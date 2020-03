4 compétences générales dont vous avez besoin pour améliorer votre carrière

À mesure que les lieux de travail traditionnels changent, votre carrière peut également devoir pivoter.

11, 2020

De nombreux professionnels se concentrent sur le développement de leurs compétences afin d’améliorer et de faire progresser leur carrière. Bien que les compétences techniques soient importantes, les organisations recherchent aujourd’hui des professionnels possédant de solides compétences générales. Après tout, même si vous êtes le meilleur codeur, vous ne pourrez pas faire avancer votre carrière si vous ne savez pas bien travailler avec les autres.

En fait, Google a fait une étude interne qui a révélé que parmi les huit qualités les plus importantes de leurs meilleurs employés, les compétences dures telles que l’expertise STEM viennent en dernier. Les sept principales caractéristiques du succès de Google sont toutes des compétences générales, comme être un bon coach, bien communiquer et écouter, être un bon penseur critique et être capable d’établir des liens entre des idées complexes, pour n’en nommer que quelques-unes.

Si vous voulez évoluer professionnellement, obtenir une promotion ou décrocher un nouvel emploi cette année, voici quatre compétences générales que vous devez posséder.

1. Créativité

La créativité est l’une des meilleures compétences non techniques recherchées par les employeurs. Et la créativité n’est pas seulement importante pour les professionnels de la conception graphique et du marketing de contenu; la créativité est bénéfique dans tous les rôles au sein d’une organisation, des ressources humaines au génie logiciel en passant par le service client. Les personnes créatives sont capables de développer de nouvelles idées et d’appliquer de nouvelles solutions pour résoudre les problèmes existants, ce qui permettra aux entreprises de découvrir de nouvelles opportunités d’innovation et de croissance.

Heureusement, la créativité n’est pas seulement une compétence avec laquelle les gens sont nés, vous pouvez réellement apprendre à être plus créatif. Il existe plusieurs façons de booster votre créativité: collaborer avec les autres, demander des commentaires, noter vos idées, résoudre un casse-tête ou même aller dans une salle d’évasion.

2. Intelligence sociale

Être «intelligent dans la rue» est tout aussi important qu’être «intelligent dans les livres» au sein de la main-d’œuvre. L’intelligence sociale, communément appelée intelligence de rue, est la capacité de s’entendre avec les autres, de nouer des relations et de naviguer dans les environnements sociaux. Comme vous pouvez l’imaginer, l’intelligence sociale est nécessaire si vous voulez établir des relations significatives et réussies avec les gens d’une organisation.

Qu’est-ce que l’intelligence sociale exactement? Selon Psychology Today, les éléments clés de l’intelligence sociale comprennent:

Maîtrise verbale et compétences conversationnelles

Connaissance des rôles sociaux, des règles et des scripts

Compétences d’écoute efficaces

Comprendre ce qui motive les autres

Jeux de rôle et auto-efficacité sociale

Compétences en gestion des impressions

L’intelligence sociale peut être développée à partir d’expériences avec des personnes et de l’apprentissage de vos succès et échecs dans des situations sociales. Donc, un excellent moyen de renforcer ces compétences est de sortir et d’interagir avec les gens. Par exemple, vous pouvez assister à des événements de réseautage pour mettre en pratique vos compétences en conversation et en écoute. N’oubliez pas, étudiez les comportements des autres et de vous-même pour maîtriser l’intelligence sociale.

3. Alphabétisation numérique

Il est révolu le temps où savoir comment utiliser Microsoft Office Suite était suffisant pour décrocher un emploi. Aujourd’hui, la technologie a envahi le lieu de travail et elle évolue constamment, ce qui fait de la littératie numérique une compétence non technique essentielle à posséder en 2020 et au-delà. L’American Library Association (ALA) définit la littératie numérique comme «la capacité d’utiliser les technologies de l’information et de la communication pour trouver, évaluer, créer et communiquer des informations, nécessitant à la fois des compétences cognitives et techniques». En termes plus simples, la littératie numérique implique de savoir comment utiliser efficacement les outils numériques afin de résoudre des problèmes, être productif, travailler en collaboration, créer du contenu, etc.

Vous pouvez développer vos propres compétences en littératie numérique en effectuant une petite recherche en ligne. Lisez des articles ou suivez des cours en ligne sur des notions de base telles que la sécurité en ligne, l’étiquette des e-mails et la création de diaporamas, par exemple. Ensuite, vous pouvez commencer à en apprendre davantage sur les compétences informatiques et technologiques avancées telles que le marketing par courrier électronique ou le codage de base. Assurez-vous également de profiter de toutes les possibilités d’apprentissage offertes par votre employeur.

4. Collaboration virtuelle

Le travail à distance est en augmentation. Selon GlobalWorkplaceAnalytics.com, le travail à domicile régulier, parmi la population non indépendante, a augmenté de 173% depuis 2005. C’est 11% plus rapide que le reste de la population active et près de 47 fois plus rapide que la population indépendante. . Donc, que vous travailliez à distance vous-même ou que vous travailliez avec d’autres membres d’une équipe à distance au sein d’une entreprise, des compétences de collaboration virtuelle sont nécessaires pour les employés d’aujourd’hui.

La collaboration virtuelle est la méthode de collaboration entre les membres de l’équipe, quel que soit leur emplacement, qui s’effectue via des outils numériques. Pour améliorer vos compétences de collaboration virtuelle, familiarisez-vous avec les outils de collaboration virtuelle populaires comme les logiciels de vidéoconférence, les outils de suivi du temps, les logiciels de gestion de projet, les outils de messagerie instantanée, etc. Il est également important d’augmenter votre conscience interculturelle. Les entreprises éloignées ont généralement des équipes internationales, vous devez donc être en mesure d’interagir efficacement et de travailler avec des membres d’équipes de divers horizons culturels.

À vous!

Ce ne sont là que quelques-unes des meilleures compétences non techniques que recherchent les employeurs. Commencez à développer et à maîtriser ces compétences générales importantes pour obtenir une longueur d’avance sur la concurrence. Avec vos compétences générales nouvelles et améliorées, vous pouvez prendre votre carrière au niveau suivant.

