4 choses que vous pouvez faire dès maintenant pour générer des prospects et des ventes en ligne

Quelques conseils opportuns pour les restaurants et les détaillants qui luttent pour rester ouverts pendant la pandémie.

Paniquez ou prospérez. Nous avons deux choix quant à la façon de réagir à la situation actuelle. (Si vous paniquez actuellement, vous pouvez faire le changement. Je suis presque sûr que j’étais une combinaison de fusion / dépression nerveuse avant que le calme ne prenne le dessus.) La bonne nouvelle est que les clients ne viennent pas et les commandes à emporter sont en baisse , vous pouvez toujours générer des ventes pour générer des flux de trésorerie dès maintenant. Voici quelques stratégies que vous pouvez mettre en œuvre immédiatement.

1. Chèques cadeaux pré-vente

Donnez aux gens à la maison une incitation à acheter un chèque-cadeau dès maintenant pour une utilisation future. Cela génère non seulement plus de flux de trésorerie, ce qui est super important, mais garantit que les clients reviennent lorsque votre emplacement rouvrira. Un gros astérisque éclatant sur celui-ci – ne demandez pas simplement à vos clients d’acheter un certificat. Cela ne profite qu’à vous. À une époque où beaucoup s’inquiètent pour l’argent, vous devez en faire valoir la peine et en profiter vraiment.

Offrez des cartes-cadeaux de 50 $ pour 25 $. Ou une carte-cadeau gratuite de 25 $ avec tout achat d’une carte-cadeau de 100 $. Ou une séance de coiffure personnelle gratuite (bonjour, tenue décontractée du samedi que je ne savais pas avoir) une fois que vous avez rouvert avec tout achat de certificat-cadeau. Pour inciter les gens à acheter maintenant, l’incitation doit être si bonne qu’ils auraient du mal à dire non. Obtenez ce droit et ils achèteront non seulement maintenant, mais le partageront avec d’autres.

2. Livraison sans contact et transparente

Si vous êtes un restaurant, au lieu de simplement proposer des plats à emporter, optez pour une livraison transparente et sans contact. Tout d’abord, installez une webcam dans la cuisine où la nourriture est préparée afin que vos clients puissent voir les mesures de sécurité et de propreté que vous avez prises. Vous pouvez utiliser Facebook Live pour diffuser. Ensuite, pour la livraison, informez les clients lorsque vous vous approchez par SMS et au lieu de frapper à la porte, laissez la nourriture au seuil et partez. Aucun contact de personne à personne n’est nécessaire.

Pour plus de buzz, offrez une incitation spéciale pour la livraison à ce moment. Comme avec votre commande de dîner, obtenez une deuxième commande que vous pouvez donner aux enfants pour le déjeuner le lendemain. (Que les mamans se réjouissent!) Les détaillants peuvent offrir la livraison de «l’article de la semaine» à vos meilleurs clients locaux avec un certificat-cadeau supplémentaire à utiliser en magasin une fois que vous aurez rouvert.

3. Démarrez un programme Facebook Live

Les gens aspirent actuellement à la connexion et à la communauté. Rejoignez votre tribu avec une série de vidéos gratuites via Facebook Live. Connectez-vous avec eux quotidiennement ou hebdomadairement, offrant des mises à jour, des informations, vos connaissances, des anecdotes, etc. C’est toi. Et ne vous inquiétez pas d’être parfait. Tout le monde sait que vous êtes à la maison sans équipement ni ensembles sophistiqués, alors soyez authentiquement vous. C’est le moment idéal pour réaliser des progrès imparfaits sur quelque chose de nouveau. Quelques-uns pour vous inspirer:

Le zoo de Cincinnati offre un Facebook Live gratuit à 15h00. Du lundi au vendredi, permettant aux enfants de connaître un animal différent chaque jour et collectant des fonds pour le zoo. .J’ai dirigé une lecture de livre virtuel pour l’auteur Leslie Streeter lorsque tous ses événements de lancement ont été annulés. Nous avons non seulement vendu certains de ses livres, mais cela m’a donné une raison légitime de remettre les gamins à mon conjoint pendant que je prenais un cocktail avec une petite amie.

Connectez-vous avec votre public et continuez à développer votre tribu maintenant tandis que les gens sont en ligne plus que jamais auparavant.

4. Programme payant via vidéo

Alors que les gens sont coincés à la maison, il existe des moyens de gagner de l’argent grâce à votre expertise. Offrez un cours de cuisine payant et interactif où vous leur expliquerez les étapes de la préparation d’un plat que l’on ne trouve normalement que dans votre restaurant.

Les détaillants peuvent offrir un spectacle de magasinage hebdomadaire où vous affichez certains des favoris de vos clients et les téléspectateurs peuvent faire des achats que vous livrerez à leur porte, ou un service de coiffure privé effectué virtuellement, en utilisant le placard de la personne à la maison pour cartographier les tenues. Soyez créatif.

Les marques les plus prospères de l’histoire de notre pays sont sorties des temps de turbulence parce qu’elles n’ont pas copié ce que tout le monde faisait. Ils sont devenus ingénieux.

