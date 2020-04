4 experts révèlent comment créer des pages de destination à haute conversion

Les pages de destination sont un outil fantastique pour vous aider à développer votre liste, à augmenter les ventes et à fournir du contenu que votre public adorera. Mais comment créer une page de destination à fort taux de conversion?

Qu’ont en commun les pages de destination à forte conversion? Utilisent-ils des vidéos, des copies incroyables ou des images?

Pour répondre à ces questions, nous avons contacté des rédacteurs et des spécialistes du marketing de contenu pour leurs meilleurs conseils, ressources et astuces.

Voici ce qu’ils ont partagé.

Écrivez une copie longue convaincante avec le P.A.S.T.O.R. formule.

Julia McCoy, fondatrice d’Express Writers et éducatrice, Content Hacker ™

La création d’une page de destination à forte conversion se résume à non pas un, mais plusieurs éléments qui sont d’une importance cruciale.

L’une des formules les plus complètes que j’ai trouvées qui offre une lumière directrice pour assembler tout type de copie convaincante au long format provient de How to Write Copy that Sells, de Ray Edwards: PASTEUR.

Voici ce que cette formule signifie:

Personne, problème, douleur: Identifiez la personne à qui vous écrivez, le problème que votre produit ou service est censé résoudre et la douleur que votre personne éprouve.Amplifier: Soulignez les conséquences de ce qui se passera si ce problème n’est pas résolu.Histoire et solution: Racontez l’histoire de quelqu’un qui a résolu ce problème, en utilisant votre solution ou même une solution comme la vôtre. Cela doit être 100% authentique!Transformation et témoignage: Articulez les résultats que votre produit ou service apportera, en fournissant des témoignages réels pour renforcer votre cas.Offre: Décrivez exactement ce que vous proposez à la vente, en vous concentrant sur la transformation plutôt que sur les livrables (les «trucs»).Réponse: Demandez au client d’acheter, avec des instructions étape par étape lui indiquant quoi faire ensuite.

Cette gamme de six étapes est exactement ce que je recommanderais de suivre si vous créez une page de destination complète. Gardez à l’esprit qu’il s’agit d’une formule ancienne, alors ajoutez ces ingrédients plus modernes: des images de marque conçues sur mesure, des vidéos et de bons éléments de conception de page qui correspondent à la copie. L’une des pages les plus converties que j’ai rassemblées concerne mon cours de vente à feuilles persistantes, The Expert SEO Content Writer. J’ai ajouté environ 15 révisions à cette page et nous testons actuellement l’emplacement de la vidéo. Le taux de conversion est d’environ 8 à 10% du trafic organique et des visiteurs (pas d’annonces payantes ni de trafic payant).

Utilisez le P.A.S.T.O.R. formule pour guider le contenu complet! Une fois que vous pouvez mapper une vraie solution à un vrai point douloureux et le faire d’une manière claire, facile à comprendre et sans tracas pour votre public – vous avez un gagnant de page de destination!

Incitez les visiteurs à effectuer une action spécifique.

Eddie Shleyner, rédacteur principal chez G2 et fondateur de Very Good Copy

Les meilleures pages de destination sont ciblées. Autrement dit, ils sont conçus pour obliger les visiteurs à effectuer une seule action. Donc, chaque élément, chaque mot doit persuader le public de faire une seule chose. Par exemple, si vous souhaitez que les visiteurs s’abonnent à votre newsletter par e-mail, la page doit être dédiée à la vente de la valeur de votre newsletter – pas votre produit ou, d’ailleurs, autre chose. La présentation de votre produit devrait arriver plus tard (c’est-à-dire dans la newsletter).

Vous pouvez également aller plus loin et éliminer tous les liens en plus de celui sur lequel vous souhaitez que les visiteurs cliquent. Débarrassez-vous donc de la navigation d’en-tête. Débarrassez-vous du pied de page. Débarrassez-vous de tout bouton qui pourrait distraire les visiteurs de l’objectif ultime: une conversion. Cette opération transforme votre page de destination en une page de «compression». Comme dans, une page conçue pour pousser les visiteurs à effectuer une seule action spécifique.

