4 astuces faciles pour améliorer votre taux de rebond en 2020

Avez-vous un taux de rebond inhabituellement élevé? Cherchez-vous un moyen de garder les clients sur votre site Web? Êtes-vous en train d'entendre le terme taux de rebond et voulez-vous en savoir plus? Si vous avez répondu «oui» à l’une de ces questions, vous êtes au bon endroit.

Tout d'abord, définissons le terme taux de rebond. Votre taux de rebond représente le pourcentage de consommateurs qui quittent votre site Web sans accéder à une deuxième page. Le but de votre entreprise est de maintenir l'engagement des clients, de gagner la confiance et d'encourager les ventes futures. Vous n’accomplirez jamais aucune de ces tâches avec les consommateurs qui partent sans avoir pleinement exploré ce que vous avez à offrir.

Voyons le taux de rebond moyen par industrie:

Si vous exploitez un site de vente au détail, vous devriez avoir un taux de rebond compris entre 20 et 40%. Vous pouvez trouver votre taux de rebond en vérifiant votre Google Analytics sur place. Que faites-vous si votre pourcentage est légèrement supérieur, voire double de la moyenne? Nous allons jeter un œil à quatre astuces simples que vous pouvez utiliser pour améliorer votre taux de rebond en 2020.

Tout tester en deux parties

Le test fractionné, également appelé test A / B, est l'un des outils les plus puissants dont vous disposez lorsque vous souhaitez réduire votre taux de rebond. Si l'une de vos pages présente un taux de rebond anormalement élevé, vous risquez de vous sentir frustré, car vous ne pouvez pas déterminer quel aspect de votre page provoque le départ des internautes.

Vous pouvez fractionner le test pratiquement tout sur votre site Web, y compris les couleurs, l'emplacement, le texte et les images. Essentiellement, un test fractionné se produit lorsque vous créez une page considérée comme normale de base. Vous apportez ensuite de petites modifications à ce message, formulaire de contact ou aimant principal existant pour voir si votre modification incite plus de consommateurs à rester et à magasiner sur votre site. Vous devez exécuter à la fois la page normale de base et la variante que vous fractionnez en même temps; cela vous permettra de collecter des données en temps réel.

Par exemple, voici un test fractionné montrant un changement de couleur dans l'appel à l'action.

Même si le changement semble subtil au début, le passage du bouton d'abonnement du blanc à l'orange a augmenté les conversions de 28,7%. Si davantage de consommateurs convertissent sur votre page, il y a de fortes chances que votre taux de rebond change avec votre taux de conversion amélioré.

Afficher la preuve sociale

La preuve sociale est un phénomène psychologique où les gens sont plus susceptibles d'acheter un produit s'ils voient d'autres personnes apprécier la même marque. Rappelez-vous quand les gens campaient devant les magasins Apple pour obtenir le dernier iPhone? C’est la preuve sociale en action.

Cette tendance aide à vendre des iPhones, mais la preuve sociale est également un excellent moyen d'améliorer votre taux de rebond. Lorsqu'un consommateur accède à votre page pour la première fois, il souhaite voir d'autres personnes utiliser votre produit ou service et vivre une expérience agréable.

Vous pouvez augmenter votre preuve sociale sur site de plusieurs manières différentes. La façon la plus courante de créer une preuve sociale est de présenter des témoignages d'experts de l'industrie ou de clients satisfaits sur votre site Web. Essayez de trouver un moyen d'inclure des témoignages sur toutes vos pages. Par exemple, vous pouvez inclure certains des faits saillants sous le logo de votre entreprise.

De plus, vous pouvez utiliser un outil de preuve sociale qui montre aux visiteurs ce que font les autres consommateurs sur votre site Web. Supposons que quelqu'un visite votre page de destination et, pendant qu'il y est, cinq nouvelles personnes s'abonnent à votre liste de diffusion. Faire savoir au nouveau visiteur ce que font les autres les encourage à rester plus longtemps sur votre site Web, ce qui améliore votre taux de rebond. Voici à quoi cela ressemble en pratique:

Simplifiez votre UX

Avez-vous déjà visité un site Web mal conçu? Si oui, êtes-vous resté pour voir quel type de produits ou services cette entreprise proposait? Nous pensons que vous avez rejoint leurs statistiques de taux de rebond. Si vous souhaitez garder les consommateurs sur votre site Web au-delà de la première page, vous devez créer un site complet qui se concentre sur une expérience utilisateur exceptionnelle pour les nouveaux visiteurs et les abonnés de longue date.

L'expérience utilisateur va au-delà de l'apparence de votre site Web; il comprend également la façon dont il fonctionne. Quelqu'un peut-il trouver la page de contact de votre entreprise dans toutes les sections principales de votre site Web? Sinon, les utilisateurs peuvent atterrir sur votre site et avoir des questions, mais ne savent pas comment poser. Au lieu de regarder autour de vous, ils partent immédiatement et oublient que votre entreprise existe.

Si vous souhaitez simplifier votre UX, commencez par regarder les fondements de votre site Web. Assurez-vous que les utilisateurs peuvent accéder à chaque section de votre site sans être redirigés. Vous devez également consulter la copie de votre site Web pour vous assurer que vous êtes clair et concis dans vos articles de blog et lorsque vous expliquez les avantages de votre produit. Lorsque vous considérez que 87% des visionnaires et 81% des dirigeants pensent que le contenu est un pilier de leur stratégie marketing, c'est une astuce que vous ne pouvez pas vous permettre d'ignorer.

Cibler les clients après avoir rebondi

Vous pouvez appliquer ces conseils et bien plus à votre stratégie, et vous verrez toujours au moins 30% des visiteurs rebondir sur votre site. Il y a de nombreuses raisons pour lesquelles cela pourrait se produire. La raison la plus courante est que la personne sur votre page a fini par se laisser distraire et que la page a expiré. Les consommateurs quitteront également votre site Web s'ils y arrivent en attendant des informations sur un sujet spécifique, uniquement pour constater que le contenu n'existe pas sur votre blog.

Commencez par cibler les clients sur les réseaux sociaux ou par e-mail s'ils se sont inscrits à votre liste de diffusion. Disons que quelqu'un a dû retourner au travail et n'a pas eu la possibilité de finaliser son achat. Vous pouvez leur envoyer un e-mail convivial leur faisant savoir qu'ils ont abandonné leur panier, ou vous pouvez créer une annonce de reciblage qui montre une remise spéciale à ce consommateur pendant qu'il navigue sur les réseaux sociaux.

L'objectif est de convaincre les personnes qui étaient sur le point de consulter votre site de revenir. Alors que leur première visite comptera comme une grève vers votre taux de rebond, la conversion éventuelle aidera à réduire le pourcentage de rebond.

Conclusion

L'amélioration de votre taux de rebond peut avoir un impact énorme sur le succès de votre site Web. Malheureusement, il n’existe pas de solution unique. Des facteurs tels que votre audience actuelle, la conception du site et les campagnes marketing jouent également un rôle dans la façon dont les gens réagissent lorsqu'ils arrivent sur votre page.

Plus vous apprenez à connaître votre public cible et ce qu'il attend de votre entreprise, plus vous avez de chances d'améliorer votre taux de rebond. Ces conseils vous aideront à vous orienter dans la bonne direction et à réduire le nombre de personnes quittant votre page, mais vous devrez peut-être apporter des changements fondamentaux à votre stratégie au fur et à mesure que votre entreprise se développe.