5 actions pour dynamiser le secteur agricole et garantir l’approvisionnement alimentaire

1. Assurer le fonctionnement de la chaîne d’approvisionnement

Lina Pohl, représentante de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) au Mexique, a réaffirmé que la chaîne d’approvisionnement est un réseau très complexe. Différents acteurs et secteurs y interviennent, et donc il est sous pression. À tel point qu’il peut y avoir une baisse de production si chacun des maillons qui la composent n’est pas pris en charge.

Pour cette raison, a déclaré Luz María de la Mora, sous-secrétaire au commerce extérieur, il est nécessaire de “protéger” tous les maillons de la chaîne avec les protocoles sanitaires nécessaires pour réduire les risques de contagion du COVID-19 parmi les travailleurs de terrain, les transporteurs , les personnes qui travaillent dans les centres de distribution et celles qui sont dans les supermarchés et les dépanneurs.

2. Facilitez le commerce grâce à la technologie

Bram Govaerts, directeur mondial du développement stratégique et représentant régional pour les Amériques du Centre international pour l’amélioration du maïs et du blé (CIMMYT), a suggéré que les gouvernements accélèrent la numérisation et la transparence des chaînes de valeur afin de faciliter le commerce alimentaire.

«Il existe des plateformes pour fournir à l’industrie alimentaire des pratiques durables, ainsi que des technologies hermétiques pour le stockage de la récolte. Avec eux, la perte de grains est évitée jusqu’à 40% », a-t-il expliqué.

Govaerts a également suggéré la possibilité pour les entreprises d’utiliser leur numéro d’exportateur autorisé ou une certification électronique, ainsi que d’éliminer les certificats d’origine, pour accélérer les exportations et les importations de produits alimentaires pendant la durée de la pandémie.

3. Transferts de sauvegarde

Pour maintenir le flux de marchandises et de fournitures, les entrepreneurs ont jugé opportun de renforcer les mesures de sécurité dans le transfert de nourriture.

Selon Félix Martínez, vice-président de la sécurité du Conseil national de l’agriculture (CNA), le coût de l’insécurité au Mexique représente 24% du produit intérieur brut national. Soit 5,16 milliards de pesos.

“Et les vols de nourriture ont augmenté après la pandémie, tandis que pour un pourcentage de la population, le coronavirus génère” la faim “en raison du manque de revenus et donc il peut y avoir des barrages routiers et des pillages dans les magasins”, a déclaré Martínez.

4. Accélérez les programmes complets

José Cacho, vice-président des chaînes de production, explique que l’un des projets les plus solides pour assurer la mobilité dans le secteur agroalimentaire est «Maíz para México», un projet qui a commencé il y a un an en tant qu’alliance public-privé dans le but de remplacer pour le 2024 consommation de 30% des importations de maïs.

Des instances telles que Sader, Cofinece, FND, FIRA, Agroasemex, Inifap, Segalmex et Amsda participent au projet, ainsi que des entreprises qui achètent 80% des importations de maïs, des fournisseurs d’intrants, des technologies, du financement, des assurances et des services. , comme l’AIIC et le CIMMYT.

Pour y parvenir, dit Cacho, il cherche à intégrer les petits producteurs qui ont besoin d’augmenter leur productivité, en réduisant les coûts, en mettant en œuvre des technologies et des pratiques agricoles durables.

5. Financement doux et opportun

Enfin, les entrepreneurs ont souligné la nécessité de mettre en place des mécanismes permettant de protéger les entreprises agricoles solvables mais confrontées à des problèmes de liquidité après la pandémie.

Les intervenants ont convenu que l’idéal serait que les MPME du secteur bénéficient d’un soutien financier pour couvrir leurs dépenses et ne pas diminuer la production, afin que la population ait suffisamment de nourriture pour faire face à la crise.

