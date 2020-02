3,8 Mds £ de rachat du propriétaire de Poundland, Pepco Group, sur les cartes

Le groupe comprenant Advent, H&F et Mid Europa n’est pas certain de faire une offre formelle mais serait sérieux au sujet de son intérêt pour Pepco

L’ancien propriétaire de Poundland, Advent International, aurait fait équipe avec deux sociétés de capital-investissement rivales pour un rachat prévu qui pourrait le valoriser à plus de 4,5 milliards d’euros (3,8 milliards de livres sterling).

Advent a déchargé Poundland pour 200 millions de livres sterling en 2010 et a désormais uni ses forces avec Hellman & Friedman (H&F) et Mid Europa Partners pour préparer l’offre pour la société mère du détaillant de rabais Pepco Group, a rapporté Sky News.

Le consortium comprend Advent, H&F et Mid Europa n’est pas certain de faire une offre formelle mais serait sérieusement préoccupé par son intérêt dans le groupe Pepco.

L’entreprise, qui possède non seulement Poundland, mais aussi Pepco et Dealz dans plus d’une douzaine de pays d’Europe de l’Est, compte 2700 magasins au total, avec plus de 33 000 employés.

Le groupe Pepco vise désormais à atteindre 4 000 points de vente pour devenir le plus grand détaillant de variétés à prix réduit en Europe.

Le PDG d’Andy Bond, ancien PDG d’Asda, a déclaré que le groupe Pepco prévoyait d’ouvrir jusqu’à 300 magasins chaque année, principalement sous le fascia Pepco.

Bond a déclaré l’année dernière que le changement de nom de la société Pepkor Europe était une étape importante vers une plus grande reconnaissance de sa marque phare.

Pendant ce temps, l’intérêt manifesté par le consortium dirigé par Advent dans une prise de contrôle du groupe Pepco offre une alternative à une introduction en bourse, que Steinhoff International, le propriétaire actuel, explore depuis des mois.

Steinhoff a récemment nommé Numis Securities pour travailler aux côtés de Goldman Sachs et JP Morgan sur une cotation.

S’il décidait de flotter, cela marquerait un retour sur les marchés boursiers de Poundland, qui a été rachetée par Steinhoff en juillet 2016 dans le cadre d’un accord d’un peu plus de 600 millions de livres sterling.