La confusion est le plus grand tueur de conversion.

Alex Cattoni, fondateur de The Copy Posse

En ce qui concerne les pages de destination à conversion élevée, la copie est reine et le contexte est roi! Non seulement vous avez besoin d’un crochet puissant et de quelque chose d’irrésistible (et précieux!) Pour troquer cette adresse e-mail, mais votre messagerie doit être en harmonie avec votre source de trafic. Si votre message est incongru ou ne parle pas directement au niveau de sensibilisation de votre public à propos de votre douleur, de votre solution et de votre marque, vous les avez perdus à jamais.

La confusion est le plus grand tueur de conversion, donc votre page de destination doit répondre clairement aux questions suivantes dans l’esprit de votre prospect: pourquoi suis-je ici? Comment pouvez vous m’aider? Pourquoi devrais-je vous écouter? Et que dois-je faire ensuite? Ne confondez pas et ne distrayez pas avec un langage inutilement long ou de multiples incitations à l’action (CTA).

Conseils de conversion rapides:

Des titres plus courts: Bien plus de 50% (j’ai vu jusqu’à 80%) du trafic Web est mobile. Optimisez vos pages de destination pour mobile en utilisant des titres plus courts et en vous assurant que votre CTA est au-dessus de la ligne de flottaison sur les appareils mobiles.Utilisez la rareté et la preuve sociale: Le cas échéant, utilisez une véritable rareté et une preuve sociale sur vos pages de destination. Lors d’un récent test, le taux d’adhésion a augmenté de 6% en affichant le nombre de personnes ayant déjà réclamé le cadeau gratuit.Couleur du bouton de test: Lors d’un test récent, un bouton orange et rouge a augmenté le taux d’adhésion de plus de 5% (par rapport au contrôle vert), et le taux de conversion des pages de vente ultérieures a augmenté respectivement de 4% et 9%.

Rendez-vous sur ma chaîne YouTube pour découvrir gratuitement ma formule éprouvée de page de destination.

3 questions toutes les adresses de pages de destination fantastiques

Andra Zaharia, Freelance Content Marketer, The Content Habit

D’après mon expérience, toutes les pages de destination à conversion élevée répondent à 3 questions fondamentales de manière spécifique et empathique:

C’est pour qui?

La copie et le choix d’éléments visuels – comme des images, des vidéos et des graphiques – et des preuves sociales – comme des témoignages, des logos et des mesures – indiquent que le produit / service / message est destiné au lecteur.

La page d’accueil altMBA fait un excellent travail couvrant tous ces éléments fondamentaux et elle fonctionne particulièrement bien quand il s’agit de répondre à cette première question.

Pourquoi est-ce?

La copie est axée sur les avantages plutôt que sur les fonctionnalités et montre au lecteur ce qu’il peut réaliser s’il décide de s’inscrire.

Passant à un autre exemple construit par Seth Godin et son équipe, nous voyons un mélange d’objectifs objectifs et de nuances qui stimulent et inspirent le lecteur à prendre une décision interne de s’engager à démarrer et à s’inscrire à The Bootstrapper’s Workshop.

Pourquoi devrais-je m’en soucier?

C’est là que les points de différenciation entrent en jeu. Le contenu de la page de destination doit être adapté pour répondre de manière proactive aux questions les plus courantes et répondre aux doutes qui pourraient surgir dans l’esprit du lecteur au fur et à mesure qu’ils parcourent la page: en quoi est-ce différent des autres solutions existantes? Qu’est-ce qui fait que cela vaut mon temps et mon argent?

Fournir des réponses claires et convaincantes à ces questions prouve que vous avez une compréhension approfondie du problème auquel vos prospects sont confrontés et que vous pouvez fournir une solution qui fonctionne pour eux.

L’atelier sur les compétences en histoire illustre magnifiquement cet élément important que chaque page de destination doit inclure.

Une bonne page de destination définit des attentes claires et les remplit. Son contenu découle d’une compréhension approfondie des problèmes du client qui guide la copie, le choix des visuels et même le flux de la page. À mon avis, une page de destination à forte conversion commence par des recherches approfondies et des entretiens de développement client. Ils font une énorme différence!