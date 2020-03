4 façons de créer des connexions plus profondes avec les clients du commerce électronique

Ce n’est pas parce que les consommateurs sont en ligne que vous ne pouvez pas nouer de relations significatives.

Mars

17, 2020

Pour créer une entreprise de commerce électronique prospère aujourd’hui, vous devez vous rendre compte que vous n’êtes pas dans le commerce de produits – vous êtes dans le commerce des personnes. Les gens n’achètent pas de produits. Ils recherchent des solutions à leurs problèmes et des réponses à leurs questions. Ils cherchent des moyens d’être de meilleures versions d’eux-mêmes. Ils cherchent des moyens d’aider à rendre le monde meilleur.

Aujourd’hui, le commerce électronique n’est pas transactionnel, mais relationnel. Vous ne pouvez pas gagner en créant simplement des produits et en lançant une boutique en ligne. Si vous voulez gagner, vous devez être prêt à humaniser votre entreprise et à développer des liens plus étroits avec les personnes que vous savez que vos produits peuvent aider.

Voici cinq façons d’établir des relations plus solides et plus significatives avec vos clients de commerce électronique au cours des mois et des années à venir.

1. Créez une communauté à côté de vos produits

Les marques de commerce électronique qui prospèrent aujourd’hui sont celles qui créent et soutiennent une communauté authentique autour de leurs activités, produits et clients. Il n’a jamais été aussi facile de créer une boutique en ligne, de trouver des fabricants, de créer une marque qui ressemble à toutes les autres marques. Alors, comment concourez-vous? Comment construisez-vous quelque chose de durable qui coupe tout le bruit? Tout se résume à la communauté que vous construisez pour les gens.

Dans le monde du commerce électronique, les gens deviennent fidèles aux marques lorsqu’ils croient qu’en soutenant votre entreprise, ils font partie de quelque chose de plus grand qu’eux. Ils rejoignent un groupe de personnes partageant les mêmes idées qui partagent les mêmes problèmes, objectifs, expériences de vie et valeurs.

C’est votre travail d’aider vos clients à comprendre à quel type de communauté ils se joignent lorsqu’ils achètent vos produits. Par exemple, sont-elles des mamans au foyer? Les gens qui aiment aller au gymnase? Globetrotters? Propriétaires de petites entreprises? La façon la plus simple de créer une communauté autour de votre entreprise est de rendre votre marque moins sur vous et sur les gens que vous servez. Partagez des histoires sur vos clients, mettez en vedette de vraies personnes dans votre photographie de marque et de produit et facilitez la connexion et l’interaction entre les personnes qui achètent vos produits.

Vous voulez voir un exemple puissant d’une marque qui mise sur la communauté? Regardez certains des courts métrages créés par Square sur leurs clients et leur communauté.

2. Intégrez les clients à votre héritage

La plupart des entrepreneurs créent des entreprises parce qu’ils voient ou rencontrent un problème qui, selon eux, peut être résolu. Il s’agit de la chance d’avoir un impact et de créer un héritage. Aujourd’hui, davantage de marques de commerce électronique se penchent sur l’idée que nous avons tous la responsabilité de rendre le monde meilleur. Nous devons créer des produits, des entreprises et des relations qui nous permettent de résoudre les grands problèmes du monde. Vos clients ne veulent pas seulement acheter vos produits – ils veulent savoir qu’ils soutiennent une entreprise qui se soucie du monde.

Construisez des relations plus solides avec eux en les incluant dans votre héritage. Trouvez une cause ou un groupe de personnes que vous souhaitez aider et faites-en votre mission personnelle d’utiliser votre entreprise comme catalyseur de changement. Donnez un pourcentage de chaque vente à un organisme de bienfaisance avec lequel vous souhaitez vous aligner. Mobilisez vos clients pour lever des fonds pour une cause un jour par an. Demandez à votre communauté de donner de son temps pour aider un autre groupe de personnes.

Vous n’êtes peut-être pas en mesure de lancer un grand programme ou une grande initiative pour votre entreprise, mais c’est OK. Commencez petit et faites ce que vous pouvez maintenant. Vous voulez voir un exemple d’entreprise qui rassemble des clients pour aider d’autres personnes et rendre le monde meilleur? Lisez ce que fait Expensify pour répondre à ce qu’ils estiment être les plus grands défis de notre temps.

3. Faites ce qu’il faut, quoi qu’il arrive

Croyez et vivez la règle d’or: traitez les autres comme vous voulez être traité. Ne coupez pas les coins, ne soyez pas malhonnête et n’essayez pas de tromper les gens. Récemment, un de mes anciens clients m’a envoyé cet e-mail: «Vous faites un excellent travail honnête. Vous êtes l’une des rares personnes avec qui j’ai eu une expérience vraiment agréable à travailler, et chaque fois que je vous demande de l’aide pour quoi que ce soit, je suis convaincu que je vais obtenir la bonne réponse de vous ou que vous allez pointer du doigt moi dans la bonne direction. “

C’est un client pour lequel nous n’avons pas réussi. Nous ne réussissons pas à chaque fois, mais j’espère que nous sommes toujours connus pour ce type de connexion plus que nos études de cas de croissance exponentielle. Aujourd’hui, il est trop facile de créer une entreprise de commerce électronique non authentique. Ne le fais pas. Construisez quelque chose dont vous pouvez être fier. Lorsque les choses tournent mal, faites tout ce qui est en votre pouvoir pour arranger les choses. Pourquoi? Parce que votre réputation et votre durabilité en dépendent. Les acheteurs en ligne ne sont pas très indulgents. Une mauvaise expérience peut les détourner de vous et de vos produits pour toujours.

Être connu comme une entreprise et une équipe qui fait la bonne chose – qui prend soin des gens. Soyez connu comme une entreprise qui est prête à devenir propriétaire et dites désolé quand les choses ne se passent pas comme prévu. Mettez en place des personnes et des processus qui vous permettent d’aller toujours au-delà pour créer des expériences agréables pour vos clients, même lorsqu’ils viennent à vous avec un problème.

4. Soyez audacieusement différent de vos concurrents

Créez une entreprise et une marque dont vos clients se souviennent en étant audacieusement différents des autres. Il y a trop de plans et d’équations et de cours de master qui essaient de vous convaincre qu’il y a un chemin vers le succès dans le commerce électronique. Ne tombez pas dans le piège.

Les gens sont attirés par des idées audacieuses et des perspectives uniques. Embrassez ce qui vous différencie et n’ayez pas peur d’être un peu bizarre en ce qui concerne le marketing et l’image de marque de votre entreprise. Vous voulez un bon exemple? Regardez tout ce que Squatty Potty a fait pour attirer et convertir des clients depuis son lancement. C’est unique. C’est audacieux. C’est ce qu’il faut pour couper le bruit.

