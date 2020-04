40 Les spécialistes du marketing de Twitter doivent savoir en 2020

Avec beaucoup plus de temps à l’intérieur de la maison en raison de COVID-19, vous pouvez également vous retrouver à passer beaucoup plus de temps sur des sites de médias sociaux comme Twitter. Que vous suiviez l’actualité ou que vous recherchiez une distraction de votre bureau à domicile (ou de votre canapé), Twitter continue d’être l’un des les cinq plus populaires réseaux sociaux aux États-Unis avec plus de 20% des internautes américains accédant à Twitter sur une base mensuelle.

Que vous utilisiez ou non personnellement Twitter, je serais prêt à parier que votre entreprise dispose d’un compte Twitter pour promouvoir votre entreprise. Peut-être que votre entreprise possède même plusieurs comptes Twitter, un pour vos principales promotions commerciales, un pour aider les clients et un autre pour créer une communauté. Quoi qu’il en soit, si vous ne maintenez pas actuellement une présence Twitter active, vous devriez certainement l’être.

«Twitter offre aux entreprises une méthode rentable pour interagir avec leur clientèle», explique Susan Ward, propriétaire d’une société de conseil en informatique. “Twitter est un créateur de marque et un multiplicateur de marketing pour les entreprises lorsqu’il est utilisé correctement.”

Pourtant, Twitter a énormément changé depuis son émergence dans le monde des médias sociaux en 2006. Voici 40 statistiques que les spécialistes du marketing de Twitter devraient savoir pour améliorer leurs stratégies en 2020.

Statistiques de popularité de Twitter

1. Il y a 1,3+ MILLIARDS de comptes créés sur Twitter.

2. Il y a 330 millions d’utilisateurs actifs par mois sur Twitter.

3. Il y a 152 millions d’utilisateurs actifs quotidiennement sur Twitter.

4. Il y a 500 millions de tweets envoyés par jour.

5. Twitter est la plate-forme n ° 1 de découverte, avec 79% des utilisateurs de Twitter cherchant à découvrir les nouveautés.

6. 42% des utilisations de Twitter se font quotidiennement sur la plateforme.

7. Le tweeter moyen passe 3,39 minutes sur la plateforme par session

Points clés à retenir

Twitter est POPULAIRE! D’accord, je réalise que vous saviez probablement déjà ce fait, mais il est également essentiel de comprendre à quel point la popularité est importante. Non seulement des millions de personnes se connectent à Twitter chaque mois, mais des millions se connectent chaque jour! Les utilisateurs utilisent également la plateforme spécifiquement pour découvrir de nouvelles choses, qu’il s’agisse de nouvelles, de produits ou d’expériences. Et même si 3,39 minutes par jour passées sur la plate-forme peuvent ne pas sembler beaucoup, c’est certainement beaucoup de temps pour être l’une des nouvelles choses que le membre de votre public cible découvre lors de sa vérification quotidienne sur Twitter.

Statistiques démographiques Twitter

8. 56% des utilisateurs de Twitter aux États-Unis s’identifient comme des hommes et 44% s’identifient comme des femmes.

9. Sur tous les internautes masculins, 24% utilisent Twitter.

10. Sur l’ensemble des internautes, 21% utilisent Twitter.

11. 22% des adultes américains utilisent Twitter.

12. 30 millions d’utilisateurs quotidiens de Twitter sont américains (avec environ 59 millions d’utilisateurs américains au total).

13. 79% des comptes Twitter sont des utilisateurs internationaux (ce qui représente 262 millions d’utilisateurs en dehors des États-Unis).

14. Il y a plus de 45 millions d’utilisateurs de Twitter au Japon.

15. Il y a environ 16 millions d’utilisateurs de Twitter au Royaume-Uni.

16. 38% des utilisateurs de Twitter aux États-Unis ont entre 18 et 29 ans.

17. 26% des utilisateurs de Twitter ont entre 20 et 49 ans.

18. 80% des utilisateurs de Twitter sont qualifiés de «milléniaux aisés».

19. 42% des utilisateurs de Twitter aux États-Unis ont un diplôme universitaire (seulement 31% de la population nationale en possède).

20. 36% des utilisateurs de Twitter aux États-Unis s’identifient comme démocrates et 21% comme républicains.

Points clés à retenir

Twitter est un environnement très diversifié composé d’une variété de cultures, ethnies, genres, races, âges et positions politiques. Pourtant, il y a quelques conclusions que nous pouvons tirer sur la masse en ce sens que la majorité des utilisateurs de Twitter entrent dans la catégorie des «riches du millénaire». Twitter est le plus utilisé aux États-Unis, au Japon et au Royaume-Uni. Twitter est également clairement une plate-forme plus populaire auprès des groupes d’âge plus jeunes, mais a gagné en popularité auprès des adultes.

