4 conseils pour maintenir votre entreprise à flot en cas de ralentissement

C’est officiel. Nous sommes dans une autre récession. Selon Kristalina Georgieva, directrice générale du Fonds monétaire international (FMI), le ralentissement cette fois-ci sera aussi mauvais ou pire que ce que le monde a connu en 2009.

En tant qu’entrepreneur, ce sont de mauvaises nouvelles. Comme c’est le cas avec tout ralentissement, nous pouvons nous attendre à de nombreuses pertes d’emplois et des réductions de salaire. Cela entraîne inévitablement une baisse du pouvoir d’achat des clients, ce qui, à son tour, affecte votre entreprise, entraînant de nouvelles licenciements.

Bien qu’il soit presque impossible de s’en sortir indemne, les entreprises peuvent prendre quelques mesures pour atténuer les pertes. Voici quelques conseils à considérer.

1. Faites passer les intérêts commerciaux en premier.

La récession étant imminente, les entreprises – même celles dont les flux de trésorerie sont sains – sont confrontées à l’incertitude de leurs opérations. Dans de tels moments, il est naturel de se sentir en conflit entre aider votre entreprise ou vos employés. Idéalement, vous faites les deux. Mais lorsque l’avenir est incertain et que les flux de trésorerie sont serrés, de nombreux entrepreneurs doivent décider: devez-vous dépenser votre dernier sou pour garder vos employés heureux ou pour maintenir votre entreprise à flot?

Un grand patron pourrait choisir d’aider ses employés à surmonter la récession. Mais si votre entreprise s’effondre, vos employés n’auront plus de place pour revenir. Donc, bien qu’il s’agisse naturellement d’une opinion controversée, je pense qu’il est prudent de mettre davantage l’accent sur la survie de votre entreprise. Bien que cela puisse ne pas être une bonne nouvelle pour vos employés à court terme, cela vaut mieux à long terme pour votre entreprise, vos employés et l’économie en général.

2. Offrez plus de valeur à votre client.

Lorsque l’économie ne se porte pas bien, les clients ont tendance à réduire leurs dépenses. Même si vous offrez quelque chose dont ils ne peuvent pas se passer, les clients ont tendance à réduire leur consommation, ce qui affecte votre chiffre d’affaires. Par exemple, les ménages peuvent tondre les pelouses moins fréquemment ou aller au cinéma moins.

Une façon d’atténuer la baisse des revenus est d’offrir un meilleur rapport qualité / prix. Par exemple, un cinéma peut offrir du pop-corn gratuit à ses clients. Ou un barbier peut offrir des coupes de cheveux illimitées pour un forfait annuel.

Lorsque vous apportez plus de valeur à votre produit ou service, les clients ont tendance à cesser de considérer votre offre comme une dépense et à reconnaître les économies qu’ils réalisent. Bien que cela ne soit pas suffisant pour faire croître vos clients en période de ralentissement, cela peut être presque suffisant pour conserver au moins votre base fidèle.

3. Collaborez avec les fournisseurs en amont et en aval.

Il vaut la peine de réitérer les deux façons dont les clients moyens réduisent leurs dépenses. Premièrement, ils évincent toutes les dépenses dont ils peuvent se passer. Les films, les plats à emporter et les abonnements de streaming multiples peuvent tous appartenir à cette catégorie. Deuxièmement, ils réduisent l’argent sur les choses dont ils ont absolument besoin. L’épicerie et le carburant en sont de bons exemples.

Faites équipe avec des personnes qui offrent des services en amont ou en aval de ce que vous fournissez. Prenons l’exemple d’une entreprise fabriquant des étuis pour téléphones portables. Les entreprises en amont comprennent les fabricants de téléphones mobiles, tandis que celles en aval comprennent les magasins et les plates-formes vendant ces téléphones et accessoires aux clients.

Pour revenir à la section précédente sur la fourniture de plus de valeur, un fabricant de téléphones mobiles peut offrir des housses de téléphone gratuites. C’est un bon compromis qui profite à la fois au fabricant de téléphones et à votre entreprise. Cette stratégie fonctionne exceptionnellement bien avec les constructeurs de logiciels et d’applications qui peuvent être intégrés dans le système d’exploitation du téléphone et être activés directement.

4. Innovez avec des offres de prix.

C’est l’un des moyens les plus efficaces de fidéliser vos clients en période de ralentissement. L’innovation tarifaire doit se concentrer sur deux objectifs spécifiques: rendre votre offre plus abordable pour le client et améliorer votre propre cash-flow.

Envisagez de vous associer à des services comme Zebit, Splitit ou Klarna, qui permettent aux acheteurs de payer votre produit ou service en plusieurs versements. Cela rend votre produit plus abordable pour l’acheteur. Si vous utilisez un service qui permet des paiements fractionnés, assurez-vous simplement que le service vous paie toujours en totalité à l’avance.

En fonction de votre offre, vous pouvez également envisager de passer des frais de licence aux abonnements mensuels.

Mais sachez que la solution que vous choisissez peut avoir un impact sur votre trésorerie. Par exemple, avec des frais de licence, vous gagnez votre argent dès le départ. Avec un modèle de frais mensuels récurrents, vous devrez peut-être vous fier aux paiements effectués au fil du temps. Selon votre investissement en capital, cette solution peut fonctionner ou non.

Une autre façon d’améliorer les flux de trésorerie serait de créer des incitations pour les clients qui paient d’avance. Par exemple, si vous êtes un fournisseur de services SaaS, vous pouvez offrir un mois gratuit aux clients qui choisissent la facturation annuelle plutôt que la facturation mensuelle. Il s’agit d’un gagnant-gagnant pour le client et l’entreprise.

Un ralentissement est difficile pour tout le monde: le propriétaire de l’entreprise, ses employés et ses clients. N’oubliez pas que l’économie rebondit toujours. Même avec les perspectives actuelles, l’économie mondiale devrait se redresser d’ici l’an prochain. Par conséquent, vous devez vous concentrer sur la survie. Faites tout ce qui est en votre pouvoir pour vous assurer que vous ne faites pas partie des centaines d’entreprises susceptibles de fermer boutique.

