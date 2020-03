4 conseils pour réussir à percer dans une industrie saturée

Vous n’avez pas à révolutionner le monde pour révolutionner une industrie.

Mars

12, 2020

Lorsque vous faites les premiers pas vers le démarrage d’une entreprise, il est facile de se décourager. Chaque marché a déjà des acteurs majeurs qui font des tonnes d’argent. Les licornes comme Uber peuvent créer leurs propres marchés, bien sûr, mais toutes les entreprises ne révolutionnent pas le monde. Heureusement, vous n’avez pas à révolutionner le monde pour révolutionner une industrie, et vous pourriez avoir une meilleure opportunité que vous ne le pensez.

Prenons par exemple l’industrie des smartphones. Apple et Samsung dominent les marchés, et Huawei possède le troisième plus gros morceau. D’autres fournisseurs populaires, comme LG, prennent leurs propres coupes. Vous pourriez penser que le marché n’a pas de place pour de nouveaux acteurs, mais n’oubliez pas que les consommateurs recherchent toujours quelque chose de mieux. Stephen Dalby, PDG de Gabb, n’a pas pu trouver un smartphone adapté aux enfants, alors il a construit le sien. Maintenant, Gabb se développe rapidement dans un marché de smartphones que la plupart auraient appelé saturé jusqu’à extinction.

Ne présumez jamais la présence d’acteurs établis signifie que le marché n’a pas de place pour de nouveaux entrants. Si vous pouvez faire quelque chose de mieux que quiconque et que le marché a une demande pour votre produit, vous pouvez obtenir l’élan dont vous avez besoin pour faire démarrer votre entreprise. Voici comment vous pouvez vous préparer à affronter un marché saturé.

1. Cherchez un groupe mal desservi

Peu importe le nombre d’acteurs dans l’industrie, certaines personnes se sentent probablement ignorées. Tout comme Dalby a construit un téléphone pour les parents concernés et UNTUCKit a créé des chemises pour les hommes qui voulaient une meilleure option décontractée, poursuivez un groupe avec un besoin non satisfait par les options actuelles. Avec le bon créneau, vous pouvez infiltrer un marché majeur avant même que les grands joueurs sachent que vous êtes arrivé.

De nombreux entrepreneurs créent des entreprises pour résoudre leurs propres problèmes, mais si vous ne rencontrez pas personnellement le problème que vous souhaitez résoudre, parlez-en à ceux qui le font. Interviewez les clients potentiels pour découvrir ce que leurs solutions préférées manquent. Plus vous collectez de données fiables, plus votre solution sera ciblée.

2. Racontez une histoire incroyable

Les consommateurs ont des tonnes de choix en matière de prix et de qualité. Dans un marché saturé, vous ne créerez probablement pas un nouveau prix ou un produit haut de gamme que personne d’autre n’a essayé auparavant. Le prix et la qualité sont importants, mais à l’heure actuelle des options écrasantes, vous avez besoin d’une belle histoire pour intéresser les gens à votre entreprise.

Warby Parker, par exemple, a acquis un monopole dans le monde des lunettes et a gagné parce qu’il raconte une histoire que tant d’autres ont vécue par eux-mêmes. Les lunettes étaient trop chères, comme tout le monde le savait. Warby Parker a trouvé un terrain d’entente avec son public sur une expérience partagée, puis a construit une marque qui a transformé les lunettes en mode abordable.

3. Faites une chose exceptionnellement bien

Les grandes entreprises peuvent se permettre de bien faire beaucoup de choses. Les marchés saturés comptent de nombreux grands acteurs, ce qui signifie que de nombreuses entreprises se font concurrence sur plusieurs champs de bataille à la fois. Les startups ne peuvent pas rivaliser avec ce type de capital, mais en tant qu’invasion sur des marchés surpeuplés, elles n’en ont pas besoin. Faites une chose mieux que quiconque et construisez une marque autour de cette force, puis construisez vers l’extérieur après avoir établi un public fidèle.

L’industrie de la restauration voit des milliers de nouveaux arrivants augmenter et diminuer chaque année. Raising Cane a fait ses débuts en 1996, ne servant que des tendres de poulet et quelques accompagnements. Le fondateur Todd Graves a eu sa part de mal à essayer d’obtenir un financement, mais finalement, j’ai économisé suffisamment pour commencer. En faisant bien une chose – et en s’engageant sur cette seule chose avec le slogan «One Love» – Raising Cane’s est devenu une puissance montante dans une scène de restauration rapide qui n’a jamais manqué de concurrence malsaine.

4. Tirer parti des audiences et des marques existantes

Les marchés les plus encombrés semblent intimidants car ils sont pleins de concurrents. C’est peut-être vrai, mais ils regorgent également d’autre chose: les clients. Les grands marchés ont toujours un large public. Tirez parti du public de quelqu’un d’autre pour attirer plus d’attention sur le vôtre, et soudain, vous devenez une marque légitime sur le marché.

Gary Vaynerchuk appelle la pratique consistant à tirer parti de la marque de quelqu’un d’autre «arbitrage sur actions». Collaborez avec les acteurs existants de l’industrie qui complètent vos forces pour faire connaître votre nom. Interagissez avec les adeptes de marques liées sur les réseaux sociaux et ne vous sentez pas limité par votre secteur d’activité. Si vous démarrez une société financière avec une mission environnementale, vous pouvez trouver des tonnes de clients en vous engageant avec des adeptes d’entreprises extérieures à votre industrie qui partagent la même mission, comme REI et Patagonia.

Ne laissez jamais la taille d’une industrie ou la notoriété de ses plus grands acteurs vous empêcher de construire votre entreprise de rêve. Une bonne idée et une équipe fondatrice tenace peuvent réussir, peu importe où ils trouvent leur jogging. La prochaine fois que vous regardez un marché bondé, ne regardez pas les marques établies et ne vous sentez pas dépassé. Regardez au niveau du sol, où se trouvent les clients, et mettez-vous au travail.

