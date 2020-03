300 000 emplois seront perdus si la crise des coronavirus dure un mois

La Confédération espagnole des petites et moyennes entreprises (Cepyme) a annoncé qu’elle pensait que la crise des coronavirus entraînerait une perte de 300000 emplois en 2020 si elle ne dure qu’un mois, selon une première estimation faite par les employeurs en collaboration avec Ceprede.

Cependant, rappelez-vous que 0,9% du PIB direct, que l’effet final de la crise dépendra de la prolongation dans le temps de cette situation, bien que si une durée initiale de quatre semaines est envisagée, elle pourrait avoir un impact qui s’élèverait à 1,7% en incluant les effets indirects et induits sur l’ensemble du système économique.

Cepyme assure que la limitation de l’activité au cours de la période de quatre semaines susmentionnée affecterait fortement l’emploi et, en 2020 dans son ensemble, stagnerait pratiquement l’économie espagnole.

À ces impacts découlant de la limitation de la consommation privée, il dit que l’arrêt éventuel des processus d’investissement devrait être ajouté en raison de la plus grande incertitude, ainsi que d’une baisse des exportations.

Les effets, selon les différentes branches d’activité, vont d’une baisse estimée de 7,3% des services d’accueil ou d’hébergement à un impact quasi nul sur les services publics. En fait, comme il le souligne, certaines activités de service public pourraient même enregistrer un effet positif en raison des besoins accrus de prestation de services.

Parallèlement à la restauration et à l’hôtellerie, les activités des agences de voyages et des opérateurs (-6,4%), l’industrie du cuir et de la chaussure, la fabrication de vêtements et l’industrie textile enregistreront également des baisses significatives, avec une baisse 5,5%, mais aussi les activités de jeux et paris, les activités de bibliothèque ou les activités créatives, artistiques et de divertissement, pour lesquelles il table sur une baisse de 5%.

Cepyme prévient que s’il n’y a pas d’aide spécifique aux PME, elles pourraient être “particulièrement affectées”, étant donné qu’elles ont une marge de manœuvre beaucoup plus limitée que les grandes entreprises.

