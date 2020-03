4 façons de renforcer votre système immunitaire pendant l’épidémie de coronavirus

Mars

19, 2020

Les opinions exprimées par les contributeurs d’entrepreneurs sont les leurs.

Les émotions sont fragiles face à la pandémie de coronavirus. Le partenaire et auteur du Réseau des entrepreneurs, Ben Angel, a mis sur pied une série de vidéos en trois parties pour aider à faire face aux retombées physiques, émotionnelles et économiques. Dans la première partie, Ben partagera quatre façons de renforcer votre système immunitaire et de rester en sécurité pendant l’épidémie.

Êtes-vous assez fort pour surmonter ces moments difficiles?

