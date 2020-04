4 astuces pour trouver un emploi sur LinkedIn pendant COVID-19

Avec le chômage approchant les niveaux de 2008-2009 (et certains prévoyant des niveaux de grande dépression de 30%), trouver un emploi au cours des prochains mois à un an sera quelque chose que beaucoup de gens font.

Même dans notre industrie. Juste à Minneapolis, Best Buy, Sleep Number et Regis ont déjà mis des employés en congé. De nombreuses agences ont demandé aux employés de prendre des réductions de salaire. D’autres licenciements et congés sont imminents.

Mais, alors que les gens vont à nouveau à la recherche d’un emploi, beaucoup auront besoin d’aide pour rafraîchir leur profil LinkedIn et trouver des moyens créatifs de mettre leur nom devant les bonnes personnes.

Je suis triste de signaler que la plupart des gens ne sont pas des utilisateurs réguliers de LinkedIn. Ainsi, lorsque ces personnes commenceront à utiliser LinkedIn, la courbe d’apprentissage sera un peu abrupte. Nous sommes sur le point de le voir de première main sur LinkedIn dans les mois à venir. Préparez-vous.

Puisqu’il y a tant d’experts LinkedIn partageant tant de conseils, je pensais vous épargner les suggestions de base et partager plutôt quelques conseils «sous le radar» qui, je pense, pourraient vraiment vous différencier et vous aider à vous démarquer de la concurrence.

Recommandé pour vous Webdiffusion, 21 mai: Croissance pour tous: un modèle évolutif pour toute entreprise de taille

S’inscrire maintenant

Considérer:

Commenter les publications de super networkers professionnels locaux

Quand je commençais sur LinkedIn – et même bien avant Twitter – c’était l’une de mes stratégies clés. Et cela a fonctionné. La première étape consiste à trouver les personnes que vous considérez comme les superréseauteurs. Vous savez – les gens qui «connaissent tout le monde». Trouvez-les, lisez leurs articles sur LinkedIn et recherchez des opportunités pour ajouter une valeur réelle. Ne vous promouvez pas dans les commentaires. Ne faites pas la promotion du contenu que vous avez écrit. Il vous suffit de commenter et d’ajouter votre commentaire réfléchi. De cette façon, votre nom se retrouve devant des milliers (littéralement) de personnes et de gestionnaires d’embauche potentiels dans votre région. Pensez-y de cette façon: vous pourriez créer votre propre message sur un sujet particulier et 50 à 100 personnes pourraient le voir. Ou, vous pouvez commenter un post de super-networkers et 5000 personnes pourraient le voir.

Ciblez votre photo de profil, votre bannière et votre titre sur une position ouverte

Idée folle, non? Mais, restez avec moi. Et si votre travail de rêve était de travailler dans les relations publiques chez Target. Dans ce cas, pourriez-vous créer une photo de profil personnalisée de vous portant la chemise rouge Target traditionnelle? Pourriez-vous également développer une bannière créative comportant un step-and-repeat Target (ou votre magasin Target local). Enfin, pourriez-vous enfin personnaliser votre titre pour vous assurer qu’il comprenait «Target» et la position exacte que vous visiez? Ne pensez-vous pas que cela ferait une impression sur les gens de Target?

Utilisez votre résumé pour raconter une histoire créative

Bien sûr, beaucoup de gens utilisent la section récapitulative pour raconter leur histoire. Mais, dans de nombreux cas, «raconter votre histoire» équivaut à un tas de langage commercial gobbledeegook que seuls les gens de niveau MBA peuvent comprendre. Pourquoi ne pas utiliser cette zone pour faire preuve de créativité et raconter une HISTOIRE réelle? Ton histoire. Faites-le d’une manière amusante et narrative au lieu de l’écrire comme votre PDG d’une entreprise de services financiers. Par exemple, voici ce que j’écrirais si je cherchais un emploi en ce moment:

“Hey, je m’appelle Arik. Je suis originaire du Minnesotan, mais mec, je déteste nos hivers. Je travaille dans les communications depuis près de 25 ans. Les 15 premières de ces années, j’ai passé d’un emploi à un autre – je vais être honnête, je n’avais pas beaucoup de direction. Mais, j’ai appris une tonne – de beaucoup de gens intelligents. Puis, en 2009, j’ai lancé mon propre cabinet de conseil spécialisé dans le marketing des réseaux sociaux. Depuis lors, j’ai travaillé avec plus de 70 clients à travers le pays, dont Walmart, Walgreens, Sleep Number, Cargill et de nombreuses autres sociétés du Fortune 500. J’écris l’un des blogs de relations publiques et de médias sociaux les plus anciens du pays. Je co-gère l’un des podcasts RP / réseaux sociaux les plus anciens du Minnesota. Mais, plus important encore, j’ai aidé à offrir une réelle valeur commerciale à plus de 70 entreprises dont j’ai parlé plus haut. Demandez-leur simplement. Non vraiment – je vais vous donner quelques noms et vous pouvez leur demander. Intéressé à en savoir plus? J’adorerais parler–arik@arikhanson.com. “

Créez un Pitch Deck sur vous pour LinkedIn

Si vous existez depuis un certain temps, vous vous souvenez peut-être de la jeune femme qui a créé un pitch deck se comparant aux princesses Disney et l’utilisant sur Twitter au début des années 2010. Idée amusante à l’époque, mais l’idée de créer votre propre deck de pitch personnel est excellente. Et, pas employé par trop de gens. Pourquoi ne pas créer ce pitch pitch et l’utiliser de différentes manières, à savoir dans la section «Sélection» de votre profil LinkedIn où vous pouvez télécharger différents médias. Vous pouvez également le «pointer» dans votre section «À propos».

Lancer une série de vidéos centrées sur un créneau spécifique de communications

Bien sûr, il y a plus de contenu vidéo sur LinkedIn de nos jours. Mais, il n’a pas encore atteint la phase de sursaturation. En fait, je ne peux pas penser à trop de gens ici à Minneapolis qui utilisent régulièrement la vidéo pour se commercialiser sur LinkedIn. Alors, ne serait-ce pas une bonne idée de se démarquer de vos concurrents? Ne pourriez-vous pas lancer une série de vidéos hebdomadaires où vous parlez du domaine des communications dans lequel vous avez le plus d’expérience – ou du domaine pour lequel vous souhaitez être embauché? Quelle meilleure façon de mettre en valeur vos connaissances, votre sang-froid et vos compétences de présentation. Les gens sont mal à l’aise avec la vidéo, je comprends. Mais, comment voulez-vous vraiment ce travail?