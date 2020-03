5 brise-glaces professionnels que vous pouvez faire à distance

Maintenez la culture de votre entreprise, même si vous devez le faire à distance.

Mars

31, 2020

5 min de lecture

Les opinions exprimées par les contributeurs d’entrepreneurs sont les leurs.

Si vous êtes comme moi, je travaille à distance avec toute mon équipe. Cependant, les entreprises modernes devraient augmenter la valeur du travail d’équipe, et plus votre équipe est proche, mieux elles fonctionneront. Les collègues qui établissent des liens entre eux et s’entendent peuvent plus facilement coordonner les efforts pour les projets. Accomplir cela, cependant, peut être quelque chose d’un défi, surtout avec tout ce qui se passe en ce moment. Tout le monde n’est pas un extraverti, et savoir par où commencer peut être difficile.

Voici quelques idées sur la façon dont votre équipe peut briser la glace, qu’elle se réunisse au bureau ou travaille à distance.

1. Entretiens introductifs

La meilleure façon d’apprendre à connaître quelqu’un est de lui poser des questions. Le fait que de nouveaux membres de l’équipe posent les questions permet qu’ils apprennent exactement ce qui les intéresse. Tout le monde dans la réunion peut commencer par les mêmes questions simples, telles que leur nom et leur âge, puis la parole peut être ouverte aux questions du reste du groupe. Les informations que vous apprendrez sur chaque personne seront uniques et plus faciles à retenir.

La plupart des technologies d’appel vidéo vous permettent de mettre en évidence des participants individuels, de sorte que vous pouvez toujours vous concentrer sur qui est présenté. Dans des applications telles que Zoom, les questions peuvent être soumises via chatbox ou via la fonction “lever la main” pour garantir que les interruptions sont réduites au minimum.

Connexes: 6 astuces que vous devez savoir sur Zoom

2. Heures heureuses virtuelles

C’est quelque chose que nous avons essayé pour la première fois vendredi dernier. À 16 h 30, nous avons tous sauté sur Zoom et fait un happy hour virtuel. Ce fut un moment amusant où chacun peut boire et être lui-même. Pour tous les non-buveurs (comme moi), vous pouvez apporter un soda ou de l’eau pour vous aider à passer – c’est moins une question de boisson et plus de happy hour pour discuter et apprendre à se connaître.

Tous les membres de l’équipe ont rejoint … même les personnes qui n’étaient jamais allées à un happy hour normal avec l’équipe! Les gens ont besoin de quelqu’un, et cela peut être l’un des meilleurs brise-glaces professionnels pour les personnes qui ne veulent pas être dehors dans ces types de situations extraverties.

3. Sondages

Les sondages en direct sont un excellent moyen d’engager un public avec anonymat, éliminant une couche d’anxiété des membres les plus silencieux. Des sites Web tels que Slido.com peuvent être utilisés dans une salle de conférence ou en ligne et générer les mêmes résultats. Slido est également disponible sous forme d’application pour un smartphone. Interrogez les participants sur leur journée, recueillez les commentaires et mesurez les progrès tout au long d’une présentation. Ajoutez quelques questions amusantes pour susciter des réponses humoristiques et permettre aux membres de s’exprimer et de valider leurs réponses s’ils le souhaitent.

Un mélange de questions pertinentes et d’invites amusantes peut aider à garder le public engagé sur tous les fronts. Des données pertinentes de l’équipe peuvent aider un gestionnaire à affiner les projets et les affectations. Les réponses créatives peuvent aider à déterminer qui devrait être en charge du changement de marque hypothétique de l’entreprise.

Connexes: 5 façons d’être plus efficaces tout en travaillant à domicile

4. Pleins feux sur les employés

Chaque réunion peut présenter l’un de vos collègues ou employés avant le début de l’itinéraire normal. Donnez à la personne sélectionnée un court laps de temps pour se présenter comme elle le souhaite. Ils peuvent partager des photos de leur famille, présenter une chanson qu’ils ont écrite ou ce que vous avez. Le partage d’écran rend également cela possible pour les réunions à distance. Les hôtes peuvent accorder à la personne d’honneur l’accès au partage d’écran pour l’utiliser à leur guise.

Si votre équipe ne tient pas de réunions hebdomadaires, pensez à un bulletin d’information spécialement pour ce projecteur des employés. Un e-mail contenant des informations de base et des photos amusantes peut être envoyé à l’équipe afin qu’elle puisse en savoir plus sur son collègue. Ce document peut également être enregistré pour référence future, par exemple lors de la recherche de cadeaux pour un anniversaire à venir.

5. Compétition amicale

Une activité à faibles enjeux peut être à la fois divertissante et éducative si vous le souhaitez. Kahoot.com, par exemple, vous permet de créer des questionnaires en ligne personnalisés que votre équipe peut prendre sur leurs appareils mobiles. Ces quiz peuvent poser des questions sur le protocole de l’entreprise pour rappeler aux employés certaines règles ou contenir des anecdotes Disney pour déterminer qui est le plus grand fan. Récompensez le gagnant avec une petite friandise ou une autre sorte de prix. Étant donné que Kahoot est un service en ligne, il peut être effectué de n’importe où. Récompensez le gagnant avec une carte-cadeau numérique au lieu d’un prix physique dans cette situation.

D’autres jeux peuvent être organisés ou intégrer le besoin de travail d’équipe ou de connaissances et de compétences individuelles. Qui peut dénouer son nœud humain le plus rapidement? Qui peut nommer le plus d’États-Unis présidents? Une variété d’activités peut mettre en valeur certains talents obscurs et susciter des réponses plus tard dans la réunion de membres d’équipe plus introvertis qui se sont ouverts tout au long du processus.

Besoin d’un peu de temps supplémentaire pour pouvoir faire les choses ci-dessus? Voici quelques astuces de calendrier que j’ai rassemblées pour que vous ne pensiez pas que vous volez du temps au travail. Mais vraiment, votre équipe en a besoin en ce moment, et vous devriez lui consacrer un peu plus de temps.

.