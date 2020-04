300 franchises ouvriront avec presque tous les budgets en 2020

Vous voulez devenir propriétaire d’une entreprise? Voici 300 franchises dans lesquelles vous pouvez acheter, peu importe le montant d’argent avec lequel vous travaillez.

Il existe plus de variété que jamais dans le monde de la franchise, des types d’entreprises

franchisé à leurs étiquettes de prix. C’est vrai – l’ouverture d’une franchise n’a pas à coûter une fortune. Il existe des centaines d’opportunités, dans une grande variété d’industries, qui peuvent être lancées pour moins que vous ne le pensez. Pour voir ce que nous voulons dire, consultez simplement nos listes des meilleures franchises qui peuvent être démarrées pour moins de 50 000 $, moins de 100 000 $ et moins de 150 000 $.

Ces franchises sont classées en fonction des scores qu’elles ont obtenus dans le classement Entrepreneur 2020 Franchise 500, notre analyse complète qui examine plus de 150 points de données dans les domaines des coûts et des frais, de la taille et de la croissance, du soutien des franchisés, de la force de la marque et de la solidité financière et stabilité. Une remarque: le placement d’une entreprise dans un niveau de coût particulier ne signifie pas que tous les franchisés pourront démarrer leur entreprise pour moins que ce montant, mais simplement que cela est réaliste pour certains. Pour référence, nous avons répertorié la gamme complète des investissements initiaux du document de divulgation de franchise (FDD) de chaque entreprise.

N’oubliez pas également que ce classement n’est pas destiné à être une recommandation d’une entreprise en particulier. Quoi que vous cherchiez à dépenser, il est toujours avantageux d’investir votre temps dans la recherche minutieuse de toute opportunité que vous envisagez. Lisez le FDD de la société, consultez un avocat et un comptable et parlez aux franchisés actuels et anciens pour savoir si la franchise vous convient.

Top 100 des franchises pour moins de 50000 $ en 2020

Top 100 des franchises pour moins de 100 000 $ en 2020

Top 100 des franchises pour moins de 150000 $ en 2020

