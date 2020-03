4 façons de gérer et de surmonter votre peur du rejet

Redéfinir l’expérience et en tirer profit peut transformer le rejet en carburant pour réussir.

Les opinions exprimées par les contributeurs d’entrepreneurs sont les leurs.

Évolutivement, nous ne devions pas exister isolément. À l’intérieur, chacun de nous a une peur innée de ne pas être accepté ou de voir sa contribution rejetée par la communauté que nous ressentons la plus forte résonance à servir.

En tant que propriétaires d’entreprise et entrepreneurs, l’aiguillon du rejet peut transpercer le cœur comme une dague. Il peut être extrêmement difficile de ne pas accepter personnellement le rejet. Ce sont nos idées, notre sang et notre sueur et nos larmes qui nous montrent la sortie.

Le succès d’une entreprise ne vient pas nécessairement du fait qu’elle est la plus grande, la meilleure ou la plus rapide. Il vient d’être le plus innovant et le plus adaptatif. Nous oublions souvent la vérité sous-jacente que les expériences de rejet ont donné naissance à des entreprises de pointe. Dans de nombreux cas, les rejets ont été la genèse de solutions brillantes qui auraient autrement été insondables sans notre angoisse mentale.

Lorsque vous apprenez à adopter et à pratiquer certaines stratégies, vous ne craignez plus et n’essayez plus d’éviter le rejet. Vous pouvez en fait l’attendre avec impatience.

1.) Reconnaissez et préparez-vous au rejet.

La plupart d’entre nous se mettent en colère lorsque, malgré quatre-vingt pour cent du travail préparatoire, notre client décide alors de travailler avec notre ennemi juré. Surmonter le rejet vient en fait d’accepter les émotions qui l’accompagnent. Il est normal de se sentir en colère et frustré. Le poids émotionnel et mental que vous ressentez est tout aussi valable que n’importe quelle douleur physique. À long terme, il est plus approprié et sain – émotionnellement, mentalement et physiquement – de vous permettre de ressentir cela.

Ayez toujours un protocole de traitement des rejets en place. Faites un compte rendu avec des personnes de soutien personnel et professionnel qui peuvent comprendre et apprécier vos expériences sans porter de jugement, critiquer ou chercher à vous donner des conseils immédiats. La reconnaissance primaire de son impact émotionnel et mental sur vous est essentielle.

Connexes: Histoires de rejet de 8 des entrepreneurs et leaders les plus prospères du monde

Au fil du temps, examinez la suite de réactions probables que vous avez lorsque les opportunités de rejet dévoilent leurs têtes peu attrayantes. Sachez cela sur vous-même. Être capable de prédire vos propres réponses ainsi que de construire dans la prévoyance qu’un rejet est possible peut également considérablement réduire le coup. Vous ressentirez un plus grand sentiment de contrôle en sachant ce qui vous attend et en sachant que vous avez mis en place des processus pour y faire face.

2.) Trouvez les bénédictions dans chaque expérience de rejet.

Il y aura toujours des clients qui ne nous aiment pas, notre service ou notre produit. Bien que cela nous incite à faire des analyses comparatives des systèmes, des processus, des produits et de la qualité des services, mettons cela de côté pour un moment. Nous ne pouvons souvent pas le voir à l’époque, mais dans de nombreux cas, les rejets sont des bénédictions déguisées.

Voulez-vous des clients qui souhaitent discuter des détails infimes pour toujours et un jour, seulement pour décider qu’ils veulent recommencer depuis le début au moment où vous étiez sur le point de signer le contrat? Voulez-vous être traité comme une marchandise sur appel 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, censé apporter des changements «urgents» à un plan pendant le temps de qualité du dimanche soir avec votre famille?

Vous ne voulez pas de ces clients. Personne ne le fait. Référez et dirigez ces clients vers vos concurrents qui sont prêts à être traités de cette façon – vous ne l’êtes pas.

À cet égard, comprenez que les activités de vos concurrents complètent réellement les vôtres. Même si vous fournissez presque exactement le même service que votre voisin, n’oubliez pas que vous êtes la marque et qu’aucune autre personne ne peut vous copier ou expliquer vos raisons d’être en affaires. Les clients sont intelligents. Vous pourriez également impressionner et surprendre de manière imprévisible ces mêmes clients qui vous traitent de manière non professionnelle.

Connexe: Quand tirer, client heu, abusif ou perturbateur

Vous pouvez mettre votre chapeau de jumelage et orienter ces clients vers une entreprise qui correspond mieux à leurs besoins? Ne devenez pas leur gestionnaire de cas, mais que se passe-t-il si vous effectuez un suivi pour savoir si un tel client est satisfait? Ils n’oublieraient certainement pas les durées auxquelles vous êtes allé. Un tel service est rare. Surfer sur la vague positive de votre satisfaction de faire cela sera bien mieux que de bouder et de leur offrir un bon débarras sous votre souffle.

3.) Après avoir léché vos blessures, nourrissez votre état d’esprit de croissance.

Steve Jobs a été rejeté et limogé de sa propre entreprise, Apple, en 1985. Après avoir acheté Pixar Animation Studios à Lucasfilm en 1986, il a continué à générer son premier milliard de dollars. Aujourd’hui, Pixar est le studio d’animation le plus réussi de son genre. Pas un mauvais retour, diront certains.

Le tourbillon d’émotions peu recommandables que nous éprouvons dans le rejet est souvent un excellent catalyseur pour étirer latéralement notre esprit à des dimensions jamais visitées auparavant. Vous pourriez initialement douter de vous-même, remettre en question vos compétences et votre estime de soi, mais après avoir traversé la tempête, activer votre état d’esprit de croissance et commencer à poser des questions.

Que puis-je faire différemment? Qu’ai-je découvert sur moi? Quels changements puis-je apporter à mon entreprise? Aurais-je pu mieux gérer la conversation de clôture? Que vais-je faire différemment la prochaine fois? Quoi d’autre est possible?

Ne vous arrêtez jamais de panser vos blessures uniquement pour revenir au statu quo. Jamais.

Connexes: 14 citations de Steve Jobs qui offraient d’excellents conseils aux entrepreneurs

Le post-rejet se construit toujours dans un examen stratégique non seulement en tant qu’individu, mais avec un coach ou un consultant en affaires. Tout comme Steve Jobs, vous pourriez être à l’aube d’une découverte qui changera votre entreprise et votre vie pour toujours.

4.) Transformez votre définition du rejet.

Nous attribuons souvent le rejet de quelque chose qui ne va pas chez nous. Les start-ups et les solopreneurs sont particulièrement vulnérables au fait de penser que le rejet signifie qu’ils ne sont pas assez bons. Même si cela peut vous intéresser, cela ne signifie pas que votre pensée est exacte.

Invitez-vous à réfléchir: mes déductions sur moi sont-elles réellement vraies ou est-ce la douleur qui parle? Est-ce que ça fait si mal parce que je voulais tellement être accepté et validé? Mon service ou produit n’est-il simplement pas inférieur aux normes, mais tout simplement pas le mieux adapté à ce client?

Entrainez-vous consciemment à réfléchir davantage aux conséquences positives de votre rejet. Quelles opportunités voyez-vous maintenant qui se cachent derrière les nuages ​​du statu quo? Le rejet peut, en fait, être un dévoilement glorieux de nouvelles possibilités.

.