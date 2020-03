5 célèbres produits «Shark Tank» que vous pouvez acheter aujourd’hui

Voici quelques-unes des plus grandes réussites de l’émission de télévision populaire.

Les amateurs de «Shark Tank» au cours des 11 dernières saisons ont vu des dizaines d’entrepreneurs lancer leurs produits dans l’espoir d’être financés et d’obtenir une reconnaissance de nom à l’échelle nationale. Certains produits ont été farfelus, certains ont été vraiment innovants, et une poignée d’entre eux ont remporté un grand succès, générant des millions de dollars de revenus. Ironiquement, un bon nombre d’histoires de réussite n’a même pas impliqué un accord des juges.

Si vous vous êtes déjà demandé quels produits financés par «Shark Tank» (et ceux qui ont obtenu la hache) ont finalement trouvé la gloire, nous résumons ci-dessous quelques-unes des plus grandes réussites de «Shark Tank». Et en bonus, tous les éléments ci-dessous sont disponibles pour acheter en ce moment. D’une paire de bouchons d’oreille haute fidélité à un service de bouquet direct au consommateur qui fait baisser les prix sur les fleurs, en savoir plus sur ces marques populaires “Shark Tank” à venir.

Bouchons d'oreilles Vibes haute fidélité

Le fondateur de Vibes, Jack Mann, a peut-être renoncé à une offre de 100000 $ du requin Kevin O’Leary, mais son entreprise a toujours trouvé beaucoup de succès grand public grâce à la fonctionnalité du produit et à son attrait quotidien. Les bouchons d’oreilles haute fidélité Vibes combattent les dommages aux oreilles qui surviennent lors d’événements bruyants, tels que des concerts. Mais contrairement aux bouchons d’oreille traditionnels, Vibes n’atténue ni ne bloque les sons; au lieu de cela, il réduit les niveaux de décibels à ceux d’un niveau plus sain. Cela signifie que les spectateurs peuvent profiter de toutes les nuances de la musique, mais sans ressentir les effets secondaires douloureux des acouphènes le lendemain.

Une paire de ces bouchons d’oreille discrets fonctionne bien dans un certain nombre de scénarios quotidiens: cours d’entraînement, événements sportifs, festivals, balades à moto – vous l’appelez. Actuellement, Vibes est distribué sur ses sites Web, ainsi que par des détaillants tiers tels que Amazon pour 23,98 $.

Scrub Daddy

Le plus grand succès de «Shark Tank» est Scrub Daddy, une éponge nettoyante pour le visage souriant qui peut changer la texture en fonction de la température de l’eau, permettant aux utilisateurs de personnaliser leur nettoyage pour la tâche à accomplir. Depuis ses débuts «Shark Tank», plus de 25 millions d’éponges Scrub Daddy ont été vendues et l’entreprise est évaluée à près de 170 millions de dollars. Pourquoi le battage médiatique? Non seulement l’éponge attaque facilement à la fois le récurage difficile et le nettoyage léger, mais elle peut également fonctionner sur une variété de surfaces (y compris le verre, l’acier inoxydable, le cuivre et le cuir), ne laisse pas de rayures ou de imperfections et a été testée en laboratoire. testé pour s’assurer qu’il ne contient aucune odeur jusqu’à huit semaines d’utilisation.

Et depuis ses jours «Shark Tank», Scrub Daddy a élargi sa gamme de produits de nettoyage, allant de son éponge homonyme aux outils de gomme à effacer; à partir de 6,99 $.

Les Bouqs

Alors que les fondateurs de The Bouqs Company, John Tabis et Juan Pablo Montufar, sont peut-être repartis les mains vides sur «Shark Tank», le récent cycle de financement de 55 millions de dollars de la société prouve que les Sharks n’ont pas tranché. Le Bouqs est une entreprise de fleurs en ligne directe au consommateur qui porte un soin extrême à la qualité globale des fleurs qu’il vend. Chaque fleur provient d’un des quelque 50 partenaires agricoles respectueux de l’environnement qui respectent des pratiques de travail équitables. Les fleurs sont récoltées à leur apogée, puis rapidement emballées et livrées directement aux portes des clients (beaucoup sont livrées lorsque les fleurs n’ont que quatre jours), ce qui donne des arrangements qui durent beaucoup plus longtemps que les fleurs typiques des supermarchés. Les bouquets commencent à seulement 40 $, avec des options disponibles pour une livraison le jour même et le lendemain.

Cartes LovePop

Les cartes de voeux 3D de LovePop ont séduit Kevin O’Leary (alias M. Wonderful), obtenant un investissement de 300 000 $ pendant son passage dans l’émission. Depuis lors, la société a continué de se développer, offrant ses conceptions uniques dans une variété de catégories de cartes, y compris les mariages, les anniversaires et les cartes de voeux de la culture pop. Parmi les best-sellers de la marque sur Amazon, citons sa vibrante carte d’anniversaire Floral Pop Up, sa carte d’anniversaire Cherry Blossom et sa carte Star Wars Baby Yoda.

Elfes éméchés

La gamme de chandails de Noël et de vêtements saisonniers de Tipsy Elves a conquis le requin Robert Herjavec, qui a par la suite investi 100 000 $ dans l’entreprise. Depuis lors, la marque a déplacé son attention pour inclure plus de nouveautés toute l’année, allant de la garde-robe d’été patriotique exagérée pour le 4 juillet à la tenue de jour punny de la Saint-Patrick. Et bien sûr, quand les vacances se déroulent, Tipsy Elves est devenu la destination pour attraper le plus laid des pulls de Noël.

Actuellement, Tipsy Elves vend ses vêtements de signature directement sur son site Web.

