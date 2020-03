4 stratégies de stimulation des affaires tout en étant coincé au même endroit

Les temps difficiles exigent des mesures innovantes pour les spécialistes du marketing en ligne et sur les réseaux sociaux.

24, 2020

Ouais, les choses ont changé. Vous n’avez pas les mêmes ressources que vous aviez il y a quelques semaines, et vos enfants sont maintenant vos collègues les plus improductifs de tous les temps – sans service RH à qui plaire. Alors, que pouvez-vous faire lorsque vous ne disposez pas des ressources auxquelles vous êtes habitué? Vous devenez ingénieux.

Le statut «coincé à la maison» n’est pas un barrage routier vous disant de vous retirer de vos objectifs et de vos rêves. C’est simplement un détour et une raison de trouver une autre voie vers le succès, une voie que vous pouvez parcourir sans sortir de votre pyjama. Saisissez l’opportunité. Malgré les défis que nous connaissons tous en ce moment, il y en a beaucoup.

Si vous attendiez ce «moment parfait», c’est maintenant, alors lancez quelque chose de nouveau pour votre entreprise, comme….

1. Envoyer des e-mails plus souvent, ou envoyer des e-mails en premier lieu

Si vous ne communiquez pas régulièrement avec votre liste, il n’y a pas de meilleur moment pour commencer que maintenant. Dans votre premier e-mail, dites que vous savez qu’il est important de rester connecté en cette période de changement et dites-leur comment vous les servirez dans vos e-mails à l’avenir.

Ne pas – je répète, ne le faites pas, pour toutes choses saintes – envoyer un autre message disant à votre liste comment vous traitez le virus à travers un tas de processus internes dont ils ne se soucient pas. Je veux dire, toutes les entreprises où je ne suis pas un client – dont je n’ai jamais entendu parler auparavant – me disent maintenant comment elles nettoient leur salle de pause plus souvent. Non merci

Utilisez plutôt votre e-mail pour donner des conseils, des stratégies et des choses qu’ils peuvent utiliser dès maintenant. Par exemple, j’envoie quotidiennement ma liste par e-mail et partage des stratégies pour générer des ventes à la demande à domicile. Je les écris avant que les enfants ne se réveillent et commencent à me demander des collations.

Ailleurs, Snarky Tea a envoyé un quiz amusant pour vous aider à sélectionner la variété de thé parfaite en fonction de la façon dont vous gérez la crise actuelle. Le Kennedy Center envoie des tutoriels artistiques quotidiens que les enfants peuvent faire à la maison. (Bonjour, possibilité d’utiliser la salle de bain sans que les gamins me demandent où je suis.)

Donnez de la valeur aux e-mails que vous envoyez alors que les gens ont faim de connaissances, de divertissement et d’inspiration. Continuez ensuite à leur envoyer des e-mails lorsque les choses sont claires, ce qui vous permettra d’avancer.

2. Démarrer une série de vidéos

C’est le moment idéal pour commencer à proposer du contenu via des vidéos Facebook Live, YouTube ou LinkedIn à votre public. Répondez aux questions fréquemment posées via des vidéos étape par étape, aucun équipement sophistiqué ou logiciel d’édition requis.

Utilisez une fenêtre pour la lumière et placez votre ordinateur légèrement au-dessus de votre tête, inclinant vers le bas pour une image flatteuse. (Demandez-moi comment je sais.) Pour des idées de contenu, vous pouvez….

Faites une liste des questions qui vous sont posées le plus souvent. Demandez à vos contacts personnels et / ou professionnels via les médias sociaux: «Si vous et moi sortons pour un café, quelle est la question à laquelle vous aimeriez que je réponde à propos de _______ (votre truc) ? ”Recherchez les questions les plus fréquemment posées sur answererthepublic.com et répondez à celles-ci.

3. Publicité

Dépensez de l’argent en période d’incertitude. Oh diable oui. Les gens sont en ligne en ce moment et la concurrence est en baisse, il y a donc plus d’inventaire avec moins de personnes qui enchérissent dessus. Nous voyons le coût par lead le plus bas que jamais avec notre marketing.

Dans mon appel à mon représentant partenaire Facebook cette semaine, j’ai confirmé que les coûts publicitaires sont actuellement en baisse et encouragé la publicité, même s’il ne s’agissait que d’une campagne de sensibilisation à l’image de marque pour garder votre public engagé et prêt à acheter lorsque les choses s’éclaircissent.

Nous diffusons directement des annonces de génération de leads dans un entonnoir à feuilles persistantes qui se rentabilise quotidiennement.

Quoi qu’il en soit, ce n’est pas le moment d’arrêter de dépenser de l’argent pour le marketing.

4. Lancement d’un cours numérique et / ou d’un programme de coaching

Alors que tout le monde a peur des grands rassemblements et quitte sa maison (à juste titre), le moment ne pourrait être mieux choisi pour partager et vendre virtuellement ses connaissances. Alors qu’il était une exception, le e-learning est désormais la norme, et l’industrie continue de croître d’année en année, l’an dernier rapportant plus de 600 milliards de dollars.

Je sais que vous pensez peut-être, “Cela semble bon, mais que diable vais-je enseigner?” Voici quelques idées pour vous lancer dans le brainstorming:

Y a-t-il un outil ou une technique que vous utilisez dans votre entreprise? J’ai récemment organisé un atelier virtuel sur la rédaction publicitaire et enseigné notre système de messagerie quotidien. J’ai également vendu un mini-cours sur la façon de faire un Facebook Live et un autre sur une routine de productivité quotidienne. Quel outil ou technique pourriez-vous enseigner? Existe-t-il une technique parentale qui vous convient? Étant une maman qui travaille et qui voyage occasionnellement pour parler, j’ai développé des techniques pour rendre mes voyages moins perturbateurs pour mes enfants avec des jeux et des astuces surprise pendant mon absence. Je pourrais enseigner un mini-cours sur les astuces de voyage pour les parents de Road Warrior. Les courses spartiates vous apportent-elles de la joie? Collectionner des modèles de voitures de course, votre truc? Le tricot fait chanter votre cœur? Il y a là une idée de cours en ligne. Il y a quelqu’un qui n’a pas encore commencé, mais qui veut savoir comment – et vous êtes le parfait pour lui dire. Avez-vous développé votre entreprise et d’autres se demandent comment? Avez-vous pris une route non conventionnelle pour générer des ventes dont d’autres pourraient bénéficier? Il y a un cours en ligne là-bas.

Et si vous craignez que tout “ait été fait avant”, ne le faites pas. Si vous ne l’avez pas fait auparavant, cela n’a pas été fait, car il y a des gens avec qui vous allez résonner et qui n’ont été déplacés par personne d’autre. Vos connaissances sont exactement ce dont vous avez besoin en ce moment. Passez une minute à réfléchir et faites-moi savoir: quelle idée avez-vous pour un cours en ce moment?

Les entreprises les plus prospères de l’histoire de notre pays sont sorties d’une période de changement. Adaptez-vous et prospérez en utilisant cette période comme une chance de démarrer quelque chose de nouveau pour votre entreprise. Le tout sans enfiler votre pantalon.

