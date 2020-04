4 façons dont l’IA fait du monde un endroit plus sûr

Nous n’avons jamais profité davantage de l’intelligence artificielle que nous ne le faisons actuellement.

Avril

10, 2020

5 min de lecture

Les opinions exprimées par les contributeurs d’entrepreneurs sont les leurs.

En seulement quelques semaines, la pandémie de COVID-19 a complètement perturbé notre mode de vie normal. Avec de nombreuses entreprises fermant leurs portes ou passant à un système de travail à domicile, l’adaptabilité à une situation en constante évolution s’avérera la clé de la survie des organisations, grandes et petites. Malgré tout ce qui se passe, cependant, la pandémie stimule également de nouvelles innovations, en particulier dans le monde de l’intelligence artificielle. Voici plusieurs façons importantes dont l’IA fait déjà une différence dans l’amélioration de la santé et de la sécurité publiques alors que le monde s’adapte à une nouvelle normalité.

1. L’IA prédit la propagation des maladies

L’un des plus grands défis de ce coronavirus (et de la maladie COVID-19 qu’il provoque par la suite) a été sa rapidité de propagation. Alors que les mesures de distanciation sociale et la fermeture des installations à haut risque sont considérées comme le meilleur moyen de contrôler la propagation, de nombreuses régions ont mis du temps à mettre en œuvre de telles mesures car elles n’ont pas une perception précise de leur risque.

En Israël, cependant, un système d’enquête basé sur l’IA développé par le Weizmann Institute of Science vise à mieux prévoir les épidémies afin que les autorités puissent adopter de manière proactive des mesures qui atténueront la propagation du virus. Le système utilise un questionnaire axé sur des problèmes clés comme les symptômes de santé et les pratiques d’isolement, puis fait correspondre les réponses avec un algorithme basé sur la localisation. L’analyse de l’IA peut alors identifier à l’avance les points chauds potentiels, ce qui peut aider les autorités locales à adopter des mesures qui ralentiront le virus.

2. L’IA aide les centres de soutien

Avec COVID-19 dominant constamment les gros titres, il n’est pas surprenant que les hôpitaux et les organismes de santé reçoivent plus de demandes que jamais de patients inquiets qu’ils pourraient avoir le coronavirus.

Les assistants virtuels ont déjà allégé la charge de travail des professionnels du support client dans d’autres secteurs, et maintenant, des outils similaires spécifiquement conçus pour répondre aux questions liées à COVID-19 sont introduits. Ces outils d’IA peuvent être intégrés directement dans les applications et les sites Web de santé.

Un exemple de ceci est Hyro, un assistant virtuel COVID-19 gratuit qui est offert aux établissements de santé pour les aider à gérer la hausse des appels et des questions. En répondant aux questions fréquemment posées sur le coronavirus, en triant les symptômes et en fournissant des informations à partir de sources vérifiées telles que l’OMS et les CDC, ces outils d’IA peuvent aider à réduire le fardeau des travailleurs de la santé qui sont déjà étirés par des conditions pandémiques.

Connexes: Comment l’intelligence artificielle aide à lutter contre la pandémie de COVID-19

3. L’IA combat la propagation de la désinformation

Un problème malheureux qui a surgi à la suite de la pandémie de COVID-19 est la propagation rapide de la désinformation en ligne. De minimiser les risques posés par le virus aux faux messages texte avertissant des ordres de quarantaine obligatoires, cela peut alimenter la panique pendant une période déjà effrayante.

De nombreuses plateformes de médias sociaux utilisent des modérateurs de contenu humain pour rechercher les messages nuisibles, mais avec plus d’employés devant travailler à domicile ou cesser de travailler, l’IA devient de plus en plus importante dans la lutte contre la désinformation. Bien que le manque de supervision humaine signifie un risque accru d’erreurs, il pourrait également stimuler de nouvelles améliorations pour ces outils d’apprentissage automatique.

À titre d’exemple, Jacob Kastrenakes de The Verge explique: «YouTube s’appuiera davantage sur l’IA pour modérer les vidéos pendant la pandémie de coronavirus, car bon nombre de ses examinateurs humains sont renvoyés chez eux pour limiter la propagation du virus. Cela signifie que les vidéos peuvent être retirées du site uniquement parce qu’elles sont signalées par AI comme pouvant violer une politique, alors que les vidéos peuvent normalement être acheminées vers un critique humain pour confirmer qu’elles doivent être supprimées. “

4. L’IA identifie les patients malades

Comme l’a noté le Guardian, l’un des plus grands défis pour contenir la propagation de COVID-19 est le fait que de nombreux patients éprouvent des symptômes plus semblables à un rhume léger. Certains sont entièrement asymptomatiques. Pour cette raison, de nombreuses personnes qui pourraient transmettre le virus à d’autres peuvent continuer à sortir en public plutôt que de s’auto-mettre en quarantaine.

Bien que les tests puissent être lents, l’IA relève déjà le défi. Comme indiqué par The Next Web, plusieurs outils d’IA ont déjà été développés pour identifier les patients atteints de COVID-19 et fournir un traitement qui assure la sécurité des professionnels de la santé.

En Chine, un algorithme de vision par ordinateur a été développé pour analyser les températures des personnes dans les lieux publics et signaler toute personne ayant même une légère fièvre. Un autre algorithme d’IA aide les médecins à discerner plus précisément entre les coronavirus et les patients atteints de pneumonie typiques. Dans l’État de Washington, des robots ont même été utilisés pour fournir un traitement et une communication à distance afin d’empêcher la maladie de se propager des patients aux médecins.

Connexes: Comment les entreprises doivent gérer l’épidémie de coronavirus

L’avenir de la pandémie de COVID-19 est rempli d’incertitudes. On ne sait pas combien de temps les mesures d’isolement social et les autres précautions devront rester en place pour atténuer la propagation de la maladie, ni quel sera l’impact global de ces actions.

Bien que l’IA n’ait peut-être pas toutes les réponses, il est clair que la poursuite de l’innovation dans ce domaine aidera – et aide déjà – à faire du monde un endroit plus sûr en ces temps troublés. En aidant à ralentir la propagation du virus et à améliorer les conditions de vie des travailleurs de la santé, ces développements technologiques pourraient très bien sauver des vies, maintenant et à l’avenir.

.