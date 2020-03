4 sacs à main de luxe qui coûtent moins de 150 $

Dans le monde du magasinage de bagages, le prix n’est pas toujours égal à la qualité.

Quand il s’agit de choisir le bon bagage à main, il y a beaucoup de facteurs à considérer, y compris (mais sans s’y limiter) l’esthétique, l’espace intérieur, le poids et la construction. La décision n’est rendue que plus difficile par la quantité d’options disponibles sur le marché aujourd’hui.

C’est pourquoi beaucoup d’entre nous choisissent rapidement les marques de luxe, en supposant que le prix est égal à la qualité. Mais ce n’est pas toujours le cas. En fait, il y a beaucoup de valises de cabine économiques qui ont toutes les cloches et les sifflets d’un bagage premium, y compris les ports USB, les coques en polycarbonate durables et les compartiments principaux spacieux, mais sans le prix élevé qui accompagne ça.

Pour prouver notre point de vue, nous avons rassemblé quatre bagages à main de luxe qui ne vous coûteront pas plus de 150 $.

Valise de transport rigide à histoire ouverte – 149,99 $

La récente incursion de Target dans les bagages haut de gamme donne aux autres marques de premier plan une course pour leur argent. Sa collection Open Story comprend une variété de rouleaux de cabine durables et spacieux qui ne semblent chers. Par exemple, sa valise de transport rigide est livrée avec toutes les fonctionnalités que vous attendez d’une marque haut de gamme, y compris un extérieur en polycarbonate rigide qui peut protéger vos effets personnels à mi-parcours, des roues pivotantes à 360 degrés qui rendent le remplissage de la valise un jeu d’enfant, une cargaison de compartiments intérieurs pour aider à ranger vos marchandises et un port USB intégré qui peut recharger vos appareils lors de vos déplacements. Mais contrairement à d’autres modèles de son calibre, le Hardside ne coûte que 149,99 $.

Bagages TravelPro Rollmaster Lite Spinner – 119,97 $

L’emballage pour une efficacité maximale est facilité avec le bagage TravelPro Rollmaster Lite Spinner. Cette conception ultralégère permet aux voyageurs à main seule de bourrer leurs affaires à ras bord sans craindre constamment les restrictions de poids. Son compartiment principal est également livré avec une extension de deux pouces si vous avez besoin d’ajouter encore plus à votre liste de colisage. Et un panneau de séparation à fermeture éclair garantit que tous vos vêtements, accessoires, articles de toilette et plus restent en place à mi-vol.

Valise à roulettes de voyage hors bureau – 99,97 $

Trouver des bagages à main de qualité pour moins de 100 $ est difficile, mais ce n’est pas impossible. Prenons, par exemple, les valises de voyage tournantes Out of Office, qui sont actuellement en vente pour un maigre 99,97 $. Ce sac spacieux approuvé par la TSA est livré avec un système de compression intérieur, une coque en polycarbonate ultra durable et des roues pivotantes à 360 degrés. Et son design spacieux et fonctionnel n’est pas passé inaperçu auprès des clients. Comme on le note, «c’est énorme! Il a beaucoup d’espace, est aussi dynamique que l’image et les roues roulent facilement. » Actuellement, toutes les options de cinq couleurs mates, y compris le noir, la marine, l’orange, la crème et la turquoise, sont en vente.

Ensemble de pièces de bagages Coolife – 79,99 $

Ce produit Amazon’s Choice (ce qui signifie qu’il a été reconnu pour son prix, ses avis clients et sa disponibilité en stock) regorge d’organisateurs et de compartiments pour vous aider à tirer le meilleur parti de votre bagage à main. Il y a deux compartiments intérieurs principaux, qui peuvent ranger vos vêtements et autres gros effets, ainsi qu’une poche avant qui peut être remplie de petits objets essentiels, tels que votre ordinateur portable, votre portefeuille, vos clés et votre passeport. Cela ne fait pas de mal que la valise soit aussi superbe.

