5 choses que les annonceurs devraient considérer au milieu de la pandémie de COVID-19

Il n’y a jamais eu de moment plus crucial pour envoyer un message à votre marque avec soin.

Les opinions exprimées par les contributeurs d’entrepreneurs sont les leurs.

La pandémie actuelle de COVID-19 a créé d’énormes défis pour le monde des affaires, y compris ceux de l’industrie de la publicité. Au milieu de l’immense bilan humain et des souffrances constantes, les entreprises doivent changer leur mode de fonctionnement ainsi que la façon dont ils commercialisent leurs produits et services.

Compte tenu de la gravité de la situation actuelle et de la panique mondiale qui l’entoure, il est facile pour les annonceurs de faire des erreurs critiques – des erreurs qui pourraient rester avec eux longtemps après la fin de la crise des coronavirus. Voici cinq éléments que tous les annonceurs doivent prendre en compte lorsqu’ils naviguent dans les eaux délicates de la pandémie COVID-19.

1. Le public est profondément inquiet.

Le marketing au milieu d’une pandémie mondiale est toujours une proposition délicate. Tout d’abord, vous devez savoir d’où viennent les gens et sur quoi ils se concentrent, car leurs besoins ont naturellement changé. Pour le moment, les gens se préoccupent à juste titre de leur santé et de celle de leur famille, et tout le reste est en retrait.

Connexes: Le nouveau projet de loi de relance débloque l’IRA et les dollars 401 (k) pour les personnes affectées financièrement

Vous pouvez répondre en augmentant les arguments de vente et en fournissant des messages rassurants à la place. Informez les gens des précautions de sécurité et d’assainissement que votre entreprise prend pour apaiser leurs inquiétudes. Il y aura beaucoup de temps pour vendre des produits lorsque la crise du COVID-19 sera passée, mais pour l’instant, un ton plus compréhensif est la bonne approche.

Publicité exceptionnelle: Sprint – Notre priorité: la sécurité

2. Les gens sont préoccupés par les finances.

La crise du COVID-19 a eu un effet d’entraînement de grande envergure dans toute l’économie qui a fait vaciller le marché boursier. Cela signifie que même si les gens s’inquiètent pour leur santé personnelle et celle de leurs proches, ils sont également préoccupés par leurs finances – des factures de carte de crédit aux impôts dus.

En tant qu’annonceur, vous pouvez répondre à ces préoccupations en proposant des tarifs spéciaux, de nouvelles offres de financement et d’autres incitations conçues pour rassurer les gens. Des concessionnaires automobiles offrant une interruption des paiements pour les patients COVID-19 aux propriétaires flexibles sur le loyer, ces messages résonnent fortement en ces temps difficiles. Être humain et transparent est la clé.

Publicité exceptionnelle: Bloc H&R – Beaucoup de choses en cours

3. Les entreprises devraient faire leur part.

Si la crise du COVID-19 nous a appris quelque chose, c’est que tout le monde est dans le même bateau. Du restaurant du coin aux grandes compagnies aériennes, chaque entreprise traverse cette crise à sa manière.

Dans le même temps, les entreprises sont censées faire leur part, alors profitez-en pour parler de ce que vous faites pour aider. De nombreuses entreprises ont déjà annoncé qu’elles continuaient à payer leurs employés et à fournir des congés de maladie supplémentaires, et ces messages marketing peuvent être très puissants.

Publicité exceptionnelle: San Pellegrino – Aider les restaurants dans le besoin

4. Les acheteurs se concentrent sur les bases.

Alors que la crise du COVID-19 s’intensifie et que les gens pratiquent la distanciation sociale, les consommateurs se retirent. Les acheteurs se concentrent sur les éléments de base – les articles dont ils ont besoin pour subvenir à leurs besoins et à ceux de leur famille en cette période de restrictions de voyage et de soucis concernant la transmission des maladies.

Vous pouvez répondre à cette nouvelle réalité en concentrant vos efforts marketing sur les produits les plus demandés. Priorisez vos canaux d’achat en ligne pour servir les clients qui restent. Si cela est bien fait, vous pourriez même voir votre flux de trésorerie s’améliorer pendant ces périodes financières difficiles.

Publicité exceptionnelle: Clorox – Aidez à répandre Protectio

5. L’image de marque peut donner le ton aux ventes futures.

La demande est susceptible de rester modérée au plus fort de la crise du COVID-19, mais cela ne signifie pas qu’elle disparaîtra. En effet, les experts financiers s’attendent à une augmentation des achats et de la demande de produits une fois qu’un vaccin est développé ou qu’un traitement solide est trouvé.

Connexes: Tous les produits de nettoyage en profondeur dont vous avez besoin dès maintenant et où les trouver

En tant qu’annonceur, vous pouvez vous préparer à cet intérêt refoulé en développant votre marque et en créant des liens avec votre communauté. De l’aide aux besoins locaux à la visibilité et à l’activité sur les réseaux sociaux et autres canaux en ligne, il y a des choses que vous pouvez faire pour améliorer la notoriété de votre marque et être prêt pour la virée shopping à venir.

Publicité exceptionnelle: Stanley Steemer – Nouveau processus de nettoyage avec désinfectant

La crise du COVID-19 a créé un nouveau paysage pour les entreprises du monde entier, certaines entreprises étant interdites d’exploitation et d’autres travaillant plus que jamais pour répondre à la demande. La publicité au cœur de tout cela a créé son propre ensemble de défis, mais suivre les cinq directives énumérées ci-dessus vous aidera.

.