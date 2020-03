4 raisons pour lesquelles c’est toujours la plus grande marchandise en SEO

Si vous entendez quelqu’un mentionner le référencement, il serait juste de dire que le terme «backlinks» sera probablement évoqué peu de temps après.

Bien que nous n’allions pas plonger dans une histoire complète de Google, n’oublions pas qu’il s’agissait de leur USP initial. Ils ont pu classer les pages Web de manière beaucoup plus logique que tout autre concurrent et, par conséquent, ils ont bâti une entreprise de plusieurs milliards de dollars sur le dos.

Dans le même temps, il existe des points d’interrogation sur la raison pour laquelle les backlinks sont importants pour de nombreuses entreprises. Cela peut être coûteux, et en particulier maintenant les temps changent, certains se demandent simplement si Google a besoin de ces liens pour classer leurs résultats. Aujourd’hui, il s’agit de montrer qu’ils sont toujours un facteur crucial, car nous présentons quatre raisons pour souligner ce point en question.

Ils sont le premier facteur de Google

Ne tirons aucun coup avec ce premier point, si vous souhaitez vous classer dans Google, vous avez besoin de backlinks.

Bien que le géant de la recherche soit souvent secret sur ses algorithmes, même lui, il n’a pas pu se cacher derrière cela. Ils ont prétendu avoir essayé d’ignorer les backlinks dans certains tests, mais les résultats sont bien inférieurs à ce qu’ils ont maintenant. En tant que tel, si vous voulez bien vous positionner sur Google, votre site Web a besoin de backlinks.

Ils aident Google à trouver de nouvelles pages

Ce point suivant est peut-être quelque chose que beaucoup de gens ne comprennent pas très bien en matière de liens. Beaucoup de gens se concentrent uniquement sur le problème précédent, qui portait sur le classement des sites Web en fonction de leurs backlinks.

Cependant, ils sont également un excellent moyen pour le moteur de recherche de découvrir de nouvelles pages. En particulier, si vous avez un nouveau ou un petit site, cela peut être inestimable et aider Google dans ses tâches d’exploration et d’indexation.

Ils aident Google à gérer la réputation

C’est l’un des développements les plus récents avec Google, avec leurs algorithmes devenant un peu plus intelligents en ce qui concerne la gestion de la réputation. Dans le passé, c’était quelque chose qu’ils trouvaient exceptionnellement difficile à juger. Maintenant, les temps changent et ils peuvent évaluer le sentiment des liens beaucoup plus facilement. Cela signifie qu’il est d’une importance cruciale que vous ne vous contentiez pas de créer “des” liens, mais des liens qui créent un sentiment positif. En d’autres termes, si vous êtes soumis à une terrible étude de cas, cela va très probablement aller à l’encontre de vous en fonction de la nouvelle façon dont Google fonctionne.

Ils génèrent du trafic vers votre site Web (parfois)

Nous avons mis en garde «parfois» dans ce dernier point, car nous savons tous que tous les liens ne sont pas en mesure de générer du trafic. Ceux qui le font peuvent cependant être très puissants, généralement parce que cela va de pair avec toutes sortes d’autres mesures par lesquelles nous évaluons les liens.

Même si vous ne ressentez pas cette secousse immédiate d’une augmentation du classement, si vous créez des backlinks sur des pages qui reçoivent du trafic, cela devrait être très positif pour votre entreprise. Vous recevez au moins du trafic direct qui, dans le grand schéma des choses, est l’objectif global du référencement.