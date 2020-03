4 secrets pour devenir un accomplisseur (encore plus élevé)

La mise à jour de certaines habitudes que nous tenons pour acquises peut nous permettre d’atteindre nos objectifs beaucoup plus rapidement.

Nous nous efforçons tous d’être performants, prolifiques, pointus et créatifs. Et chacun de nous a cette capacité, tant que nous maintenons des habitudes qui nous permettent d’atteindre notre potentiel maximal.

Donc, si vous vous sentez un peu “bla” ces derniers temps ou que vous réalisez que quelque chose doit changer pour vous aider à passer à travers un Q2 occupé, essayez de faire ces ajustements mineurs à votre routine quotidienne et notez les changements positifs qui se produisent. Le plus tôt vous pourrez vous lancer dans ces habitudes, mieux ce sera.

1. Éliminez votre téléphone et autres distractions pendant le travail

Avec autant de stimuli extérieurs, nous avons été programmés pour croire que nous pouvons effectuer plusieurs tâches. Nous pensons que vérifier notre téléphone pour répondre à un SMS, puis revenir à l’e-mail que nous écrivions nous aide à en faire plus, plus rapidement. Ce n’est pas vrai. Une étude de Microsoft a révélé que les employés avaient mis 15 minutes pour revenir à la tâche après avoir vérifié leur téléphone une fois. Vous perdez beaucoup d’espace blanc dans la journée chaque fois que vous cédez à votre téléphone ou à d’autres distractions.

Si vous savez que vous êtes coupable de cela, prenez l’habitude de mettre votre téléphone dans l’autre pièce, de le laisser dans votre voiture ou de le mettre en mode avion. Et tenez-vous-y. Votre cerveau ne peut pas correctement penser, se concentrer ou créer avec des distractions continuelles, et tant que ce distracteur potentiel se profile près de vous, vous tentant, vous aurez du mal.

2. Soyez conscient de ce que vous mettez dans votre corps

Vous êtes touché par ce que vous mangez et buvez, que cela vous plaise ou non. Ce hamburger gras de midi peut avoir un goût incroyable pour le moment, mais il aura certainement un impact sur votre capacité à faire le travail plus tard dans la journée. Harvard Health a noté que le cerveau fonctionne mieux avec des aliments «de première qualité» riches en antioxydants, vitamines et minéraux. Mais ce n’est pas seulement que cela ne fonctionne pas aussi bien lorsque des aliments «non premium» sont ingérés; des niveaux élevés de sucre raffiné, de céréales et de produits laitiers peuvent nuire à une fonction cérébrale élevée.

Au-delà de ce que vous mangez, assurez-vous de ne pas trop manger non plus. Aaron Selkrig, fondateur de Selkrig Performance Unit, conseille de manger lentement est la meilleure façon de devenir plus attentif à la quantité que vous consommez. “Ça prend 20 minutes pour envoyer un signal au cerveau qu’il est plein”, partage-t-il. “Mangez lentement pour éviter de vous sentir trop rassasié par la suite, ce qui peut considérablement réduire les niveaux d’énergie.”

Selkrig note également que l’Université du Rhode Island a fait une étude sur la consommation lente dans laquelle ils ont constaté que ceux qui mangent lentement s’hydratent davantage, ce qui est essentiel, car des études ont montré qu’être déshydraté de 3 à 4% peut réduire vos performances professionnelles de 25 -50 pour cent.

3. Planifiez chaque semaine et chaque jour en fonction des priorités

De nombreux entrepreneurs font l’erreur d’être réactifs à leurs horaires et demandes, plutôt que proactifs. Chaque semaine et chaque semaine posera une liste de tâches différente; une habitude des personnes très performantes est de savoir ce qui est le plus prioritaire sur leur quai et de planifier leur journée pour le faire. Tony Robbins recommande de créer ce calendrier basé sur les priorités la veille de chaque jour et de le créer dans le calendrier ou l’agenda que vous avez. De cette façon, tout – jusqu’à vos courses d’épicerie et vos cours d’entraînement du soir – est réservé.

Maintenant, si vous associez cela à l’élimination des distractions, vous verrez déjà votre productivité commencer à monter en flèche. Les moments de la journée que vous mettez de côté pour mettre un frein à de grands projets ou supprimer des éléments de votre liste de tâches seront beaucoup plus ciblés et fructueux sans la tempation de votre téléphone.

4. Faites battre votre cœur une fois par jour

Enfin, oui – vous devez vous entraîner pour être très performant. Cela ne signifie pas que vous devez devenir un athlète de classe mondiale ou pratiquer un sport intensif, mais vous avez besoin de faire battre votre cœur. En fait, ceux qui prennent le temps de s’entraîner pendant leurs journées de travail ont remarqué une amélioration de 72% de la gestion du temps et de la productivité. C’est important.

Ne pensez-vous pas que vous avez le temps? Prenez le temps. Réveillez-vous 30 minutes plus tôt. Prenez un appel téléphonique depuis le tapis roulant de votre salle de sport (il vous suffit de marcher rapidement en pente). Marchez pour déjeuner au lieu de conduire. Une fois que cela devient une habitude, vous vous demanderez comment vous avez pu passer la journée sans vous entraîner. La différence de performances est aussi flagrante.

Tout simplement parce que nous sommes déjà en mars ne signifie pas qu’il est trop tard pour appliquer des habitudes de résolution du Nouvel An. Essayez-les, voyez ce qu’ils ressentent, puis ajustez. Ce qui importe le plus, c’est que vous vous sentiez comme un performant.

