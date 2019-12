4 exemples de campagnes de contenu génial générées par les utilisateurs

En ce qui concerne les opinions, les personnes les plus influentes de notre vie sont notre famille et nos amis. Ce sont des gens en qui nous avons confiance parce que nous les connaissons et nous savons qu'ils comprennent nos valeurs. C'est pourquoi lorsqu'un ami ou un membre de la famille recommande un produit, nous l'écoutons au moins. Les entreprises intelligentes savent comment tirer parti des recommandations de la famille et des amis, et elles le font avec le contenu généré par les utilisateurs. Plutôt qu'une marque diffusant du contenu avec son produit, les éléments les plus puissants proviennent des utilisateurs du produit qui génèrent du contenu sur le produit. Les utilisateurs lisent souvent les avis – c'est l'une des raisons du succès d'Amazon – et ces avis sont déterminants ou nécessitent de nombreuses décisions. Lorsqu'elle est élevée au niveau du contenu généré par les utilisateurs, votre marque aura un plus grand engagement et succès.

L'une des choses les plus intéressantes à propos du contenu généré par les utilisateurs est que 76% des personnes interrogées ont déclaré faire confiance au client moyen pour être honnête au sujet d'un produit plus que la marque elle-même. Il s'agit clairement d'un domaine où les marques en avance sur la courbe réussiront. Cependant, si vous vous demandez ce qu'est un contenu généré par l'utilisateur, la réponse est que tout ce qui est créé par une personne utilisant votre produit est exactement ce qu'il est. Il existe plusieurs façons de permettre aux utilisateurs de créer du contenu pour votre marque. Lorsque vous exploitez la puissance de ce contenu et déployez des campagnes formelles, ce que vous faites, c'est vous retirer du message et laisser les gens qui connaissent votre produit aussi intimement que vous le vendez à ceux qui sont intéressés à éventuellement l'acheter. Il existe plusieurs façons d'avoir une excellente campagne de contenu généré par les utilisateurs, mais voici quelques exemples vraiment excellents qui ont très bien fonctionné pour les entreprises qui l'utilisent.

UPS Store repensé

UPS a récemment mené une campagne avec le hashtag #TheUPSStoreCustomer. L'objectif de l'entreprise était de promouvoir les personnes utilisant le magasin UPS pour leur petite entreprise. Les petites entreprises sont confrontées aux défis du transport maritime, entre autres. C'était un excellent moyen de promouvoir le magasin UPS sous un nouveau jour – en tant qu'entité interentreprises. L'expédition est l'un des coûts les plus importants pour faire des affaires pour une petite entreprise. L'UPS Store avec cette campagne a mis en évidence les différents services fournis par le magasin. Il existe également de nombreuses autres façons dont ce hashtag a si bien fonctionné. Parce qu'il était principalement utilisé avec Instagram, cela permettait aux utilisateurs de faire de la vidéo, d'utiliser plusieurs images ou un thème d'histoire. En fin de compte, cette campagne de contenu généré par les utilisateurs a réussi car elle a montré que le magasin UPS est une lumière différente.

Travailler avec un autre type de tampon

Il peut ne pas sembler trop intéressant que Buffer soit un service de planification de médias sociaux. En fait, soyons vraiment honnêtes – ce n'est pas un service très excitant. C'est pourquoi les gens de Buffer ont dû faire quelque chose pour attirer l'attention des autres sur leur application et leur service. Sachant qu'Internet nous permet de travailler sur des choses où et comment nous voulons, Buffer a décidé de passer à l'étape suivante en faisant quelque chose qui n'était absolument pas associé à sa fonction – le hashtag #BufferCommunity.

La raison du succès de cette campagne est que le compte Instagram de Buffer continue de partager des images avec ce hashtag. Ces images représentent tout le monde et tout, mais ce qu'elles font, c'est transmettre le message qu'avec Buffer, vous avez la possibilité de travailler comme vous le souhaitez et quand vous le souhaitez. Le message non prononcé est également fort et clair, avec Buffer montrant des photos incroyables, il plaît aux créatifs à la recherche d'une application de planification, car ce sont des photos si créatives et bien faites. Ce contenu de campagne généré par les utilisateurs a réussi, car il n'a pas annoncé explicitement le service.

Wayfair et la puissance d'un témoignage

Il est assez difficile de faire sortir le tintement de Wayfair de nos têtes – regardez, lorsque vous lisez instinctivement le titre, vous fredonnez: «Wayfair a ce dont j'ai besoin.» Les gens qui dirigent Wayfair commercialisent des génies parce qu'ils font très bien les choses simples. Outre le jingle, il y a la compréhension du pouvoir des témoignages. Sauf que Wayfair ne croit pas simplement à demander aux clients de dire aux gens à quel point leurs produits sont géniaux, ils veulent que vous les montriez, et la façon de se montrer est d'utiliser le hashtag #WayfairAtHome.

Il y a quelques clés du succès dans ces messages. Le premier montre les articles de la maison et est magnifique. Ces messages clouent cela. La prochaine chose est d'avoir les noms des éléments ou parfois même les liens disponibles auprès des utilisateurs. C'est quelque chose de vraiment simple et permet aux gens de naviguer juste après avoir vu la photo / le témoignage. Étant donné que de nombreuses personnes se considèrent comme des designers, ces étiquettes apportent des idées et permettent à Wayfair de consolider leur statut en tant que l'un des meilleurs endroits où aller pour la meilleure décoration intérieure. Parce que Wayfair n'a pas de magasins de brique et de mortier, cela est également utile parce que les gens voient ces idées de conception en action comme ils le feraient dans un magasin. Puisqu'il n'y a pas de magasin Wayfair, il est génial pour l'entreprise de compter sur ses utilisateurs pour montrer essentiellement des modèles d'affichage.

Montrant les Coupes rouges

Starbucks n'a pas besoin de faire grand-chose pour faire connaître ses articles de vacances. Révéler la coupe des fêtes Starbucks est toujours un événement, mais le défi de la Coupe Rouge est encore mieux. Starbucks demande aux gens de soumettre leurs photos avec les tasses rouges et les photos gagnantes obtiennent une énorme carte-cadeau Starbucks. Bien que la tasse rouge doive être achetée, la réalité est que c'est un concours conçu pour plaire aux amateurs de Starbucks et est un excellent moyen pour la marque de récompenser leurs clients fidèles tout en donnant aux gens une chance de voir les produits de l'entreprise dans un environnement complètement différent . Étant donné que les tasses rouges sont un article à marge élevée, c'est également un excellent moyen d'amener les gens dans les magasins pour autre chose qu'un latte et certains de leurs autres gâteries.