4 étapes pour devenir un influenceur des médias sociaux [Step-by-Step]

Qu'est-ce qu'un influenceur?

Le marketing d'influence a atteint des sommets inimaginables ces dernières années. C'est principalement par le biais des médias sociaux qui comptent désormais des milliards d'utilisateurs actifs. Selon un rapport de recherche de Global Digital Statshot, près de la moitié de la population mondiale utilise activement les plateformes de médias sociaux comme Facebook, Twitter, Linkedin, Pinterest et Instagram.

Ces plates-formes sont donc devenues des outils efficaces pour atteindre les personnes ayant des idées, des produits et des services. On estime que 74% des internautes comptent sur les réseaux sociaux pour prendre leurs décisions d'achat.

Pour être clair, ces statistiques ne concernent pas les mentions de célébrités, qui sont épouvantables. Dans une étude de 2018, par exemple, il a été constaté que seul un maigre 4% faisait confiance aux recommandations de célébrités. Cela signifie que la plupart des utilisateurs de médias sociaux recherchent les opinions de leurs pairs qui se sont établis sur les réseaux sociaux en tant que leaders d'opinion.

Au fil du temps, ces individus sont devenus des influenceurs des médias sociaux. Ce sont, étonnamment, des gens ordinaires qui ont gagné un public fidèle substantiel en raison des informations précieuses qu'ils partagent avec leurs abonnés.

La plupart des utilisateurs de médias sociaux comptent donc sur eux pour évaluer les produits et services. En raison de l'efficacité du marketing d'influence, il a gagné un terrain colossal dans le monde numérique. Par conséquent, la demande d'influenceurs sur les réseaux sociaux est montée en flèche, et c'est pourquoi de nombreuses personnes aspirent désormais à devenir des influenceurs.

Si vous êtes une de ces personnes et que vous n'êtes pas sûr de vos prochaines étapes, les conseils suivants vous seront utiles.

1. Identifiez votre créneau

Étant donné que le marché des influenceurs est déjà bondé, la première chose à faire en tant qu'influenceur à venir est de trouver votre créneau. Vous devez créer un espace pour vous-même et créer un public pour votre marque. Lorsque vous décidez sur quel domaine vous concentrer, assurez-vous de garder vos lecteurs à l'esprit. Comme vous devriez connaître leurs besoins, leurs défis et leurs objectifs afin que tout ce que vous proposez soit dans leur intérêt. Encore une fois, pour construire une base solide pour votre marque de médias sociaux, assurez-vous de trouver un créneau qui n'est pas trop encombré.

2. Construisez une marque inébranlable

Une fois que vous avez choisi votre créneau, il est maintenant temps de construire votre marque. À ce stade, vous devez aller loin pour faire des recherches approfondies sur l'industrie que vous influencerez. Par exemple, vous devrez savoir qui sont vos concurrents, les marques qui travaillent avec les influenceurs de cette industrie et voir s'il y a des lacunes à combler. Si vous identifiez des lacunes, évaluez si elles pourraient fonctionner à votre avantage et construisez votre niche ici. De plus, définissez votre stratégie de contenu et votre ton de voix, puis laissez votre marque se concentrer sur cela.

3. Choisissez une chaîne de médias sociaux

Vous n'allez pas construire votre marque sur une plate-forme de médias sociaux. Vous avez besoin d'une plate-forme qui héberge votre public cible. En tant que tel, vous devez comprendre chaque canal de médias sociaux avant de définir vos stratégies. Par exemple, il serait important de connaître le type de marques hébergées sur chaque plateforme particulière afin que le contenu que vous apportez à bord soit pertinent. Une fois que vous avez identifié les plates-formes avec lesquelles vous allez travailler, il est temps de créer une image de marque cohérente sur chacune d'entre elles afin de créer une expérience stable pour vos abonnés.

4. Publiez votre contenu

Une fois que vous avez choisi un créneau, construit votre marque et choisi une plate-forme de médias sociaux, il est maintenant temps de commencer à publier votre contenu. Travaillez à la création de votre contenu et à la publication régulière de messages sur la plateforme de votre choix. Essayez de trouver les types de contenu qui fonctionneraient le mieux sur chaque plate-forme et basez vos publications sur cela. Pour rendre vos messages attrayants, essayez de les garder courts et d'avoir des images de tailles différentes avec le contenu.

Réflexions finales: si vous aspirez à devenir un influenceur, les conseils ci-dessus devraient vous aider à démarrer. Il doit cependant être clair pour vous que le voyage n'est pas facile – il nécessite de la détermination et de la persévérance.

Cet article est originaire de la publication de blog numérique complexe: vous pouvez le trouver ici.