4 stratégies pour convertir vos entonnoirs de vente en 2020

Comment gagner des clients en ligne.

Mars

11, 2020

7 min de lecture



En tant qu’entrepreneur essayant de rester pertinent et de prospérer à l’ère numérique compétitive, il y a probablement une stratégie de marketing dont vous avez probablement entendu parler détenant le secret pour développer votre entreprise en ligne: les entonnoirs de vente. Vous avez vu les publicités, lu les blogs, regardé les tutoriels et essayé de mettre en œuvre des entonnoirs de vente dans votre propre entreprise.

Mais pour une raison quelconque, vous n’avez pas touché le jackpot. La mise à l’échelle de votre entreprise via des entonnoirs de vente ressemble toujours à de la science sorcière – et quelque chose est définitivement cassé.

Vous savez que les entonnoirs ont la capacité d’attirer des clients pour votre entreprise sur le pilote automatique et de transformer vos clients en acheteurs fidèles et fidèles, mais comment faire en sorte que vos entonnoirs de vente se démarquent et augmentent réellement votre résultat net? Voici quatre stratégies éprouvées et des conseils pratiques que vous pouvez mettre en œuvre immédiatement pour aider à transformer vos entonnoirs de vente en systèmes d’acquisition de clients prévisibles et rentables.

Offrez quelque chose de précieux dans la première étape de votre entonnoir

Il y a des années, nous avions des rois de catégorie – des leaders de l’industrie qui dominaient leurs marchés et avaient peu ou pas de concurrence. Ainsi, les propriétaires d’entreprises n’ont pas eu à faire autant d’efforts pour gagner de nouveaux clients.

Maintenant, ce n’est pas si simple. En raison de la concurrence croissante, les marques et les entrepreneurs en ligne doivent faire beaucoup plus d’efforts pour gagner des clients en ligne et démontrer pourquoi quelqu’un devrait les choisir plutôt qu’un concurrent. L’un des moyens les plus efficaces pour ce faire est d’offrir aux nouveaux clients quelque chose au tout début de votre entonnoir qui est gratuit, mais très précieux. Cela devrait être quelque chose qui aide votre client idéal à établir une relation de confiance avec votre marque avant de retirer son portefeuille. Quelques options: une étude de cas gratuite, une mini série de formation, une check-list, un guide, un e-book ou une démo de votre produit. Si vous pouvez résoudre une petite partie du problème de votre client idéal, c’est encore mieux.

Lors d’une conversation téléphonique avec Gusten Sun, fondateur et PDG de Funnels And Experts, j’ai expliqué comment son agence construit les entonnoirs des clients en utilisant cette stratégie exacte de fournir de la valeur en premier. “Pour vous donner un exemple pratique … disons que vous êtes un cinéphile, mais vous voulez arrêter de dépenser autant d’argent au cinéma”, dit-il. “Vous effectuez une recherche rapide sur Google et trouvez un service de streaming de films en ligne qui offre un essai gratuit de 30 jours. Vous vous inscrivez, regardez des films gratuitement pendant un mois et ensuite ils vous demandent si vous voulez continuer à regarder des films illimités dans le confort de votre maison. Vous dites oui et payez. C’est un exemple d’entonnoir réussi, et c’est le concept de fournir de la valeur d’abord afin de créer des relations et de transformer les navigateurs en clients… Oh, et vous l’avez peut-être deviné: c’est l’entonnoir des ventes de Netflix. »

Assurez-vous que votre entonnoir génère de la valeur et donne quelque chose de gratuit avant de faire une offre. La création d’un entonnoir de vente dans cette commande, il sera beaucoup plus facile de transformer un plomb froid en un client heureux.

Échangez des tactiques de copie de vente obsolètes pour un marketing de réponse émotionnelle authentique

En tant que propriétaire d’entreprise, vous savez que votre client cible doit avoir l’impression que votre marque lui parle directement. Le copywriting est la façon dont vous faites cela, mais le copywriting efficace a fait un changement massif au cours de la dernière décennie.

Le client moderne est fatigué des gros titres et de la copie en direct qui crie ACHETER. Si vous regardez les anciens entonnoirs de vente, vous verrez ce type de copie très utilisé. Cela a fonctionné à l’époque, mais plus maintenant. La seule façon de faire fonctionner votre copie d’entonnoir de vente en 2020 est d’être authentique, honnête et réel. Vous voulez que votre copie sonne plus conversationnelle et moins “vendeur de voitures”. C’est le type de copie qui parle au consommateur moderne.

