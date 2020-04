30 statistiques marketing à considérer pour 2020

Lorsque vous planifiez un plan ou une stratégie marketing, vous devez avoir des recherches pour sauvegarder ce que vous faites en planifiant et en faisant. Cela peut provenir de votre propre expérience ou de données de l’industrie.

Pour nos articles hebdomadaires Marketing Fact Friday que nous partageons sur les comptes sociaux de ME Marketing Services, nous suivons ce que la recherche nous dit sur l’industrie du marketing et ses différentes branches (contenu, médias sociaux, publicité, e-mail, etc.). Nous recherchons des éléments de recherche et des statistiques qui ne sont pas vos statistiques courantes que vous voyez partout. Nous aimons trouver les moins publiés.

Voici 30 statistiques que nous avons rassemblées pour que vous puissiez les prendre en compte lors de l’exécution de votre plan ou stratégie marketing cette année.

Statistiques des médias sociaux

Facebook

La vidéo en direct devient un outil vital pour les marketeurs, et 42% d’entre eux ont déjà développé une stratégie pour Facebook Live. (Source: Sprout Social)

L’utilisation de Facebook chez les spécialistes du marketing américain est en légère augmentation, passant de 86,3% en 2018 à 86,8% en 2019. Ce nombre atteindra probablement 87,1% en 2020. (Source: Sprout Social)

Aux États-Unis, 58% des internautes déclarent s’intéresser davantage à une marque après l’avoir vue dans Facebook Stories. (Source: Facebook)

Instagram

Parmi le milliard d’utilisateurs actifs d’Instagram par mois, 90% suivent une entreprise sur la plate-forme, ce qui suggère que les utilisateurs d’Instagram sont désireux d’entendre parler des marques et à propos de celles-ci. (Source: Sprout Social)

Twitter

79% des utilisateurs de Twitter aiment découvrir les nouveautés, ce qui en fait la meilleure plateforme de découverte. (Source: Sprout Social)

Pinterest

77% des Pinners hebdomadaires ont découvert une nouvelle marque ou un nouveau produit sur la plateforme. (Source: Sprout Social)

75% des utilisateurs de Pinterest sont «très intéressés» par les nouveaux produits (contre 55% des utilisateurs sur d’autres plateformes sociales). (Source: Pinterest)

83% des Pinners hebdomadaires ont effectué un achat en fonction du contenu qu’ils ont vu des marques sur Pinterest. (Source: Sprout Social)

LinkedIn

LinkedIn s’est avéré être une plateforme efficace pour la génération de leads et l’acquisition de clients. En fait, il est 277% plus efficace que Facebook pour générer des prospects. (Source: Sprout Social)

84% des personnes ayant accès à Internet utilisent les médias sociaux. (Source: Hootsuite)

90% des Américains entre 18 et 29 ans utilisent les médias sociaux. (Source: Pew Research)

L’utilisateur moyen des médias sociaux possède 8,3 comptes sociaux différents. Ce nombre passe à 9,4 comptes sociaux pour les 16-24 ans. (Source: Hootsuite)

60% des personnes disent avoir regardé une vidéo sur Facebook, Twitter, Snapchat ou Instagram au cours du dernier mois. (Source: Global Web Index)

13% des utilisateurs de médias sociaux disent qu’un bouton «acheter» augmenterait leur probabilité d’achat sur les réseaux sociaux. (Source: Global Web Index)

Statistiques publicitaires

Les gens sont 26% plus susceptibles de voir des publicités sur Twitter que sur toute autre plate-forme leader. (Source: Sprout Social)

Les dépenses publicitaires mondiales atteindront 605 milliards de dollars en 2020. Il s’agit d’une augmentation de 4,2% par rapport à 2019. (Source: The Drum)

D’ici 2020, les entreprises dépenseront 110 milliards de dollars en publicité numérique aux États-Unis. Pour replacer cette statistique dans son contexte, les entreprises dépenseront davantage en publicité numérique aux États-Unis en 2020 qu’en publicité télévisée et imprimée combinées. C’est un puissant témoignage de l’importance de la publicité numérique dans le marketing mix moderne. (Source: eMarketer)

Statistiques d’email marketing

91% des acheteurs souhaitent entendre les entreprises avec lesquelles ils font des affaires par e-mail. (Source: Sleeknote)

40% des spécialistes du marketing affirment que prouver le ROI de leurs activités marketing est leur principal défi marketing. (Source: HubSpot)

Les e-mails de bienvenue ont un taux d’ouverture moyen de 82%. (Source: GetResponse)

54% de tous les e-mails sont classés comme spam. (Source: Statista)

Plus de la moitié d’entre nous vérifient même notre courrier électronique avant de faire quoi que ce soit d’autre en ligne. (Source: OptinMonster)

Rechercher des statistiques de marketing

L’appel est la prochaine action la plus populaire pour de nombreux consommateurs exécutant des recherches Google. (Source: LSA)

Google est responsable de 96% de tout le trafic de recherche de smartphones et de 94% du trafic organique total. (Source: Google)

43% du trafic de commerce électronique provient de recherches Google organiques. (Source: Wolfgang Digital)

Les entreprises qui bloguent obtiennent 55% de trafic Web en plus. (Source: WPForms)

Autres statistiques de marketing

Lorsqu’on les interroge sur le marketing conversationnel, 82% des consommateurs attendent une réponse dans les 5 minutes via le chat en ligne en direct. (Source: dérive)

90% des personnes qui se souviennent d’avoir lu des critiques en ligne ont affirmé que les critiques en ligne positives influencent leurs décisions d’achat. (Source: Dimensional Research)

Les témoignages de clients et les études de cas sont considérés comme les tactiques de marketing de contenu les plus efficaces. (Source: rapport sur les tendances du marketing de contenu B2B)

Les avis sur les produits sont 12 fois plus fiables que les descriptions de produits et les copies de vente rédigées par les fabricants. (Source: eMarketer)

Comment utilisez-vous la recherche et les statistiques marketing dans vos plans et stratégies marketing?

Auteur: Mandy Edwards

Mandy est la fondatrice de ME Marketing Services, une société de marketing sur les réseaux sociaux située à Statesboro, en Géorgie. Fière diplômée du Terry College of Business de l’Université de Géorgie, elle possède une solide expérience en marketing de plus de 12 ans couvrant les ventes, la planification d’événements, le marketing de magasin local, la publicité et… Voir le profil complet ›