4 stratégies pour aider votre entreprise à se remettre d’un coronavirus

COVID-19 bouleverse les grandes et petites entreprises, mais voici comment vous pouvez limiter les dégâts.

Mars

20, 2020

La pandémie de coronavirus fait des ravages sur l’économie mondiale. Les voyages en avion sont durement touchés, les ligues sportives et les grands événements sont annulés, les pays mettent en place des restrictions de voyage pour essayer de garder le virus en dehors de leurs frontières, et les responsables de la santé publique et les hôpitaux se préparent au pire. En temps de crise, il peut être difficile de rester calme et d’être optimiste. Heureusement, pour les entrepreneurs et les chefs d’entreprise, rester calme sous pression fait partie de la description de poste.

En prenant des mesures proactives maintenant, vous pouvez mettre votre entreprise dans une position plus sûre pour rester forte et récupérer plus rapidement une fois la crise terminée. En fait, la Chine, le pays où le virus est apparu pour la première fois, montre déjà des signes de reprise économique. Voici quelques stratégies et informations clés pour aider votre entreprise à se remettre du coronavirus.

Pensez à la façon dont le coronavirus affecte les clients

Selon le secteur dans lequel vous vous trouvez, vos clients pourraient avoir de nouveaux problèmes spécifiques liés au coronavirus. Réfléchissez stratégiquement à la façon dont la pandémie affecte vos clients, à ce qui les empêche de dormir la nuit et à la façon dont vous pouvez les aider. Ensuite, vous pouvez ajuster votre argumentaire de vente et concevoir votre marketing pour répondre à ces défis et inquiétudes spécifiques. Par exemple, vos clients sont-ils….

Inquiet des perturbations de la chaîne d’approvisionnement? Inquiet de la façon de gérer les employés dans un environnement où tout le monde pourrait avoir besoin de travailler à domicile? Inquiet des restrictions de voyage? Lutter avec l’incertitude générale du marché et le ralentissement de la demande? Vous vous demandez comment gérer leurs flux de trésorerie? Faire face à une pénurie de stocks ou de fournitures clés provoquée par la panique des consommateurs qui achètent et s’approvisionnent?

Tous ces défis commerciaux peuvent être exacerbés par une crise comme le coronavirus. Votre travail en tant que propriétaire d’entreprise consiste à déterminer comment repositionner vos produits et services pour qu’ils soient utiles et à résoudre les problèmes spécifiques auxquels vos clients sont confrontés actuellement.

Par exemple, si vous vendez des solutions de visioconférence, c’est une occasion idéale pour vous d’offrir une assistance et des conseils supplémentaires pour aider vos clients à comprendre comment adapter leurs flux de travail à distance. Si vous êtes dans le secteur de la logistique, c’est le bon moment pour contacter vos clients avec des solutions possibles pour naviguer les derniers problèmes affectant la chaîne d’approvisionnement mondiale.

Adoptez de nouveaux canaux de vente

Même si une plus grande partie du pays entre en lock-out, les gens vont toujours vouloir et doivent acheter des choses, créant des opportunités pour servir votre marché via des canaux de vente alternatifs. Par exemple, si le coronavirus réduit le trafic piétonnier vers votre commerce de détail, essayez d’élargir vos offres de commerce électronique. Les restaurants en Chine ont vu une diminution de la clientèle en magasin, ils vendent donc des plats à emporter à la place.

Pouvez-vous augmenter vos efforts de marketing en ligne et vos ventes en ligne? Pouvez-vous créer plus de conversations sur les réseaux sociaux et LinkedIn au lieu de réunions de vente en personne? De nombreuses entreprises B2B sont déjà bien positionnées pour cela, surtout si elles vendent des logiciels ou d’autres services et solutions numériques. Les affaires sont toujours en cours, mais il se peut que cela doive se faire davantage en ligne.

Travailler sur des investissements à long terme dans votre entreprise

Surtout si vous êtes dans les ventes B2B, le coronavirus pourrait être l’occasion de faire des investissements à plus long terme dans votre entreprise. Surtout si vous constatez un ralentissement à court terme, c’est le moment de réévaluer vos opérations, plates-formes et processus et de faire une planification stratégique à long terme.

Si vous avez quelques grandes perspectives en perspective, c’est maintenant une bonne occasion de consacrer plus d’énergie à la gestion des prospects et à la promotion de ces opportunités à plus long terme. Continuez à consulter vos prospects, rassurez-les si nécessaire et faites-leur savoir que vous planifiez des imprévus et que vous êtes prêt à aider.

Cette situation sans précédent est évidemment à l’origine de nombreuses annulations pour des choses comme les réservations de compagnies aériennes, les billets de concert et les conférences d’affaires, mais les ventes B2B à plus gros volumes ne seront peut-être pas aussi gravement affectées, à moins que la crise ne dure si longtemps qu’elle oblige les entreprises à réduire leurs activités. sur leurs dépenses et leurs investissements. Continuez à entretenir vos prospects avec une vision à long terme, même si les gros titres à court terme sont fous et que la situation semble incertaine.

Préparez-vous à une demande refoulée

Une autre leçon tirée des entreprises chinoises est que la reprise économique post-coronavirus pourrait être plus rapide que prévu. Si vous réduisez trop loin aujourd’hui, vous pourriez ne pas être en mesure de tirer parti de la reprise après la crise. Je ne veux pas minimiser la gravité des aspects de santé publique de cette crise; tout le monde doit prendre des précautions pour rester en bonne santé et réduire la propagation du virus. Mais je crois que les entreprises peuvent mettre en place de bonnes mesures aujourd’hui pour se positionner pour un plus grand succès demain. Il y a toujours des défis et des crises qui affectent nos entreprises. Nous pouvons nous adapter et saisir les opportunités et rebondir plus fort, même après une crise majeure comme le coronavirus.

