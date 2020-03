4 façons dont l’automatisation du marketing et la personnalisation peuvent fonctionner ensemble

Nous acceptons l’automatisation dans nos vies personnelles. Alors pourquoi avons-nous si peur de l’utiliser pour optimiser nos entreprises?

Mars

14, 2020

4 min de lecture

Les opinions exprimées par les contributeurs d’entrepreneurs sont les leurs.

L’automatisation rend possible la vie au 21e siècle. Siri et Alexa nous aident à planifier nos journées, à régler nos thermostats, à verrouiller nos portes et à éteindre nos lumières. Nos voitures se garent et nous rappellent quand un autre véhicule est dans un angle mort. Nous acceptons l’automatisation dans notre vie personnelle, alors pourquoi avons-nous si peur de l’utiliser pour optimiser nos entreprises? En un mot: le contrôle. Les entrepreneurs ne veulent pas lâcher les rênes. Ils veulent organiser eux-mêmes l’expérience client, mais la vérité est que l’automatisation ne rend pas une entreprise moins agréable. En fait, associé à la touche humaine, il peut offrir une expérience personnalisée dès la première interaction. Voici comment procéder.

1. Segmentez les pistes en utilisant des cadeaux

Tous les prospects ne sont pas créés égaux. Bien qu’il soit logique sur le plan commercial de «regrouper» les prospects en fonction de leur valeur et de leur place dans le pipeline, cela n’offre pas toujours la meilleure expérience client. À quoi ressemble une stratégie de segmentation axée sur l’utilisateur? Ontraport, un fournisseur de logiciels de CRM et d’automatisation du marketing, suggère d’utiliser du contenu et des services gratuits. Non seulement c’est généralement moins cher que d’acheter des listes de prospects pré-triés, mais cela encourage également les prospects à faire la même chose en vous inscrivant à votre service.

En psychologie et en UX, c’est ce qu’on appelle le principe de réciprocité: les gens sont beaucoup plus susceptibles de faire quelque chose de bien pour quelqu’un lorsqu’ils ont été traités avec bonté par cette personne auparavant.

Connexes: Comment utiliser «la loi de réciprocité» pour établir de meilleures relations commerciales

Les seules limites à ce qui pourrait fonctionner comme offres de valeur sont votre budget et votre imagination. Des quiz, des sondages, des livres blancs, des remises sur le premier achat, des essais gratuits, des produits gratuits et des invitations à des événements exclusifs sont tous de bonnes options. Branchez des coupons et des offres de réduction dans votre système d’automatisation de messagerie pour augmenter la livraison.

2. Allez au-delà du nom

Combien d’e-mails «personnalisés» avez-vous reçus qui contiennent une copie unique au-delà de la salutation? Vérifiez votre boîte de réception; c’est probablement beaucoup. Mais il existe des dizaines de façons de faire preuve de créativité avec la personnalisation des e-mails. Adidas colore et personnalise les e-mails en fonction du sexe du destinataire. Nissan envoie des rappels d’entretien personnalisés. Spotify partage ce qu’il appelle des «capsules temporelles» ou des rappels nostalgiques des chansons que l’auditeur a joué.

Bien sûr, tous ne s’appliquent pas aux prospects, mais pensez à toutes les informations que vous collectez: âge, sexe, emplacement, profession, etc. Même si ce n’est qu’un avertissement sur les conditions de déplacement, utilisez ces attributs pour adapter votre portée.

3. Obtenez le bon timing

Parfois, les automatisations les plus simples sont les plus précieuses. Ceux-ci fonctionnent particulièrement bien pour les entreprises qui ont plusieurs gammes de produits ou de services. La société d’équipement de plein air REI, par exemple, utilise l’optimisation de contenu dynamique pour ajuster ses annonces sur les réseaux sociaux en fonction des conditions météorologiques actuelles du spectateur. S’il neige dehors, REI peut diffuser des annonces pour son équipement de ski et de snowboard. Par une journée d’été ensoleillée, le spectateur peut voir des publicités pour des bottes ou des kayaks.

Pensez aussi aux vacances. Montrer simplement des citrouilles et des couleurs d’automne peut attirer l’attention autour de Halloween. Ajuster l’annonce pour l’anniversaire du spectateur pourrait être une meilleure approche.

Connexes: L’automatisation devient un impératif commercial: n’attendez pas qu’il soit trop tard

4. Priorisez votre page d’accueil

Plus de la moitié des spécialistes du marketing affirment qu’après les campagnes par e-mail, la page d’accueil d’un site Web offre la meilleure possibilité de personnalisation automatisée. La page d’accueil d’Optimizely en est l’exemple parfait. Les visiteurs associés à Target, Microsoft et l’industrie du voyage – ainsi que les oiseaux de nuit – voient tous quelque chose de différent lorsqu’ils visitent le site de l’entreprise. De manière optimale, les pages d’accueil spécifiques à une personne ont augmenté les conversions de 113%.

N’oubliez pas que la première interaction de nombreux prospects avec votre marque se fait via votre site Web. Que voient-ils? Est-ce quelque chose qui répond à leurs besoins spécifiques, ou est-ce une page fourre-tout qui ne répond pas vraiment aux besoins de quiconque?

Les meilleures tactiques d’automatisation ne vous enlèvent pas le contrôle en tant qu’entrepreneur; ils vous mettent en contrôle. Pensez-y de cette façon: vous ne pouvez pas créer une expérience personnalisée pour chaque prospect sur le radar de votre entreprise. Même si vous aviez le budget nécessaire pour embaucher une centaine de spécialistes du marketing, vous ne seriez probablement toujours pas en mesure de le faire. La technologie d’automatisation peut, et franchement, vous seriez fou de ne pas en profiter.

.