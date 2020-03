4 stratégies pour un meilleur marketing par courriel

Stratégies éprouvées pour mettre votre marque de commerce électronique sur la bonne voie.

Bien qu’il soit indéniable que le marketing par e-mail présente un potentiel incroyable pour les marques de commerce électronique, beaucoup ont du mal à générer les résultats de vente qu’ils aimeraient voir. Les recherches menées par Adestra révèlent que 73% des milléniaux indiquent que le courrier électronique est leur méthode préférée pour être contacté par une entreprise. Une étude de Campaign Monitor a révélé que plus de 50% des adultes américains consultent leur courrier électronique plus de 10 fois par jour.

Inutile de dire qu’il existe de nombreuses opportunités pour atteindre les clients, mais vous n’accumulerez des ouvertures et des conversions d’e-mails que si vous utilisez une stratégie à plusieurs facettes comme celle décrite ci-dessous pour aider vos messages à se démarquer.

1. Utilisez des e-mails à double ouverture pour étendre votre portée

Vous vous inquiétez parce que l’e-mail mettant en avant votre nouveau produit n’a pas eu un taux d’ouverture très élevé? Le travail qui a permis d’élaborer cet e-mail ne doit pas être gaspillé. Avec une campagne à double ouverture, vous envoyez le même e-mail à tous les membres de votre liste qui n’ont pas ouvert le message d’origine. La seule chose qui change est la ligne d’objet. L’envoi de ces e-mails trois à cinq jours après l’original peut stimuler des ouvertures supplémentaires et même servir de forme de test A / B. Une étude de cas d’OkDork a révélé que cela a augmenté les taux d’ouverture de 30%.

Si votre e-mail initial a un taux d’ouverture de 50%, puis que 50% de ceux qui n’ont pas ouvert l’e-mail d’origine cliquent sur le message à double ouverture, vous pouvez augmenter considérablement vos ventes, tout cela grâce à un simple renvoi.

2. Connaître le meilleur moment pour envoyer

Bien que l’envoi de vos e-mails pendant un jour de semaine entraîne généralement un taux d’ouverture plus élevé, l’heure de la journée fera également une différence. Considérez cette conclusion d’une étude de cas menée par l’Agence Chronos, conçue pour tester les données indiquant que le milieu à la fin de l’après-midi avait le taux d’ouverture le plus élevé: «Nous avons mené une série de trois tests AB. Dans tous les tests, les e-mails étaient exactement les mêmes, y compris les lignes d’objet et le contenu. Les seules différences étaient les heures d’envoi. Dans les trois tests AB, les variations étaient de 10 h. heure d’envoi et 16 h 15 heure d’envoi. Fait intéressant, les résultats ont été unanimes. Nous avons vu les taux d’ouverture les plus élevés et même les revenus vers 16 heures. marque. “

Bien que l’étude de cas soutienne le consensus général selon lequel le milieu de l’après-midi est le meilleur moment pour envoyer des e-mails marketing, les auteurs de l’étude notent que le moment optimal peut varier en fonction des données démographiques de vos abonnés. Pensez à exécuter des tests où l’heure de la journée est la seule variable pour trouver le meilleur moment pour votre public.

3. Faire de l’abandon de panier une priorité absolue

L’abandon de panier est un problème majeur pour les marques de commerce électronique, mais il représente également une opportunité importante dans votre marketing par e-mail. Bien qu’il existe de nombreuses raisons pour lesquelles quelqu’un peut abandonner son panier, l’envoi d’un e-mail de suivi pour lui rappeler ce qui est prêt pour le paiement peut souvent suffire à générer un achat. Comme pour les autres campagnes de marketing par e-mail, la segmentation de votre audience afin de mieux personnaliser vos messages est essentielle pour générer des conversions via les e-mails d’abandon de panier.

Dans un article pour The Next Web, Chris Donald recommande de segmenter les paniers abandonnés en catégories telles que: «Les clients avec des articles à marge élevée dans leur panier, les clients avec un panier abandonné de grande valeur, les premiers abandons de panier [and] abandons répétés. “Des recherches supplémentaires de Moosend indiquent qu’environ 10% de ceux qui reçoivent des e-mails d’abandon de panier finiront par faire un achat, ce qui peut considérablement augmenter vos revenus.

4. Utilisez la caisse d’un client pour développer votre liste de diffusion

Si vous ne disposez pas d’une grande liste de diffusion, il sera difficile de garder les clients informés de vos derniers produits et promotions. Pour cette raison, vous devez rechercher toutes les opportunités pour amener les clients à vous abonner à votre liste d’e-mails pendant qu’ils sont sur votre site – et l’un des meilleurs moments pour le faire est lors de votre commande.

Au cours du processus de paiement, un client a déjà pris la décision d’acheter, il est donc déjà intéressé par votre marque. L’ajout d’une question lors du paiement pour leur demander s’ils souhaitent des mises à jour sur les produits ou les offres spéciales arrive à un moment où ils sont émotionnellement plus susceptibles de participer à votre marketing par e-mail.

Un autre avantage de la demande lors du paiement est que les clients ont déjà soumis leurs informations pour l’expédition et la facturation. Vous n’avez pas besoin de créer un formulaire séparé pour collecter leur nom et leur adresse e-mail. En rendant l’inscription à votre liste aussi simple que de cocher une case, les clients sont plus susceptibles de s’abonner, ce qui s’avérera vital pour vos futurs efforts de fidélisation de la clientèle.

Comme pour tout autre outil de marketing de commerce électronique, les campagnes d’e-mails réussies nécessiteront une bonne quantité de tests A / B et d’essais et d’erreurs. Mais en utilisant ces tactiques pour optimiser vos efforts de messagerie, vous pourrez générer des taux d’ouverture plus élevés et plus de conversions pour votre magasin.

