31 statistiques de marketing vidéo qui comptent en 2020 [Infographic]

La vidéo devient rapidement le type de contenu le plus consommé sur Internet. Les utilisateurs le préfèrent au texte et à d’autres formats pour en savoir plus sur un produit / service, et même sur les marques qu’ils soutiennent. Le résultat est que les commerçants misent beaucoup sur elle.

En effet, 59% des spécialistes du marketing non vidéo prévoient de commencer à en tirer parti en 2020. Et un énorme 95% des spécialistes du marketing vidéo augmenteront ou maintiendront leurs dépenses cette année. Les types de vidéos créées incluent non seulement celles à des fins de divertissement et d’information.

Des publicités vidéo et des vidéos de témoignages sont également produites en masse. Même les entreprises B2B participent à des webinaires, des démos et des vidéos sociales. Et un webinaire moyen pourrait générer plus de 20 000 $ de revenus.

L’utilité des vidéos est diverse. Il aide les gens à acquérir de nouvelles compétences, à découvrir de nouvelles marques et à prendre des décisions d’achat, et même à donner de nouvelles perspectives sur leur vie. Il n’est donc pas étonnant que les vidéos contribuent à l’engagement des sites Web et contribuent à augmenter le trafic global.

Mais:

Quelles sont les plateformes prioritaires en matière de vidéos?

Bien sûr, YouTube est en tête avec plus de 2 milliards d’utilisateurs. C’est une évidence de commencer à promouvoir votre chaîne YouTube et de créer une audience sur la plate-forme.

Cependant, la plupart des spécialistes du marketing ont gagné un client grâce à des vidéos sur les réseaux sociaux. Et sont satisfaits du retour sur investissement qu’ils ont généré en publiant des vidéos sur les réseaux sociaux.

Alors que les données LinkedIn et Twitter montrent que les vidéos obtiennent un engagement beaucoup plus élevé sur leurs plateformes par rapport à d’autres formats, TikTok reste une opportunité de marketing vidéo sous-utilisée.

Découvrez les meilleures données de marketing vidéo liées aux résultats ci-dessus dans l’infographie ci-dessous conçue par Graphic Rhythm Designs. Si vous souhaitez plus d’informations sur ces statistiques de marketing vidéo, rendez-vous sur l’article source infographique où je discute ces statistiques plus en détail.

Conçu par: Graphic Rhythm Designs

Source d’infographie: Elite Content Marketer