Cody Griffin, PDG de Griffin Copywriting and Marketing Solutions, m’a expliqué ce changement. «C’est pourquoi un nombre croissant de marques à succès abandonnent les tactiques de copie à réponse directe pour ce que les experts de l’industrie appellent le marketing de réponse émotionnelle», dit-il. «Votre entonnoir n’a pas à être compliqué, mais ce que la plupart des spécialistes du marketing ne font pas dans leur copie est de rencontrer leur marché à leur niveau actuel. Il est essentiel de savoir où se trouve votre client ou client actuel par rapport à l’endroit où il veut être et comment votre produit ou service vous aidera à y arriver. Cela se traduira par plus de conversions, plus de ventes et de succès avec votre entonnoir. ”

Les histoires créent une connexion émotionnelle plus profonde et des réponses avec votre public. Pensez moins aux clics et plus aux sentiments. Les performances globales de votre entonnoir vont monter en flèche.

Mettre en place des campagnes de reciblage

Dans un monde idéal, chaque personne qui visite la page de destination de votre entonnoir se connecte et se rend à la toute fin de votre entonnoir où elle effectue un achat. Malheureusement, cela fonctionne rarement de cette façon.

Si vous souhaitez convertir vos entonnoirs de vente, mettez en place des campagnes de reciblage stratégique. Il peut s’agir d’une série d’annonces ou d’e-mails (ou les deux) qui sont envoyés aux personnes qui atterrissent sur la première page de votre entonnoir mais ne prennent pas les mesures que vous souhaitez (téléchargez votre aimant principal, regardez votre vidéo, choisissez dans votre webinaire, etc.).

Le secret pour que les campagnes de reciblage fonctionnent est de s’assurer qu’elles sont pleines de contenu précieux tels que des vidéos éducatives, des histoires inspirantes, des sujets de traitement des objections, des formations bonus, des critiques de produits, des études de cas clients et des témoignages. Chaque élément de contenu qu’un prospect voit après avoir quitté votre entonnoir de ventes doit lui montrer pourquoi il devrait reconsidérer votre offre et pourquoi il peut vous faire confiance, vous et votre marque.

Ne limitez pas votre trafic à une seule source

Ce n’est un secret pour personne que l’utilisation des médias sociaux comme sources de trafic peut être l’un des moyens les plus rentables de diriger les clients vers vos entonnoirs de vente. Cependant, la plupart des entreprises font l’erreur de concentrer leurs efforts de trafic sur une seule plate-forme.

Cela conduit au chaos et à la panique au sein de votre entreprise lorsque la plateforme sociale de votre choix tombe en panne pendant une journée. Ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier. Les plateformes de médias sociaux ont le pouvoir de contrôler votre capacité à utiliser leurs sites pour diffuser des annonces et générer du trafic, alors investissez vos ressources dans la configuration de plusieurs flux de trafic.

Bien que l’utilisation des plateformes de médias sociaux pour générer du trafic soit sans doute l’une des meilleures stratégies, ne négligez pas la puissance du marketing de contenu en 2020. Utilisation des e-mails, du contenu du blog, du référencement, des études de cas, etc. est et sera plus efficace pour générer du trafic vers votre entonnoir que les seuls médias sociaux.

Dans une conversation par e-mail avec Cindy Pate, PDG de Manifestation Rebel, elle a bien expliqué cela. “Les vieilles stars brillent toujours”, dit-elle. “Pour générer du trafic de qualité vers vos entonnoirs, ne faites pas l’erreur de sous-estimer le bon marketing par courriel à l’ancienne. Les e-mails sont toujours aussi rentables et seront toujours une arme de vente secrète lorsqu’ils sont utilisés correctement en plus de vos plateformes de médias sociaux. L’envoi de trafic vers votre entonnoir via des articles de blog organiques, le référencement naturel et les podcasts sont également parmi les formes de marketing de contenu les plus performantes que vous devriez mettre en œuvre dans votre stratégie d’entonnoir aujourd’hui.

Conclusion: il existe des sources de trafic au-delà des réseaux sociaux. La valeur se trouve dans les actifs réels qui sont obtenus à partir d’un entonnoir de vente, y compris les numéros de téléphone et les adresses e-mail que vous stockez dans nos propres systèmes en dehors des réseaux sociaux. Ne limitez pas votre trafic en entonnoir à une seule source, sauf si vous voulez que vos ventes dépendent entièrement d’une seule plateforme.

Prenez ces quatre stratégies d’entonnoir de vente et implémentez-les dans vos propres entonnoirs en 2020 pour vous démarquer, augmenter vos conversions et créer un système d’acquisition de clients hyper rentable.

