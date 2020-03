3 signes que votre marque ne raconte pas une histoire gagnante (et comment réparer les choses)

Du marketing aux énoncés de mission, les outils et techniques dont vous avez besoin pour changer votre récit.

Mars

17, 2020

6 min de lecture

Dans notre paysage marketing moderne, les marques ne peuvent se permettre d’exister comme une autre entité sans visage. Ils doivent avoir une histoire puissante qui vend qui ils sont et leur permet de faire appel à leur public cible. Alors que la plupart des marques comprennent ce besoin fondamental de raconter une histoire, beaucoup ne parviennent pas à réussir l’exécution. Heureusement, les marques qui échouent dans leurs efforts actuels de narration ont tendance à partager quelques problèmes communs (voir ci-dessous), ceux qui peuvent être identifiés et corrigés avec les bons outils et techniques.

1. Votre marketing n’est pas mémorable

Vos clients ont le désir de s’engager avec des histoires de marque de qualité, mais si l’histoire que vous essayez de raconter n’est pas mémorable, vous ne ferez pas de lien durable. Une étude au Royaume-Uni a révélé que si 79% des adultes «veulent que les marques racontent des histoires dans le cadre de leur marketing», 85% des personnes interrogées ne pouvaient pas penser à une histoire de marque mémorable.

Comme le révèle cette statistique désolante, la plupart des efforts de marketing de marque ne parviennent pas à dépasser le bruit qui bombarde les clients chaque jour, en particulier dans le contexte de l’essor des médias sociaux. Nielsen estime que l’adulte moyen aux États-Unis passe 11 heures par jour à interagir avec divers médias, et bien que tout ce temps présente certainement une opportunité, cela signifie également qu’il y a beaucoup d’autres histoires en compétition pour attirer l’attention des clients. Il devient de plus en plus difficile pour les spécialistes du marketing de créer du contenu souhaitable, qui arrête le défilement, lorsque les utilisateurs rencontrent constamment les mêmes messages, encore et encore. Que ce soit des modèles de campagnes de réponse numérique ou des sous-titres génériques Instagram, cette approche ne suffira plus.

Une partie du problème pourrait être que vous ne racontez pas d’histoires pour commencer. Bien qu’une étude de cas puisse certainement être convaincante, si elle n’a pas un récit avec un élément émotionnel, elle n’aura probablement pas autant d’impact mémorable. Selon la Stanford School of Business, les histoires sont 22 fois plus faciles à retenir que les faits.

Considérez comment les statistiques, les témoignages de clients et d’autres options de marketing peuvent être liés dans le cadre d’un récit cohérent. Une histoire avec un noyau émotionnel mettra ces faits en perspective afin qu’ils aient un plus grand impact pour votre public.

2. Vous n’avez pas construit de “tribu” autour de votre marque

Beaucoup des entreprises les plus prospères du monde ont atteint leur statut en créant une tribu de marque – un groupe de personnes qui croient en la marque et à sa mission, sont profondément fidèles à ses produits et services et vont même promouvoir la marque dans leur vie quotidienne.

Cela est particulièrement répandu avec les marques technologiques comme Apple ou Tesla, qui ont atteint des taux de fidélité élevés en associant leurs produits à un ensemble unique de valeurs et de croyances partagées parmi leur public cible. La marque devient plus qu’un simple produit – elle devient une expérience et fait même partie d’un style de vie.

Si votre public ne semble pas être très engagé ou passionné, il y a de fortes chances qu’un manque de narration cohérente de la marque soit au moins en partie à blâmer. Votre message doit créer un sentiment de solidarité et d’appartenance parmi votre public cible. Un marketing tribal réussi va au-delà des informations démographiques de base et se concentre sur les comportements qui créent des liens plus significatifs.

En plus de peaufiner votre propre marketing, tirer parti de la puissance des influenceurs peut être un excellent moyen de bâtir votre tribu de marque. Une étude menée par Twitter a révélé que 49% de ses utilisateurs se sont tournés vers des influenceurs pour des recommandations de produits. C’est pourquoi les témoignages d’influenceurs et les interviews jouent un rôle si significatif dans la publicité. Ils fournissent une preuve sociale, ce qui est particulièrement important pour surmonter les barrières de confiance ou pénétrer un nouveau marché.

Les influenceurs ont déjà créé une tribu basée sur leur personnalité, leurs intérêts communs et leur style de communication engageant. Le partenariat avec des influenceurs pertinents peut contribuer à la croissance de votre propre tribu de marque. De même, baser vos modèles de narration sur les techniques utilisées par les meilleurs influenceurs de votre créneau peut vous aider à mieux communiquer votre histoire de manière attrayante.

3. Vous ne communiquez pas votre impact

De nos jours, il ne suffit pas d’être une marque «amusante» ou «excitante». De plus en plus de gens veulent s’engager avec des marques qui, selon eux, ont un impact positif sur la société. En fait, l’étude 2019 de Porter Novelli / Cone Purpose Biometrics a révélé que 72% des consommateurs américains estimaient qu’il était important d’acheter auprès d’entreprises qui reflétaient leurs valeurs. Et près de 90 pour cent ont déclaré être susceptibles d’acheter auprès d’une entreprise “axée sur les objectifs”.

Cela révèle deux problèmes communs où la narration de marque échoue souvent: ne pas avoir de cause ou d’objectif significatif que vous soutenez, puis ne pas communiquer ce que vous faites pour soutenir votre cause. Les marques qui réussissent à long terme essaient d’avoir un impact significatif sur la vie de leurs clients. Ils s’efforcent également de rendre le monde meilleur.

Pour que chacun de ces efforts ait des résultats de narration positifs, ils doivent découler naturellement des valeurs de votre entreprise et des produits et services que vous proposez. Trouvez une cause pertinente que vous pouvez soutenir, comme chercher des moyens de réduire votre impact environnemental. Attacher votre marque à de telles initiatives, puis les intégrer dans votre narration alimentera la fidélité et vous aidera à bâtir votre tribu.

Cependant, gardez à l’esprit qu’il est important que cet élément de bien social soit authentique. Les consommateurs sont intelligents et si votre impact ne correspond pas au ton général du message et de la mission de votre marque, il ne sera pas aussi efficace.

Avec une narration de qualité, votre marque devient beaucoup plus fiable et attrayante pour votre public cible. Vous pouvez établir des liens puissants qui alimentent la fidélité durable nécessaire pour bâtir une entreprise prospère. En creusant profondément dans vos gènes de narration, vous pouvez faire passer votre marque au niveau supérieur.

