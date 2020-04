3 traits de survie pour n’importe quel chef

Avril

La préparation aux crises est un avantage concurrentiel et ce qui ne tue pas votre entreprise devrait la renforcer. En mars, plus de 10 millions d’Américains ont déposé une demande de chômage alors que les travailleurs restaient à la maison en raison des blocages dans tout l’État.

L’urgence sanitaire n’est pas terminée, mais les entreprises peuvent (et devraient) trouver des moyens de renforcer leurs opérations à la fin de la crise. Cela nécessite que les fondateurs, les PDG et les employés deviennent des leaders dans leurs organisations et communautés respectives pendant une période difficile.

Pour que cela se produise, les éléments suivants sont des traits de leadership essentiels à posséder pendant une crise.

1. La mission de l’entreprise doit perdurer.

La stratégie et les processus peuvent changer, mais la mission d’une entreprise doit rester constante. Un énoncé de mission est le principe directeur qui rappelle à la direction et aux employés pourquoi ils sont en affaires en premier lieu.

Selon un sondage de 2019 sur Glassdoor, 56% des personnes interrogées ont déclaré que la culture d’entreprise est plus importante que le salaire en ce qui concerne la satisfaction au travail, et 73% ne postuleraient pour un emploi que si les valeurs d’une entreprise s’alignaient sur les leurs.

La plupart des entreprises ont été fondées à l’origine pour aider les clients en tirant parti des atouts uniques de l’entreprise et des avantages concurrentiels. Il n’y a généralement aucun mandat ou charte d’entreprise qui oblige une entité à fabriquer les mêmes produits indéfiniment.

Par conséquent, pendant une quarantaine, une organisation peut toujours remplir sa mission en servant les consommateurs ou les parties prenantes d’une manière différente. Par exemple, les constructeurs automobiles comme General Motors et Tesla sont des ventilateurs de production de masse, tandis que d’autres fabricants se tournent vers la création de masques faciaux, de désinfectant pour les mains et d’autres fournitures médicales clés.

Dans le cas du Global Healing Center, la société de suppléments de santé basée à Houston, au Texas, a rejoint plusieurs organisations en faisant don de matières premières à une distillerie locale, qui travaille 24h / 24 et 7j / 7 pour produire plus de 100000 gallons de désinfectant pour les mains. Les désinfectants iront aux hôpitaux et aux individus de la communauté locale qui combattent COVID-19. Le fondateur, le Dr Edward F. Group, a également décidé que son entreprise verserait 50 000 $ à Meals on Wheels.

Ces actions illustrent une entreprise remplissant sa mission par d’autres moyens: en aidant à produire des fournitures essentielles. “Chez Global Healing, nous avons la chance de fabriquer nos propres produits”, a déclaré le Dr Group lors d’un récent échange d’e-mails. “Nous avons pu ajuster notre calendrier de fabrication pour prioriser les produits de soutien immunitaire en forte demande, afin que nous puissions aider les gens à traverser cette période où ils ont le plus besoin de nous.”

2. La détermination apporte des avantages immédiats (et à long terme).

La passion est le feu et la détermination est le carburant. L’épidémie de coronavirus est un défi majeur. Les entreprises perdent des clients, mettent leurs employés en congé et ferment temporairement leurs portes afin d’économiser de l’argent et d’éviter la faillite.

Cependant, une crise sanitaire ne représente qu’un obstacle (quoique majeur) parmi les nombreux obstacles qu’une entreprise prospère doit surmonter tout au long de sa vie. Selon une enquête de PwC 2019, les trois principales crises des entreprises sont financières / liquidités (23%), défaillance technologique (23%) et opérations (20%).

Avec détermination et planification intelligente, une crise ne doit pas être fatale. Elle devrait plutôt améliorer une entreprise et ses employés. La même enquête de PwC a révélé que 42% des entreprises se trouvaient «dans un meilleur endroit» après la crise, tandis que 19% étaient dans une situation pire.

Une crise oblige les gestionnaires et les employés à faire preuve de créativité, à réduire les coûts inutiles et à se concentrer également sur la récupération des clients clés et la conquête de nouveaux. Le résultat devrait être une organisation plus maigre et plus méchante prête à surpasser ses rivaux après une urgence.

3. Les dirigeants doivent être ouverts d’esprit pendant une crise.

L’environnement économique et commercial changera considérablement après la pandémie de coronavirus, qui a déclenché ce qui sera probablement la pire crise économique depuis la Grande Dépression. C’est pourquoi il est essentiel que les dirigeants gardent un esprit ouvert et recherchent des solutions innovantes dans un climat commercial sans précédent. Un esprit ouvert est la volonté d’accepter différents faits et opinions afin de devenir plus efficace. Il donne au fondateur ou au PDG la capacité de faire face à des circonstances commerciales émergentes telles qu’un changement dans les dépenses de consommation ou le réseau de fournisseurs.

L’optimisation est rarement une cible stationnaire. La réalité de l’après-crise nécessitera probablement des stratégies d’entreprise, des processus et des partenaires commerciaux mis à jour pour qu’une entreprise reste compétitive alors que la chaîne d’approvisionnement mondiale se réoriente pour devenir moins dépendante de la Chine.

Il y a une feuille de route pour sortir victorieux; c’est le travail du leader de chercher un tel plan de match.

La pandémie de coronavirus a surpris les Américains et a fait un lourd tribut aux entreprises. Il y a près de 90 ans, la Grande Dépression a fait de même après que les années folles aient donné à beaucoup l’illusion que les bons moments dureraient toujours. Ce n’est pas le cas. Chaque génération fait face à une crise. Il met à l’épreuve les personnes et les entreprises et nous oblige à nous adapter, à nous améliorer et à ouvrir une nouvelle ère de prospérité.

