne pouvez pas vous attendre à ce qu'un nouveau client s'inscrive immédiatement à votre programme de fidélité. Ils ont besoin d'être assurés que leur fidélité à votre marque est une sage décision. Alors, comment pouvez-vous fidéliser votre marque sans vous tourner d'abord vers un programme de fidélité?

La première grande étape consiste à simplement écouter ce que dit le client. Lorsqu'ils vous disent, via leurs réseaux sociaux ou leurs actions de navigation, qu'ils recherchent des éléments spécifiques, fournissez des informations sur ces éléments, et non un lien général vers votre site Web dans son ensemble. Le pire serait d'envoyer des informations sur les offres spéciales ou les remises sur les articles qui semblent être les contraire de ce qu'ils recherchent. Par exemple, s'ils recherchent des chaussures pour femmes, ne leur envoyez pas d'informations sur vos dernières ventes de bottes pour hommes. Vous pouvez certainement ajouter cela en tant que post-scriptum dans votre marketing par e-mail, mais uniquement après avoir fourni des informations sur les éléments exacts qu'ils ont recherchés.

Ensuite, demandez comment vous pouvez faire des produits qu'ils recherchent leur meilleur choix. Ils adoreront avoir la possibilité de donner leur avis afin d'obtenir exactement ce qu'ils recherchent. Par exemple, s’ils achètent des serviettes, demandez si un monogramme rendrait ces serviettes encore meilleures. S'ils recherchent des croustilles, demandez-leur s'ils souhaitent soumettre des suggestions de nouvelles saveurs. Lay’s fait un travail incroyable avec cette tactique particulière.

Enfin, offrez un service incroyable avant, pendant et après la vente. Vous avez déjà deux excellents exemples pour avant et pendant. Que pouvez-vous faire après? Un suivi par e-mail pour voir si l'acheteur a des questions ou des commentaires sur l'achat est un bon début. Si l'acheteur vous contacte, assurez-vous de répondre rapidement, même si vous avez besoin de plus de temps pour trouver des réponses à ses questions. Laisser quelqu'un pendre n'est jamais beau.

Ces trois résolutions vous mettront sur la bonne voie pour convaincre et convertir plus de clients en 2020.