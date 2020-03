5 collations saines pour vous satisfaire tout en travaillant à domicile

Il est important de maintenir une alimentation saine et une collation.

Mars

26, 2020

3 min de lecture

Le maintien d’une alimentation saine est l’une des meilleures choses que nous puissions faire pour notre système immunitaire. Et même si le travail à domicile peut nous inciter à grignoter les glucides et le sucre les plus proches, nous serions mieux servis pour maintenir une alimentation équilibrée. Plus facile à dire qu’à faire – non?

C’est pourquoi nous avons rassemblé cinq idées de collations saines qui ne nécessiteront aucun travail préparatoire ou que nous pensons ensemble. N’y pensez pas – prenez simplement cette collation remplie de protéines et laissez ce système immunitaire faire son travail.

Barres protéinées Zone Perfect Macros

Si vous avez une dent sucrée, il existe des options qui seront tout aussi satisfaisantes qu’un biscuit mais beaucoup plus nutritives. Prenez ces barres de Zone Perfect, par exemple, qui offrent un mélange équilibré de macros pour vous aider à passer votre journée. Chaque barre délicieuse (choisissez parmi des saveurs comme le gâteau d’anniversaire, les céréales fruitées et le beurre d’arachide au chocolat blanc) se compose de 40% de glucides pour l’énergie, 30% de matières grasses pour la nutrition et 30% de protéines pour la force. Vous apprécierez non seulement une savoureuse barre protéinée, mais vous resterez rassasié plus longtemps et vous obtiendrez un regain d’énergie sans un crash de sucre.

Obtenez une boîte de 20 barres protéinées Zone Perfect Macros pour 27,96 $ (1,40 $ par compte).

Barres protéinées EPIC

L’une des collations les plus savoureuses de cette liste, l’EPIC Protein Bar est la combinaison parfaite de carburant et de goût savoureux. Chaque barre est riche en protéines à base de viandes de la plus haute qualité, naturellement faible en matières grasses et riche en minéraux et vitamines. Que vous obteniez le poulet Sriracha, la dinde aux amandes et aux canneberges ou le bacon non salé, vous ne regretterez pas de passer les chips et d’opter pour l’une de ces barres protéinées EPIC.

Obtenez 12 barres protéinées EPIC pour 26,49 $ (2,21 $ par compte).

C’est tout

Ces barres de fruits 100% biologiques sont parfaites pour toute la famille. Avec des ingrédients composés uniquement de fruits, chaque barre est remplie de fibres naturelles. En termes simples, ces barres de fruits sont faibles en calories, sans sucre ajouté ni conservateurs, sont allergiques et sans gluten. Si vous avez envie de quelque chose de sucré, profitez de l’une des six barres de fruits moelleux: pomme + banane, myrtille, cerise, figue, mangue et fraise.

Obtenez une boîte de 12 barres Ça y est pour 16,99 $ (1,18 $ par compte).

Mini-cookies HighKey KETO

Vous pensiez que les cookies étaient totalement interdits? Pas si vite. Ces biscuits de HighKey sont fabriqués à partir d’ingrédients naturels comme la farine d’amande, l’huile de noix de coco et le collagène afin que vous obteniez une bonne dose de nutriments tout en satisfaisant votre dent sucrée. Les gens de HighKey ont créé ces cookies avec des snacks à l’esprit; faible en calories et en sucre, concentré en macronutriments et incroyablement savoureux. Si vous manquez de creuser dans un sac de cookies mais ne manquez pas le regret d’avoir mangé le sac entier, rassasiez-vous avec ces mini cookies HighKey KETO.

Obtenez un pack de 3 mini-cookies HighKey KETO pour 13,97 $ (2,07 $ l’once).

Soufflé de protéines alimentaires astucieuses

Shrewd Food Protein Puffs est une alternative plus saine à la collation emblématique de maïs soufflé. Cette collation croquante est sans gluten, fabriquée à partir d’ingrédients sans OGM et sans noix – sans parler de faible teneur en glucides et riche en protéines. Chaque sac contient seulement 90 calories, deux grammes de glucides et 14 grammes de protéines. Ne vous mélangez pas; ces bouffées de protéines sont toujours savoureuses et viennent dans de délicieuses saveurs, y compris la pizza Brickoven, la crème sure et l’oignon et les croûtons.

Obtenez un paquet de 8 bouffées de protéines alimentaires astucieuses pour 14,99 $ (2,53 $ l’once).

