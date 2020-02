352 emplois menacés alors qu’Ikea ​​envisage de fermer le magasin de Coventry

Ikea a souligné qu’il souhaitait «retenir le plus de personnes possible» au sein de l’entreprise et, lorsque cela n’est pas possible, les aider à trouver un nouvel emploi.

Ikea a annoncé son intention de fermer son magasin de Coventry cet été, ce qui pourrait toucher 352 employés alors que le détaillant de meubles entame une période de consultation avec eux.

Le magasin de Coventry, l’un des 22 magasins Ikea au Royaume-Uni, a été construit en 2007 dans le centre-ville et a été l’un des premiers exemples du géant suédois de la vente au détail à tester un nouveau format pour répondre à l’évolution des comportements des consommateurs.

Cependant, compte tenu de son emplacement et de la taille du terrain disponible à l’époque, le magasin a été construit sur sept niveaux.

Ikea a déclaré que cela avait eu un impact significatif sur les coûts d’exploitation du magasin et sur l’expérience d’achat des clients.

Le détaillant a ajouté que le changement de comportement des clients locaux qui préfèrent faire leurs achats dans les parcs commerciaux et en ligne a eu pour résultat que le nombre de visiteurs est «considérablement» plus faible que prévu et continue de diminuer au fil du temps.

Ikea a déclaré que tous ces facteurs ont conduit son magasin de Coventry à des pertes constantes.

Le détaillant a essayé un certain nombre d’initiatives au fil des ans pour stimuler la croissance des ventes et rendre le magasin plus rentable, comme le déplacement de diverses opérations commerciales sur le site.

Cependant, il a déclaré que ces initiatives «n’ont pas résolu les défis fondamentaux liés à l’emplacement et au format du magasin».

Ikea a également déclaré avoir examiné les options de réduction ou de reconfiguration du magasin Coventry, mais la nature du site signifiait que ce n’était «pas une option réaliste».

Ikea entrera maintenant dans une période de consultation avec les 352 employés du magasin pour discuter des propositions et des prochaines étapes.

Le géant du meuble a souligné qu’il souhaitait «retenir le plus de personnes possible» au sein de l’entreprise et, lorsque cela n’est pas possible, les aider à trouver un nouvel emploi.

Pendant la période de consultation, le magasin Coventry restera ouvert.

Lors de la fermeture proposée du magasin de Coventry en été, les clients pourront toujours acheter dans trois magasins Ikea standard localement à Nottingham, Milton Keynes et Birmingham ou en ligne.

«La fermeture proposée du magasin n’a pas été une décision facile, en particulier compte tenu de l’impact qu’elle aura sur nos collègues», a déclaré Peter Jelkeby, directeur national d’Ikea ​​UK.

«Je tiens à remercier nos collègues de Coventry qui ont énormément contribué tout au long de cette période.

“Bien que ce ne soit pas une décision facile, c’est la bonne décision pour le succès à long terme d’Ikea ​​au Royaume-Uni.”

Jelkeby a ajouté qu’Ikea ​​continuerait de tester et d’investir dans de nouveaux magasins, centres de distribution, formats de centre-ville et capacités numériques dans le cadre de l’engagement continu du détaillant au Royaume-Uni.

Le détaillant a souligné l’ouverture de son magasin à grande surface à Greenwich l’année dernière, ainsi que deux studios de planification dans le centre de Londres et l’acquisition d’un centre commercial Hammersmith pour un nouveau magasin de ville de petit format comme exemples de son engagement dans le pays.

IKEA a déclaré qu’il explorait également d’autres moyens de continuer à servir les clients de Coventry, comme l’introduction de points de clic et de collecte dans toute la ville.

De plus amples informations sur la fermeture proposée du magasin et l’introduction de points de collecte seront annoncées en temps voulu.

