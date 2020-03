4 façons d’éviter la solitude en tant que solopreneur

Gérer une entreprise par vous-même ne signifie pas que vous devriez passer tout votre temps seul.

Être solopreneur peut être difficile. Cela signifie de longues heures à se débrouiller seul sans collègues pour faire rebondir des idées ou tirer avec la brise. Même si vous aimez passer du temps seul et trouvez que vous travaillez le mieux en solo, la solitude peut toujours avoir des conséquences.

Selon le Harvard Business Review, «la solitude et les faibles liens sociaux sont associés à une réduction de la durée de vie similaire à celle causée par la consommation de 15 cigarettes par jour et même supérieure à celle associée à l’obésité».

Si vous voulez améliorer non seulement votre santé mentale mais aussi votre santé physique, établissez des liens avec les gens. Ces quatre tactiques peuvent aider à la solitude solopreneur.

1. Participez à des groupes et des communautés en ligne.

Les psychologues ont constaté que plus les gens se sentent connectés à un groupe, plus ils sont satisfaits de leur vie et plus leur sens de la raison d’être et de la sécurité est fort. Vous pouvez établir des liens en tant que solopreneur en participant à des groupes et des communautés en ligne. Même discuter avec des gens sur un écran d’ordinateur vaut mieux que de ne parler à personne pendant des jours.

Rejoindre un groupe professionnel en ligne peut même vous apporter de précieux conseils et informations commerciales. Par exemple, si vous possédez une entreprise de conception de sites Web, vous pouvez rechercher des forums et des groupes en ligne sur Facebook ou LinkedIn qui sont spécifiquement destinés aux concepteurs de sites Web. Étant donné que le groupe est composé de personnes partageant les mêmes idées, vous pouvez poser des questions, partager des idées ou obtenir des commentaires d’autres membres.

2. Travaillez à l’extérieur de votre maison.

Travailler tous les jours depuis votre bureau à domicile est isolant. Pour changer de décor et avoir la possibilité d’interagir face à face avec des gens, envisagez de travailler à l’extérieur de votre maison de temps en temps. Essayez un café, un restaurant ou une bibliothèque publique. Vous pourriez même investir dans un espace de coworking qui vous offrira un véritable environnement de bureau où vous pourrez travailler aux côtés et vous mêler à d’autres solopreneurs et freelances.

Vous pourriez même faire de votre mieux lorsque vous travaillez à l’extérieur de votre maison. Selon New Scientist, la recherche a montré qu’un niveau modéré de bruit ambiant, comme le bavardage silencieux, le cliquetis des assiettes ou le tourbillon d’une machine à café, améliore les performances des tâches créatives.

3. Assistez à des conférences et à des événements de réseautage.

La participation à des conférences, des ateliers et des événements de réseautage vous permet de rencontrer d’autres professionnels de votre industrie et de renforcer vos compétences. Vous n’avez pas besoin de voyager ou d’avoir un gros budget pour cela – il y a probablement de nombreux événements dans ou autour de votre propre ville. Consultez votre chambre de commerce locale ou votre centre de développement des petites entreprises pour plus de détails sur les événements locaux. Vous pouvez également utiliser un outil tel que Meetup pour trouver des rencontres locales pertinentes pour votre secteur. S’il n’en existe pas, lancez le vôtre! Peut-être que d’autres solopreneurs de votre région se sentent aussi seuls.

4. Utilisez vos intérêts et vos passe-temps pour vous connecter.

Tout ne doit pas être uniquement une affaire. Pourquoi ne pas utiliser vos intérêts et vos passe-temps pour entrer en contact avec d’autres personnes? Si vous êtes intéressé par le fitness, rejoignez un cours de formation en groupe au lieu de vous entraîner seul. Vous aimez peindre? Allez à un cours de peinture en groupe. Vous aimez lire des romans? Rejoignez un club de lecture.

Participer à une activité sociale sans rapport avec votre entreprise peut même vous donner l’occasion de vous connecter avec des gens sans penser à votre entreprise pendant un certain temps. Cela pourrait également vous fournir un débouché pour votre créativité ou un moyen de vous détendre. En fait, une étude de Matthew J. Zawadzki a révélé que «l’engagement dans les loisirs a un large éventail d’effets bénéfiques sur la santé». Les participants à l’étude avaient des humeurs plus positives, moins de stress et des fréquences cardiaques plus faibles lorsqu’ils pratiquaient des loisirs que lorsqu’ils ne le faisaient pas.

Ce n’est pas parce que vous gérez votre entreprise que vous devez passer tout votre temps seul. Utilisez ces conseils pour éviter la solitude en tant que solopreneur afin que vous puissiez développer votre entreprise et garder le moral afin de faire le travail que vous devez réussir.

