3 stratégies pour améliorer votre expérience de service client

Le service à la clientèle est un domaine que les propriétaires de petites entreprises peuvent facilement ignorer lorsqu’ils tentent d’équilibrer leurs priorités. En plus de s’assurer que leur entreprise est sensible aux demandes de renseignements et utile par téléphone et par chat, ils ne se concentrent souvent pas sur l’offre d’une expérience de service client vraiment remarquable. Mais l’importance ne peut pas être sous-estimée. Les statistiques courantes indiquent qu’il est en fait environ cinq fois plus cher d’attirer un nouveau client que de conserver un client actuel. Prendre soin des clients que vous avez actuellement est essentiel pour les résultats de votre entreprise.

Donc, même si vous pensez que votre entreprise fonctionne correctement au sein du service client, il y a probablement place à amélioration. Selon les statistiques de Salesforce, 72% des clients partageront leur expérience positive avec d’autres, de sorte que chaque entreprise a un potentiel important de marketing de bouche à oreille simplement grâce à une expérience de service client exceptionnelle. Voici trois petites implémentations qui peuvent vous y aider.

1. Incorporer les commentaires des clients

Étant donné que de nombreux clients contactent le service client avec une préoccupation, il est important de prendre le temps de vraiment écouter ce que le client dit. Ils offrent de précieux commentaires sur votre produit ou service et ce qui peut être approuvé. Remerciez le client d’avoir porté ses commentaires à votre attention, puis incorporez soigneusement les commentaires dans votre entreprise.

Lorsque les commentaires d’un client vous ont directement affecté en modifiant une politique ou en ajoutant un nouveau service, envoyez-lui un e-mail ou appelez-le une fois le changement intégré et remerciez-le sincèrement de l’avoir porté à votre attention.

2. Soyez proactif plutôt que réactif pour servir les clients

Attendre qu’un client ne parle pas d’un problème ou d’une idée ne suffit pas. Soyez proactif dans votre expérience de service client en demandant continuellement des commentaires et des façons de vous améliorer. Le client se sent pris en charge et aime que son opinion compte, et vous pouvez étouffer tout problème évolutif dans l’œuf.

Rent the Runway est une entreprise qui réussit bien. Dans leur option illimitée, les clients peuvent louer quatre vêtements à la fois. Au moment où l’article est retourné, le client est invité en ligne ou dans son application à fournir des commentaires faciles – s’il «l’aimait», «l’aimait» ou «c’était juste correct». Le choix de l’une de ces options permet de partager davantage, ce qui donne à l’utilisateur l’impression que son expérience est importante.

3. Construire une relation à long terme avec le client

Dans la même veine de parler avec les clients et d’intégrer leurs commentaires, trouvez de petites façons de construire une relation avec un client comme s’il s’agissait d’un ami avec lequel vous souhaitez rester en contact.

À mesure que votre entreprise évolue, ces relations peuvent sembler difficiles à gérer. Comptez sur les données et voyez si vous pouvez reconnaître les tendances des clients. Une autre façon de construire une relation à long terme est de suivre un mois environ après un e-mail ou un appel téléphonique du service client pour voir comment les choses se passent, créant une relation conversationnelle plus décontractée avec le client plutôt que d’attendre qu’il ait un question ou problème.

Au fil du temps, ces trois implémentations peuvent faire une grande différence dans la réputation de votre entreprise et le bonheur de votre clientèle. Ils valent tous la peine d’être essayés et pris à cœur.

