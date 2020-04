4 choses que les employés attendent des dirigeants en période d’incertitude

Ce que vous devez faire pour assurer et motiver votre équipe.

Avril

10, 2020

5 min de lecture

Les opinions exprimées par les contributeurs d’entrepreneurs sont les leurs.

Comme notre monde a été bouleversé, nos effectifs aussi. Plus que jamais, les employés recherchent des choses familières, fiables et cohérentes. Selon Gallup, “les citoyens du monde se tournent vers le leadership pour ouvrir une voie – et pour donner confiance qu’il existe une voie à suivre à laquelle ils peuvent contribuer.” Malheureusement, cela ne peut pas toujours se produire, surtout lorsque le leadership et les organisations n’ont pas les réponses que recherchent les employés.

Mais la bonne nouvelle est qu’il existe des besoins universels que les employés recherchent chez un leader en période d’incertitude. Gallup a identifié quatre besoins spécifiques: la confiance, la compassion, la stabilité et l’espoir.

Confiance

La confiance est le ciment de la vie. C’est l’ingrédient le plus essentiel d’une communication efficace. C’est le principe fondamental qui maintient toutes les relations ensemble. » —Stephen R. Covey

La confiance n’est pas quelque chose que vous pouvez exiger des autres. Ce n’est pas parce que vous voulez être un leader de confiance que vous le serez. Pour mettre les choses en perspective, le Pew Research Center a identifié que 81% des milléniaux ne vous feront pas confiance à moins que vous nouiez une relation avec eux. Et à partir de 2020, la génération Y représente environ 50% de la main-d’œuvre. Cela signifie qu’un grand pourcentage de vos employés ne sont pas susceptibles de vous faire confiance à moins que vous ne preniez le temps de les connaître. Bien que cela puisse être plus difficile en période d’incertitude, vous pouvez commencer à le faire en:

Suivre ce que vous dites que vous allez faire Partager ouvertement et honnêtement ce que vous savez (et ne savez pas) Communiquer des objectifs et des attentes clairs pour les projets tout en donnant aux employés l’espace pour achever leur travail Fournir les ressources et éliminer les obstacles pour les employés au besoin

La compassion

À la base, être un leader compatissant signifie montrer que vous vous souciez du bien-être de vos employés. Ce n’est pas parce que vous ne comprenez pas ce que vit une personne de votre équipe que vous ne pouvez pas faire preuve de compassion. En tant que leader, il est essentiel de reconnaître que ces temps sont incertains avec des pressions venant de diverses directions. Même le dire directement à votre équipe va beaucoup car ce n’est pas le moment de faire des hypothèses.

Montrez que vous êtes une vraie personne. Si vous avez du mal à faire vos études à domicile avec vos enfants tout en essayant de travailler à plein temps, partagez-le. Si vous n’êtes pas à l’aise avec l’incertitude entourant la situation actuelle, communiquez-la. Apportez tout votre moi à votre équipe et poursuivez vos conversations.

Si vous cherchez à développer cet ensemble de compétences, essayez de mettre en place des réunions individuelles (même pendant 15 minutes) pour identifier où se trouvent vos employés et ce dont ils ont besoin de vous. Vous pouvez demander à l’employé de diriger la conversation ou de poser des questions telles que:

Quelles ressources ou quels outils pourraient vous être utiles, à vous et à votre famille en ce moment? Sur quoi avez-vous des difficultés avec lesquelles je pourrais vous aider? Quelles informations utiles notre organisation a-t-elle fournies et quelles sont les informations manquantes sur lesquelles je pourrais être en mesure clarifier?

À partir de ces informations, vous pouvez considérer:

Prêter des appareils inutilisés (ordinateurs, tablettes, imprimantes) au personnel qui en a besoin Fournir des crédits ou des allocations de garde d’enfantsPenser un repas pour votre équipeEnvoyer un chèque-cadeau à une épicerie localeFaire un lien avec quelqu’un qui peut les aider à surmonter leur «problème» Ajuster les charges de travail et communiquer des attentes réalistes sur les projets en cours

La stabilité

Jeudi dernier, le communiqué du ministère du Travail a rapporté que 6,6 millions d’Américains avaient déposé un dossier de chômage la semaine précédente, et ce nombre était probablement inférieur à la réalité car de nombreuses personnes avaient des difficultés à postuler. Avec tant de choses en suspens, les employés veulent travailler pour des organisations et des dirigeants qui peuvent assurer la stabilité. Bien que ce ne soit peut-être pas quelque chose que vous puissiez fournir de manière réaliste, la communication autour de ce message est cruciale. Pour plus de stabilité, essayez:

Faire connaître votre présence lors de conversations de haut niveau et partager des informations de première main directement avec votre équipe Se lever pour votre équipe et leur travail acharné chaque fois et à qui vous pouvez Identifier des projets ou des missions alternatives avec lesquels ils pourraient être en mesure de soutenir

Espoir

L’inspiration réaliste est quelque chose que nous pouvons tous utiliser dès maintenant. Cela ne signifie pas nécessairement réciter des citations ou des mantras quotidiens, mais donner l’espoir que les choses finiront par s’améliorer et que cette période est temporaire. Pendant les périodes où nous n’avons pas de date ou d’idée précise de ce retournement, vous pouvez fournir de petits morceaux d’inspiration. Cela peut inclure:

Créer et partager quotidiennement de courtes vidéos encourageantes Remercier votre équipe pour des choses spécifiques qu’elles font bien Désigner un espace virtuel pour que les employés partagent des photos et des vidéos Reconnaître et célébrer des occasions spéciales (naissances, anniversaires, anniversaires)

.