45 façons de maîtriser le mou pendant que vous travaillez à domicile

Comme une grande partie des employés de bureau font leur travail à domicile, les outils virtuels pour les aider à se connecter avec leurs collègues deviennent plus populaires que jamais. De Zoom à Google Hangouts en passant par Slack, les employeurs recherchent les moyens les plus efficaces de maintenir l’unité de l’équipe et de rester en contact pendant cette période.

Déjà utilisé par plus de 12 millions de personnes dans le monde chaque jour, Slack prend encore plus de valeur à mesure que les commandes à domicile se prolongent. Avec son interface facile à utiliser et sa capacité à envoyer des messages rapides à des individus, des groupes ou une organisation entière, Slack est particulièrement utile pour les équipes distantes, en particulier celles avec de nombreux bureaux mondiaux. Il est utilisé par plus de 600 000 organisations dans 150 pays.

Bien sûr, comme toute application, Slack a une courbe d’apprentissage (voici un guide rapide pour commencer avec Slack si vous ne l’avez jamais utilisé auparavant). Mais si vous maîtrisez les bases, il existe de nombreuses façons de tirer parti de la plate-forme. Par exemple, saviez-vous qu’il existe des raccourcis clavier pour télécharger des fichiers ou afficher le répertoire de votre entreprise en trois touches rapides? Ou saviez-vous qu’il existe un moyen de rattraper rapidement un canal auquel vous avez été ajouté en lisant simplement les faits saillants de la conversation? Netcredit a rassemblé une infographie avec ces et 42 autres conseils pour améliorer votre jeu Slack. Faites défiler pour voir la liste complète.

