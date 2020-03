4 obstacles que chaque startup Fintech doit surmonter

Le PDG et auteur, Daniel Simon, aide à comprendre ce que vous devez savoir avant de se préparer au lancement.

La Fintech, ou technologie financière, fait référence à l’application de solutions technologiques innovantes dans l’industrie des services financiers. Même si vous n’êtes pas familier avec la fintech, la plupart d’entre nous ont utilisé des services comme PayPal ou Cash App, qui entrent dans la catégorie portefeuille mobile et paiements.

Ces solutions technologiques sont principalement développées par des startups qui proposent leurs services à des entreprises établies. Et comme le note Statista, “Cela correspond à un nombre croissant de personnes utilisant une application de banque mobile, en particulier chez les jeunes.” La Fintech apporte des changements sismiques à la banque et à la finance, offrant aux entrepreneurs potentiels la possibilité d’entrer dans un espace auparavant intouchable. Mais si c’était aussi simple que cela.

L’auteur et PDG acquis Daniel P. Simon le sait très bien. J’ai pu avoir un aperçu de son prochain livre, The Money Hackers: How a Group of Misfits Took on Wall Street and Changed Finance Forever, dans lequel il relate comment les principaux acteurs de la fintech ont dû surmonter des défis clés pour réussir. Cela inclut Ken Lin de Credit Karma, qui a failli voir son entreprise fermée par les bureaux de crédit dont il avait besoin pour faire fonctionner son produit.

Dans une récente interview, Simon et moi avons discuté des quatre obstacles que chaque startup fintech doit surmonter pour survivre.

1. Naviguer aux États-Unis marché réglementaire

Suivre les règles de la route établies par les régulateurs est essentiel au succès d’une startup fintech, mais les fondateurs devraient le faire de la manière qui convient le mieux à leur organisation. «Cela pourrait signifier travailler directement avec les régulateurs ou engager des parties comme les banques communautaires pour vous aider à passer par les canaux appropriés pour obtenir des actifs tels que l’octroi de licences», conseille Simon.

Par exemple, Renaud Laplanche a pris la sage décision de ne pas faire cavalier seul lors du lancement de Lending Club. J’ai engagé des régulateurs plutôt que de travailler autour d’eux et d’espérer le meilleur. La société de services bancaires mobiles N26 a adopté une approche similaire en s’associant avec des banques régionales pour aider à obtenir les licences appropriées.

2. Lancement avant que le produit ne soit prêt

Peut-être que vous vous autofinancez et travaillez sur votre produit depuis des années, êtes un bâton pour respecter les délais auto-imposés ou ressentez la pression d’investisseurs trop désireux. Je déconseille toujours de choisir arbitrairement, puis de respecter obstinément les dates de lancement, en particulier dans une industrie hautement réglementée.

Les logiciels et les produits technologiques basés sur le cloud, en particulier, offrent aux créateurs la possibilité d’effectuer des mises à jour et des correctifs critiques après leur mise sur le marché, ce qui en fait des candidats de choix pour les lancements prématurés. C’est une grosse erreur, surtout si vous avez commencé à parler aux médias de votre produit avant de le faire. Les journalistes sont sceptiques quant aux startups en général. Semer le doute ne fera que garantir qu’ils seront moins réceptifs à l’avenir.

Si les investisseurs vous mettent la pression pour lancer, soyez ouvert et honnête avec votre communication. Les chances sont, ils vous remercieront plus tard. C’est beaucoup plus préférable ou repousser un lancement que d’aller sur le marché et de se retrouver dans l’eau chaude.

3. Votre concept pourrait changer

Les fondateurs, en particulier dans les technologies nouvelles ou émergentes, doivent être prêts à modifier leur modèle commercial ou leur produit en fonction de la demande. Renaud Laplanche pensait qu’il créait une carte de crédit pour les enfants, mais après avoir rencontré un succès initial, il a haussé les sourcils des hedge funds et d’autres investisseurs qui ont commencé à s’intéresser. Ensuite, j’ai pivoté du concept d’origine pour créer des produits pour ces investisseurs. Si Renauld n’avait pas effectué cette transition, le Lending Club n’aurait peut-être pas reçu le capital institutionnel qui lui avait permis de penser plus grand et de faire plus.

«Commencez par une seule idée, mais ne soyez pas borné quant à ce que votre plate-forme ou votre entreprise peut être et accomplir», explique Simon. Renauld a également constaté que les personnes travaillant dans l’économie monétaire et en dehors de la structure bancaire traditionnelle étaient également un marché cible pour Credit Karma. J’ai déménagé pour accueillir ce nouveau public et j’ai trouvé le succès.

4. Le rôle intégral des partenariats

Si votre objectif est de tirer parti de la fintech pour perturber une industrie, attendez-vous à un recul. Au début de Credit Karma, le fondateur Ken Li a engagé des bureaux de crédit pour fournir des données de crédit à ses utilisateurs, alimentant ainsi l’offre de la société. Après avoir lu un article détaillant comment Credit Karma distribuait gratuitement des notes de crédit, l’un des bureaux a décidé de résilier son contrat avec la société, de peur que cela ne nuise à ses relations avec les partenaires existants, dont beaucoup facturaient les consommateurs. pour les cotes de crédit. Credit Karma était sur le point de fermer, mais Lin a réussi à convaincre le bureau d’annuler sa décision et de rester partenaire.

“Si vous voulez changer un secteur comme l’assurance, ne vous attendez pas à ce que le secteur de l’assurance reste passif pendant que vous perturbez”, prévient Simon. “Ils utiliseront tous les outils de leur arsenal pour repousser s’ils se sentent menacés.”

La conclusion générale ici est d’être intelligent, de s’adapter et de choisir si vous voulez être conflictuel ou partenaire avec ceux qui pourraient être affectés par votre perturbation. Il est généralement préférable d’avoir des alliés que des ennemis, et il faut beaucoup de travail pour obtenir un produit fintech opérationnel avec une infrastructure qui fait de la transparence une réalité.