Cependant, la principale leçon à tirer de toutes ces statistiques démographiques est que quel que soit votre public cible, il est plus que probable qu’un grand nombre d’entre eux utilisent activement Twitter. Heureusement pour vous, comme Facebook et Instagram, Twitter permet au marketing de cibler les annonces en fonction de diverses caractéristiques démographiques. Profitez de l’énorme audience de Twitter et explorez pour trouver vos futurs clients sur la plateforme.

Statistiques marketing Twitter

21. Le temps passé à regarder des publicités en ligne est 26% plus élevé sur Twitter par rapport aux autres principales plates-formes.

22. Les utilisateurs de Twitter sont 53% plus susceptibles d’être les premiers à acheter de nouveaux produits.

23. 93% des membres de la communauté Twitter sont ouverts à la présence de la marque sur Twitter.

24. Le trafic de sites référents de Twitter a augmenté de 6% en glissement annuel.

25. L’engagement publicitaire sur Twitter est en hausse de 23%.

26. Les utilisateurs de Twitter sont plus susceptibles d’aimer les marques inclusives, culturellement pertinentes et transparentes.

27. Les tweets avec des hashtags obtiennent 100% plus d’engagement.

28. 67% des entreprises B2B utilisent Twitter comme outil de marketing numérique.

29. L’emoji Twitter le plus populaire utilisé est le «Visage avec des larmes de joie» utilisé plus de 2 milliards de fois.

Points clés à retenir

La publicité sur Twitter (si vous ne l’êtes pas déjà) vaut probablement la peine! Pourquoi? Non seulement les gens passent plus de temps sur Twitter que sur d’autres plates-formes, mais ils ressemblent davantage à interagir avec vos annonces et à faire un achat! Quoi de plus idéal que ça?

Il est également essentiel de vous assurer que tout votre contenu est culturellement inclusif. Assurez-vous que vos messages ne se présentent jamais de manière négative, en tenant compte de diverses croyances et données démographiques.

Enfin, utilisez des hashtags et des emojis! Les publications contenant ces deux éléments suscitent davantage d’intérêt, alors pourquoi ne les utiliseriez-vous pas? Si votre jeu de hashtag est rouillé, n’ayez crainte, j’ai écrit un guide complet sur le hashtag ici.

Statistiques vidéo Twitter

30. Les tweets avec vidéo obtiennent 10 fois plus d’engagement.

31. Les gens regardent chaque jour 2 milliards de vidéos sur Twitter.

32. La troisième raison pour laquelle les gens utilisent Twitter est de regarder des vidéos.

33. Les annonces Twitter avec vidéo sont 50% moins chères en termes de coût par engagement.

C’est beaucoup de vues…

Points clés à retenir

Utilisez la vidéo, duh! Bien que nous comprenions que l’inclusion de vidéo dans chaque tweet pourrait être un peu difficile, il est toujours essentiel de mettre en place votre jeu vidéo pour Twitter. N’oubliez pas que vous pouvez bien sûr tweeter la même vidéo plus d’une fois. Considérez cependant vos tweets vidéo comme vos tweets les plus importants, peut-être même en payant la promotion, car regarder des vidéos est clairement ce que les gens veulent faire. Alors donnez aux gens ce qu’ils veulent et tweetez vos vidéos!

Statistiques mobiles Twitter

34. 80% des utilisateurs de Twitter accèdent à la plateforme sur leur appareil mobile.

35. 93% des vues vidéo sont sur mobile.

36. Les revenus de la publicité mobile représentent 88% du total des revenus publicitaires.

Points clés à retenir

Il est fortement recommandé d’investir dans les publicités mobiles Twitter. C’est là que vos utilisateurs accèdent plus que probablement à la plate-forme. Veiller à ce que vos annonces soient de qualité supérieure sur mobile devrait être un élément clé de votre stratégie Twitter. L’autre chose que vous devez vous assurer est que votre site Web et le contenu vers lequel vous dirigez vos utilisateurs à partir de vos tweets sont également optimisés pour les mobiles. Il n’y a rien de pire que d’atterrir sur une page de destination géniale qui n’est pas conçue pour le Web mobile.

Twitter pendant les statistiques COVID-19

37. La messagerie directe a augmenté de 30% depuis le 6 mars.

38. L’utilisation de la page d’événements organisée par Twitter a augmenté de 45%.

39. De plus en plus d’utilisateurs voient des publicités sur Twitter, une moyenne de 164 millions par jour, en hausse de 23% par rapport au premier trimestre 2019.

40. Twitter s’attend à ce que les revenus du T2 soient en baisse en glissement annuel en raison de l’épidémie de COVID-19.

Points clés à retenir

Plus d’utilisateurs sont actifs sur Twitter en ce moment. Si vous cherchez plus de moyens d’atteindre vos clients et clients potentiels, votre marque devrait maintenir une présence active sur Twitter – avec toutes les autres statistiques de la liste, nous recommandons une présence active tout le temps, mais c’est particulièrement important maintenant.