3 stratégies simples mais efficaces pour créer un revenu cohérent en ligne

La cohérence est plus fiable que l’inspiration.

Le manque de revenus constants est l’une des parties les plus difficiles de l’adaptation à l’esprit d’entreprise. Lorsque vous travaillez entre neuf et cinq heures, vous recevez un chèque de paie fiable chaque semaine ou tous les deux mois. Vous savez à peu près quel sera ce chèque et pouvez planifier en conséquence. Vous n’obtenez pas cela en tant qu’entrepreneur.

Lorsque vous travaillez pour vous-même, vous êtes payé lorsque vous générez des revenus. Les entrepreneurs qui réussissent ont craqué la formule pour créer une cohérence dans la génération de ces revenus. Ce n’est pas un mystère. Dans une entreprise, vous en retirez ce que vous y mettez. Donc, si vous êtes prêt à travailler et à développer votre entreprise, voici trois façons simples de créer des revenus cohérents en ligne.

1. Créez un programme de revenus récurrents.

L’une des belles parties d’une entreprise en ligne est de pouvoir créer des produits et des cours d’information numérique. Vous pouvez prendre vos connaissances et votre expérience autour d’un sujet et les mettre dans un programme d’adhésion mensuel. Grâce à des logiciels tels que ClickFunnels (et autres), vous pouvez filtrer ce contenu sur une période de temps.

Ces programmes pourraient durer de trente minutes à des vidéos d’une heure. Il peut s’agir de contenu écrit ou audio. Vous créez un programme que vous décomposez en morceaux et que vous égouttez ces morceaux sur un mois. Vous facturez ensuite des frais mensuels pour que les clients y aient accès. Vous pouvez ouvrir et fermer le panier pour acheter l’accès au programme à la fin de chaque mois.

Avec un programme de revenus récurrents, vous savez combien d’argent touchera votre processeur de paiement le premier de chaque mois. Les statistiques ont montré que la plupart des gens oublient les paiements récurrents lors de leur inscription. Et, si vous diffusez du contenu exceptionnel chaque mois, les membres n’annuleront pas et amèneront d’autres personnes à consulter la page de vente.

2. Commencez chaque journée par des activités génératrices de revenus.

Nous avons tendance à commencer notre journée en fonction de ce que nous voyons lorsque nous prenons nos téléphones portables dès le matin. Nous sommes réactifs au lieu d’être intentionnels. Une façon de créer un revenu constant consiste à démarrer la partie commerciale de votre journée en faisant des choses qui vous feront gagner de l’argent.

Cela pourrait correspondre à des prospects qui ont manifesté leur intérêt pour ce que votre entreprise vend. Il pourrait s’agir de créer des messages et des messages de vente. Cela pourrait être d’envoyer des emplacements. Il peut s’agir de clients qui ont déjà acheté chez vous. Il existe de nombreuses façons de le faire en ligne. Le fait étant, commencez la première partie de votre journée de manière intentionnelle. Commencez par planter les graines qui mènent au revenu.

3. Créez un plan pour promouvoir votre entreprise.

Créer un revenu constant nécessite un plan. Le succès ne se produit pas par accident. Dans le plan d’une promotion, vous définissez des périodes spécifiques sur le calendrier lorsque vous faites la promotion de ce que propose votre entreprise. Vous pouvez utiliser un logiciel ou aller simple et le créer sur un document.

Commencez avec tous les services et produits que votre entreprise propose en ligne. Regardez quand il est judicieux de promouvoir chacun pendant l’année. Certaines offres se portent mieux en fonction de la période de l’année. Attribuez vos produits et services à un mois spécifique. Ensuite, tout le mois précédent, votre contenu devrait pointer vers ce que vous avez à venir le mois suivant.

Dans ce type de système, vous ajoutez de la valeur à votre audience pendant un mois entier. Vous arrivez ensuite à la fin du mois avec un moyen pour vos clients potentiels d’obtenir plus d’aide ou de faire passer le contenu gratuit que vous leur avez donné au niveau supérieur. Vous amorcez votre audience, ce qui augmente les ventes. Vous créez également de la cohérence, car vous faites la promotion chaque mois et gagnez de l’argent.

L’entrepreneuriat ne doit pas nécessairement être une montagne russe pour vous. Vous pouvez créer de la cohérence et grandir à partir de là. Internet et les médias sociaux vous offrent la possibilité d’ajouter de la valeur et d’atteindre des milliards de personnes. Vous pouvez créer une entreprise prospère simplement via Internet ou l’utiliser pour développer votre entreprise hors ligne. Vous ces stratégies.

.