4 conseils pour faire passer la durabilité de votre startup au niveau supérieur

Passer de l’intention à la réalité ne suit pas toujours un chemin droit.

Mars

6, 2020

4 min de lecture

Les opinions exprimées par les contributeurs d’entrepreneurs sont les leurs.

Les consommateurs adorent la durabilité, et de nombreux propriétaires d’entreprises aimeraient exploiter des entreprises plus durables. Passer de l’intention à la réalité ne suit cependant pas toujours le même chemin, même pour les entreprises qui ont déjà commencé leur parcours.

Tout le monde, des équipes solo aux frappeurs lourds, reconnaît l’importance d’une durabilité plus intelligente. Salesforce vient d’appeler les entreprises à repenser leur impact environnemental, en faisant valoir les avantages de la durabilité pour les entreprises qui la pratiquent et la planète sur laquelle elles opèrent. Personne ne peut tirer profit d’un monde brisé, et c’est aux entreprises innovantes d’apporter les plus grands changements.

Si vous êtes sur le point de démarrer une entreprise durable, que vous cherchez à développer des processus plus respectueux de l’environnement ou que vous cherchez de l’inspiration pour faire passer votre durabilité au niveau supérieur, ces conseils peuvent mettre votre entreprise sur la bonne voie.

Connexes: 5 entrepreneurs sur la façon dont ils le paient

1. Créez des boucles fermées

Une bonne conservation limite la quantité de déchets qui sort d’un système. Une grande conservation crée une boucle fermée dans laquelle toutes les ressources impliquées dans le processus de création restent en jeu. Cela peut signifier des composants ou des pièces réutilisables qui jouent plusieurs rôles tout au long de leur cycle de vie, mais quelle que soit la forme de la boucle, elle ne devrait pas avoir besoin d’une entrée extérieure pour continuer à rouler.

La société d’accessoires de téléphonie durable Pela estime que les systèmes en boucle fermée seront essentiels au commerce durable dans les années à venir et a créé son propre processus de recyclage des matériaux il y a quelques années, ce qui a permis à l’entreprise de fermer sa boucle de production.

2. Obtenez l’adhésion des partenaires

Un peu d’aide va très loin. Vous ne pourrez peut-être pas changer le monde par vous-même, mais en travaillant avec des partenaires qui partagent vos priorités, vous pouvez donner un élan à un mouvement et faire avancer votre industrie dans la bonne direction. Le choix de partenaires en fonction de leurs pratiques de développement durable amplifie votre impact tout en faisant de votre entreprise un leader d’opinion dans un domaine en croissance.

Starbucks a peut-être déjà atteint le sommet des ventes de café, mais la société souhaite maintenant utiliser sa position au sommet pour transformer le café en premier produit agricole durable au monde. Les centres de soutien aux agriculteurs de l’entreprise aident les agriculteurs à apprendre des pratiques durables et à obtenir des certifications, les centres doublant en tant que centres de recherche et de développement agronomiques.

Seul Starbucks pourrait faire une grande différence. Mais avec un réseau de partenaires à ses côtés, le géant du café pourrait changer le monde.

Connexes: 5 façons de créer un bureau respectueux de l’environnement

3. Transformez votre bureau en espace vert

Lorsque vous modifiez vos processus et mettez vos partenaires au défi de faire de leur mieux, n’oubliez pas l’endroit où vous et votre équipe travaillez. Investissez dans votre bureau en tant que centre vert pour solidifier l’engagement de votre entreprise envers la durabilité. Lorsque les consommateurs curieux veulent savoir si vous pratiquez ce que vous prêchez, vous pouvez fièrement montrer votre siège social respectueux de l’environnement comme preuve de votre engagement.

Certaines entreprises passent au vert en retirant entièrement le bureau de l’équation. GitLab, par exemple, est la plus grande entreprise entièrement distante au monde, avec une présence de ses employés dans des dizaines de pays à travers le monde. Donnez aux employés des crédits pour les bureaux à domicile et les adhésions aux espaces de coworking. Profitez de l’occasion pour trouver des partenaires de collaboration qui prennent la durabilité au sérieux. Non seulement vous pouvez diriger les employés vers des espaces verts où travailler, mais si vous décidez plus tard que vous voulez un bureau, vous aurez déjà un partenaire pour vous aider à démarrer.

4. Donnez à vos clients les moyens de participer

Les consommateurs d’aujourd’hui ne veulent pas seulement acheter dans des entreprises durables. Ils veulent aussi aider. Donnez-leur la chance de le faire en créant des opportunités pour les clients de s’impliquer dans vos initiatives de développement durable, comme REI le fait à travers ses initiatives de développement durable.

Toute entreprise peut s’associer avec ses clients au nom de la durabilité. Accordez aux clients des crédits de facture pour le recyclage des produits. Facilitez la réparation des personnes au lieu de les remplacer. Si votre entreprise vend un produit non recyclable, tel qu’un logiciel, essayez d’autres solutions créatives. Parrainez une initiative de nettoyage et invitez les clients et les employés à faire du bénévolat ensemble. Tirez parti de votre marque pour faire la différence et garantir la bonne volonté de vos clients en même temps.

Connexes: Abandonner un bureau a transformé mon entreprise. Voici comment cela pourrait faire la même chose pour vous.

Le monde n’a pas besoin de grandes entreprises pour trouver une durabilité parfaite: il a besoin de milliers de petites entreprises pour faire ce qu’elles peuvent pour améliorer un peu les choses chaque jour. La somme de ces efforts créera une attente de durabilité qui guidera non seulement les startups de demain, mais leur assurera également une planète sûre sur laquelle innover et se développer.

.