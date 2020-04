4 raisons pour lesquelles vous devriez envisager une agence de marketing professionnelle

En tant que propriétaire d’entreprise, votre objectif ultime est d’élargir votre portée, d’augmenter le trafic vers votre site Web, d’engager vos visiteurs et, finalement, de les convertir en clients ou en donateurs. Mais, à moins que vous ne soyez un spécialiste du marketing chevronné, vous ne saurez peut-être pas exactement comment procéder. Pourquoi perdre votre précieux temps et votre argent à essayer de comprendre quelque chose que vous ne comprenez pas bien quand vous pouvez laisser les experts le faire pour vous?

Laissez-le aux experts

Une entreprise de marketing prospère sait comment rédiger un contenu engageant qui attirera les visiteurs sur votre site et augmentera le trafic de manière organique. Ils aideront également votre entreprise à créer une stratégie de marketing par e-mail qui nourrira ces prospects et les convertira en clients grâce à la segmentation des prospects, aux tests A / B et à l’optimisation des moteurs de recherche (SEO).

Si tout cela vous semble un peu grec, vous n’êtes certainement pas seul. Examinons quatre raisons principales pour lesquelles vous devriez envisager d’embaucher une agence de marketing pour faire votre gros du travail.

1. Vous pouvez rester tranquille, sachant que votre marketing est géré par des experts.

Si vous avez défini les objectifs de votre entreprise mais que vous ne savez pas vraiment comment les atteindre, l’embauche d’une agence marketing vous procurera la tranquillité d’esprit que vous recherchez. Ils concevront un plan marketing concret pour vous aider à faire passer votre entreprise au niveau supérieur grâce au développement de personnalités acheteuses, à une compréhension approfondie de vos concurrents et à la création d’un plan de messagerie et de stratégie sociale. Une campagne de marketing stratégique prend du temps à développer, exécuter et maintenir, et une équipe marketing qualifiée sait comment gérer tous les petits détails. Vous n’avez donc pas à le faire.

2. Vous pouvez vous concentrer sur ce que vous faites le mieux: gérer votre entreprise.

L’embauche d’une agence de marketing vous permet de rester concentré sur la croissance de votre entreprise, l’amélioration du flux opérationnel et la création d’un meilleur produit ou service. Vous n’avez pas le temps de surveiller les publications sur les réseaux sociaux, d’écrire un blog ou de concevoir une stratégie de messagerie intelligente. Laissez les experts en marketing créer du contenu convaincant sur les plateformes sociales, les e-mails et les blogs qui résonneront auprès de votre public cible et les motiveront à s’engager avec votre marque. Votre temps devrait être dépensé là où vous serez le plus efficace: développer des relations avec vos employés et établir des partenariats stratégiques qui propulseront votre entreprise vers l’avant.

3. Vous pouvez bénéficier de la spécialisation, des outils et des technologies d’une agence de marketing.

Une agence de marketing efficace connaît les derniers outils pour développer votre entreprise et vous aider à atteindre vos objectifs marketing. De plus, leur perspicacité vous donnera l’avantage d’une perspective extérieure impartiale qui peut regarder votre entreprise avec un regard neuf. Ils peuvent vous aider à créer et à solidifier la messagerie de votre marque, à élaborer de meilleures stratégies de marketing numérique et à planifier votre croissance future. Vous récolterez les fruits de leur expertise en procédant comme suit:

Fournissez un contenu riche pour les blogs, les ebooks, les e-mails et les publications sur les réseaux sociaux. Concevez des incitations à l’action et des modèles de page de destination. Identifiez votre public cible et développez des listes segmentées pour des envois d’e-mails spécifiques. Créez, publiez et surveillez votre calendrier de médias sociaux.

4. Vous pouvez obtenir des résultats mesurables.

Vous n’aurez pas à vous asseoir et à vous demander si votre nouvelle stratégie marketing fonctionne réellement, car votre équipe de marketing numérique peut constamment tester et optimiser. Ils peuvent suivre les taux de clics et d’ouverture et discerner quel contenu est le plus attrayant pour vos clients. Ils peuvent tester, suivre et analyser les résultats pour découvrir quelles stratégies fonctionnent et lesquelles ne fonctionnent pas, puis en utilisant ces analyses, ils peuvent ajuster, optimiser et améliorer votre campagne marketing.

Dépenser de l’argent pour gagner de l’argent

Bien sûr, l’embauche d’une agence de marketing qualifiée est un investissement, mais considérez la variété des services qu’ils peuvent fournir: gestion de projet, orientation stratégique, conception, rédaction, édition, analyse et soutien technologique. Je suis sûr que vous avez des employés talentueux au sein de votre entreprise, mais il vous manque probablement plusieurs spécialistes dans le domaine du marketing entrant. De toute évidence, l’embauche d’une agence de marketing est un investissement qui rapportera d’énormes dividendes à long terme.

Auteur: Faye Ferris

Faye Ferris est directrice des ventes et du marketing APAC pour BusinessesForSale.com, l'un des plus grands marchés mondiaux en ligne au monde pour l'achat et la vente de petites et moyennes entreprises. Faye est passionnée d'aider les petites entreprises australiennes à réussir et écrit régulièrement sur l'entrepreneuriat et la gestion d'entreprise.