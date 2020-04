3 valeurs fondamentales pour diriger votre plan de communication de crise

Les affaires deviennent personnelles en temps de crise. Élevez les autres par l’empathie, la clarté et le service.

On nous a dit de ne pas mélanger les affaires et les affaires personnelles, mais en temps de crise – et de gestion de crise – les affaires doivent devenir personnelles. J’ai déposé le nom de “relations publiques (navires)” parce que j’ai toujours coaché, enseigné et construit une entreprise autour des relations – personnelles, réelles et surtout celles dans lesquelles vous vous souciez des personnes avec lesquelles vous travaillez et vous entourez . Le fondement est de traiter les gens comme des êtres humains et non comme des transactions.

Mon ami Peter Shankman m’a dit la semaine dernière: «Ce que nous ferons pour nos collègues et clients au cours des trois prochaines semaines sera le moteur de notre croissance personnelle et de notre succès au cours des trois prochaines années.» Une grande partie de mon entreprise tourne autour de la communication, des relations publiques et de la création de messages et de positionnement pour les marques et les personnes. Il est maintenant temps d’utiliser notre ton humain et nos émotions. Pour ce faire, nous menons nos plans de communication d’entreprise en interne et en externe avec trois valeurs fondamentales: l’empathie, la clarté et le service.

Empathie

L’empathie est différente de la sympathie. Comme Carrie Bobb, présidente de Carrie Bobb & Co, l’a déclaré dans une interview l’automne dernier: «Dans des situations extrêmement difficiles ou au milieu de la gestion d’une crise, il est essentiel d’avoir de l’empathie. Pas seulement exprimer de l’empathie, en fait l’avoir. Il y a une différence. Souvent dans les grandes entreprises, il y a tellement de personnes impliquées dans la messagerie elle-même que le cœur peut se perdre dans la traduction. Les employés veulent être entendus et compris, et ils peuvent faire la différence entre un gestionnaire exprimant le message que l’entreprise veut transmettre et un gestionnaire exprimant réellement qu’il se soucie de l’individu. »

C’est le moment d’utiliser l’humanité, de diriger avec cœur. Vous pouvez le faire en vous mettant à la place des autres et en ressentant leur douleur, afin de mieux les aider. Par exemple, si un collègue ou un employé est seul et a peur, vous pouvez l’aider à se sentir plus connecté sur le côté humain en planifiant des choses comme des pauses sociales et des pauses déjeuner virtuelles en utilisant une plateforme comme Donut.

Clarté

Les parties prenantes et les employés recherchent la clarté. Comment pouvons-nous trouver de la clarté pendant cette période où nous n’avons aucune idée de ce qui va arriver ou de la durée de la quarantaine? Continuez la conversation avec vos employés et clients et soyez aussi clair que possible. Ce n’est pas le moment de vendre à vos clients, mais plutôt de se concentrer sur ce qui est important. Jet Blue a été l’un des premiers dans l’industrie du transport aérien à exprimer son intention de renoncer à tout frais d’annulation ou de changement de vol, et il l’a fait en utilisant la vidéo à côté de la communication sur son blog. Whole Foods Market met également constamment à jour sa communication sur la façon dont elle soutient les membres de son équipe avec un salaire supplémentaire de 2 $ / heure, et sur la façon dont elle a créé des heures de magasinage pour les personnes âgées de 60 ans et plus. Si vous communiquez le plus clairement possible, vous apprendrez rapidement ce qui compte le plus. La même approche deviendra encore plus valable lorsque nous nous préparerons à la «rentrée» dans ce que nous considérons comme la normalité.

Le service

Ce n’est pas le moment de se concentrer sur l’attention, mais le temps d’aider. Comme pour l’empathie, c’est une chose d’aider, mais une autre chose de le faire. Nous ne pouvons physiquement être associés à l’isolement social, mais c’est quand nous avons le plus besoin les uns des autres. En tant que chef d’équipe, cherchez à aider vos collègues autant que possible. Soyez flexible avec leurs heures de travail, offrez-leur des opportunités de plaisir du mieux que possible et donnez-leur une pause (soyez empathique) s’ils ont une situation plus difficile qui se passe dans leur vie. Si votre entreprise en a les moyens, redonnez à vos clients. Un exemple est ce que fait Pro Compression en faisant don de chaussettes de compression de qualité médicale colorées et gaies aux infirmières et au personnel médical de première ligne – dont beaucoup sont déjà des clients de la leur. Starbucks propose des séances de thérapie gratuites à leurs employés tandis que d’autres PDG d’entreprises comme Marriott et Delta renoncent à leurs salaires. Que vous soyez une petite ou une grande entreprise, trouvez le moyen le plus approprié de redonner.

Vous avez entendu dire que nous sommes tous dans le même bateau, et ce n’est pas facile. Mais mettons notre meilleur pied en avant et montons en élevant les autres par l’empathie, la clarté et le service. En tant que leaders, nous pouvons chercher à devenir des catalyseurs de changement afin de faire progresser nos familles, nos équipes et, finalement, notre communauté.

