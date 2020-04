4 conseils rapides pour protéger votre relation pendant que vous vous hébergez sur place

Commencez par communiquer vos sentiments clairement et sans absolus.

Avril

1, 2020

5 min de lecture

Les opinions exprimées par les contributeurs d’entrepreneurs sont les leurs.

Pour les entrepreneurs, le travail à domicile n’est pas nouveau. Ce qui peut être nouveau, c’est d’avoir votre conjoint à la maison. Et vos enfants. Ayant moins d’intimité et peu ou pas de temps calme. Ajoutez un peu de stress et d’anxiété à ce scénario inattendu, et l’abri sur place est le carburant parfait pour les frustrations et les combats.

Ce dont vous avez le plus besoin en ce moment: assistance et temps. Un soutien pour un mélange compréhensible d’émotions et de priorités changeantes, et le temps d’idéer, d’innover et de s’adapter à un environnement en évolution. Mais à moins que vous ne les hiérarchisiez consciemment, ces besoins pourraient être les dernières choses que vous obtiendrez lorsque vous et votre meilleur ami naviguerez dans une nouvelle réalité de jour en jour. Voici quatre conseils rapides pour vous aider à attiser les flammes de l’intimité et de la connexion afin que vous puissiez être un duo de dynamite pendant cette période.

Connexes: 5 conseils pour mener votre entreprise à travers le chaos du coronavirus

1. Communiquez vos sentiments clairement et sans absolus.

Lorsque vous êtes frustré ou ennuyé ou que les nouvelles augmentent votre niveau d’anxiété, utilisez la phrase magique: «Une partie de moi est [insert emotion word here]. ” Par exemple: “Une partie de moi est bouleversée. Une partie de moi est inquiète. Une partie de moi est frustrée.” Cette phrase est un moyen intelligent d’exprimer une émotion négative que vous ressentez tout en créant un espace pour d’autres émotions et des solutions possibles. Que vous soyez contrarié par un partenaire, frustré par l’un de vos enfants ou que vous soyez confronté à l’impact du coronavirus sur votre entreprise, il est important de ne pas parler dans l’absolu.

Lorsque vous dites «je suis frustré» ou «je suis déçu», l’autre personne entend un absolu. Il n’y a pas de marge de manœuvre pour d’autres émotions. C’est comme si vous veniez de dire: “Je suis 100% frustré” ou “Je suis 100% déçu”. Alors que lorsque vous dites: “Une partie de moi est frustrée …” ou “Une partie de moi est déçue …”, vous dites que ce n’est pas votre seule émotion. Vous laissez place au respect, à l’espoir, à l’amour et à la connexion. La tension diminue parce que vous avez ouvert la porte à d’autres sentiments plus positifs et que vous avez créé un espace de dialogue au lieu de la défensive.

Connexes: 10 conseils de PDG sur le travail à domicile de manière efficace et heureuse

2. Validez d’abord les sentiments, puis résolvez les problèmes.

Il est tentant de vouloir se sentir en contrôle, de réparer et de résoudre rapidement les problèmes pendant une crise. Avec les bonnes intentions mais la mauvaise tactique, vous pouvez déclencher sans le savoir votre partenaire. Lorsque votre partenaire dit: «Je suis stressé» ou «J’ai peur», vous pourriez être tenté de réagir trop rapidement avec «Ne pas avoir peur. Ne vous inquiétez pas. Pas besoin d’être souligné. Vous réagissez de manière excessive. Restez calme. ” Ouais, pas utile. Pas du tout utile. La première chose que vous devez faire est de valider les sentiments de votre partenaire: essayez «Je comprends», «Cela a du sens» ou «Je comprends». Ce sont d’excellentes phrases de première réponse. Ils vous permettent de vous pencher pour que votre partenaire se sente compris, respecté et accepté. Arrêt complet. Respire. Maintenant, demandez: “Que puis-je faire?” ou “Comment puis-je aider?” Laissez votre partenaire vous dire ce qu’il veut. Communiquer clairement et répondre aux désirs et besoins de votre partenaire vous permettra de réussir tous les deux.

Connexes: Comment renforcer votre système immunitaire pendant l’épidémie de coronavirus

3. Flirter.

Je comprends – il y a beaucoup de stress et de tension dans le ménage. Vous avez à peine le temps de reconcevoir une page Web ou d’envoyer des e-mails de communication critiques, et maintenant vous êtes censé envoyer un texte séduisant à votre conjoint? WTF? (Qu’est-ce que le flirt?) Oui. Prenez une minute chaque jour pour envoyer un texte attachant ou pour chuchoter un doux sentiment à l’oreille de votre conjoint. Prendre quelques secondes pour vous connecter, pour vous rappeler que vous êtes une équipe, traverser cela ensemble, contribue grandement à maintenir l’intimité, la connectivité et le respect au sein de votre relation la plus importante pendant les périodes de stress.

4. Prévoyez du temps seul.

Si vous avez des enfants, il est impératif que chaque parent s’éloigne des petits. Que ce soit pour que vous puissiez vous concentrer sur votre travail, vous promener ou vous doucher, ou faire quoi que ce soit, mettez-le à votre horaire quotidien. Oui, bloquez-le. Respectez le fait que vous êtes chacun un meilleur parent et partenaire lorsque vous avez le temps de faire le plein. Si les enfants ne font pas partie de l’équation, cette astuce s’applique toujours. Bloquer le temps pour être seul signifie simultanément qu’il y aura du temps partagé plus tard. Cela implique que vous reviendrez ensemble à un autre moment de la journée pour vous reconnecter. Pour les familles, il établit des limites afin que chacun puisse se concentrer sur ses responsabilités individuelles, des devoirs aux tâches ménagères, et il donne aux frères et sœurs un temps d’arrêt nécessaire les uns des autres.

L’abri en place nécessitera quelques ajustements. Cependant, lorsque vous donnez la priorité à votre partenariat, vous pourriez être agréablement surpris de voir à quel point vous êtes fabuleusement béni de vous retrouver avec votre camarade de jeu préféré.

.