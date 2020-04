5 clés: Achat de CoinMarketCap par Binance

Comme nous l’avons récemment exprimé, le plus grand échange de crypto du monde, Binance, a acheté auprès de la plus grande société de suivi d’index du marché de la crypto. Pourquoi, Binance pourrait-il chercher à être un monopole? Ici, nous vous apportons les 5 points clés pour comprendre l’achat de CoinMarketCap.

Points d’achat clés de CoinMarketCap

Un peu plus tôt cette année, le PDG de Binance, Changpeng Zhao “CZ”, a déclaré qu’il y avait deux acquisitions en cours dont il était “très excité”.

“Celles-ci sont importantes et auront un impact significatif”, avait alors déclaré CZ. L’accord CoinMarketCap pourrait être l’un de ces deux accords, car il s’agit d’un allié puissant, équivalent à l’échange.

1- Lequel des deux suscite le plus d’intérêt?

L’une des raisons pour lesquelles Binance s’est précipité pour acheter sur CoinMarketCap, est le fait que ce portail suscite beaucoup plus d’intérêt que l’échange de crypto-monnaies lui-même.

Si nous allons aux données de Google Trends, nous pouvons voir que les recherches sont principalement axées sur la recherche de CoinMarketCap que de Binance, peu, mais plus. Comme dans la plupart des pays du monde, CMC est plus recherché que Binance lui-même.

D’autre part, CoinMarketCap est l’agrégateur de données cryptoverse le plus populaire, attirant 207,2 millions de visiteurs au cours des six derniers mois, selon SimilarWeb. Alors que Binance a 113,8 millions de visiteurs sur ses différents portails au cours des 6 derniers mois. En un mot, CoinMarketCap est 80% de plus que Binance.

Les vétérans de l’industrie commencent à exprimer qu’ils voient un avenir dans lequel CMC pourrait servir de canal de marketing pour Binance, en dirigeant les clients potentiels vers le plus grand échange cryptographique du monde.

Alexa d’Amazon classe CMC comme le 570ème site Web le plus visité au monde au cours des 90 derniers jours. Cela se compare à Binance et à son rival Coinbase Exchange à 1688.

«CoinMarketCap compte plus d’utilisateurs que tout autre produit dans l’espace cryptographique. Malgré le fait que son mécanisme de génération d’argent n’est pas aussi solide que Binance, les utilisateurs l’ont, c’est une plate-forme très précieuse “, a déclaré CZ.

2- Problèmes sur vos serveurs

Le deuxième point clé pour comprendre l’achat de CoinMarketCap est peut-être que Binance a eu récemment des problèmes mineurs sur ses portails Web. Le serveur tombe en panne, charge lente et autres types d’erreurs,

Vraisemblablement en raison du grand nombre d’utilisateurs qu’ils ont eu quotidiennement, en plus des différents services que l’entreprise propose ces derniers mois. Comme Binance Futures, Lending, P2P services, Binance Pool, Binance OTC. Cela a provoqué un ralentissement de la vitesse de leurs portails Web.

Des personnes familiarisées avec le problème de la lenteur sur la plus grande plate-forme d’échange de crypto-monnaies du monde ont déclaré que:

“La capacité de CoinMarketCap à générer une quantité importante de trafic est l’une des principales raisons de l’acquisition.”

3- Philosophies égales

L’un des 5 points clés pour comprendre l’achat de CoinMarketCap a été exprimé par le même CZ, ce qui garantit que les deux ont les mêmes philosophies de base.

“L’ADN de CMC est fortement aligné sur l’éthique et la culture de Binance, de son intégrité à sa valeur de liberté, de transparence et de concentration sur l’information des utilisateurs.”

Selon la vision des deux entreprises de cryptographie, elles seront renforcées par cet achat (d’environ 400 millions de dollars) “,continuer à croître et aider à l’adoption de la crypto est l’objectif”

CoinMarketCap a promis que l’acquisition n’affecterait pas ses opérations. Eh bien, ils continueront à fournir le plus haut niveau d’intégrité de l’information, garantissant l’exactitude des données et améliorant leurs méthodologies de classification.

CoinMarketCap a l’intention d’élargir ses offres d’informations pour inclure des produits de négociation tels que les contrats à terme, les options, les prêts et davantage d’outils et l’analyse de données à valeur ajoutée. Qui est aligné avec les nouveaux dérivés cryptographiques Binance.

“Je pense à toutes les équipes de l’espace qui pourraient acquérir CoinMarketCap, Binance est l’une des meilleures options. C’est une équipe qui a prouvé à maintes reprises qu’elle se soucie de ses utilisateurs et fera de son mieux pour eux, même dans les moments les plus difficiles “, a déclaré l’équipe CMC.

4- Détruisez vos concurrents

L’un des points clés pour comprendre l’achat de CoinMarketCap peut être le fait que les deux portails les plus recherchés sur le cryptoverse se sont réunis. L’un est un site Web qui fournit des informations sur l’échange qui a le plus de volume et de confiance, et l’autre est l’un de ces échanges cryptographiques répertoriés sur ce portail.

Cette nouvelle a suscité des réactions mitigées au sein des PDG des concurrents de Binance. Un peu de panique et un peu d’enthousiasme. Mais, il y a une intention dans chacun d’entre eux d’être conscient du changement des données en faveur de Binance

Lennix Lai, directeur des marchés financiers chez OKEx, a déclaré qu’il était bon de voir des transactions aussi importantes dans les fusions et acquisitions dans le contexte d’un «marché baissier».

“Les gens pourraient avoir des doutes quant à savoir si CMC pourrait maintenir son indépendance plus tard. C’est juste. Mais je pense que nous devons donner une chance à l’équipe. “

D’autre part, Andy Cheung, ancien COO d’OKEx a déclaré que l’acquisition “pas très bon pour l’industrie»Compte tenu du conflit d’intérêts entre les missions des parties.

«Honnêtement, comment allez-vous convaincre les gens que les cotes et les volumes sont vrais. Quand exploitez-vous le plus grand échange cryptographique et est-ce probablement aussi le plus grand hodl de BNB? “

5- Créer un monopole entre Binance et CoinMarketCap?

Nous sommes arrivés à la question controversée du jour. Et l’un des 5 points clés pour comprendre l’achat de CoinMarketCap. Binance et CZ construisent-ils un monopole?

Binance a récemment connu une vague d’acquisitions. L’échange cryptographique a acheté au moins 9 entreprises depuis l’année dernière, mais seules certaines d’entre elles ont été annoncées publiquement.

Trust WalletJEXWaxirXDappReviewCoinMarketCap

“L’achat de CMC est de loin le plus important que nous ayons fait jusqu’à présent.”

Exprima CZ.

Beaucoup sur le cryptoverse voient déjà avec inquiétude l’expansion constante de Binance, pas de ses produits, mais en achetant des signatures cryptographiques à gauche et à droite.

“CZ a dit à tout le monde que Binance n’est pas là pour l’argent, car ils construisent quelque chose de plus grand et de plus significatif pour l’humanité.”

Que crois-tu. Binance construit son propre monopole?

