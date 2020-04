5 conseils pour aligner les objectifs de votre équipe à distance

Avril

22, 2020

5 min de lecture

Avec 52% de la main-d’œuvre mondiale travaillant déjà à distance au moins une fois par semaine avant la situation actuelle, il devient essentiel pour les entreprises de cultiver une équipe distante productive et engagée. Un facteur clé est l’alignement entre les objectifs des employés et ceux de l’entreprise. Des études montrent que lorsque les employés comprennent comment leur travail contribue aux objectifs de l’entreprise, la productivité augmente de 56%.

Voici cinq conseils pour aider votre équipe distante à aligner ses objectifs.

Communiquez régulièrement

Les équipes à distance ne peuvent pas fonctionner sans une excellente communication. Il est essentiel dans toute dynamique de groupe, mais dans un environnement de travail à distance, lorsque les interactions sont limitées à des plateformes explicites comme les messages instantanés ou les e-mails, encore plus.

Vous pouvez planifier des réunions régulières à l’échelle de l’entreprise pour offrir de nombreuses opportunités de partage d’informations. Les enregistrements quotidiens ou les réunions debout sont un autre excellent moyen de donner une idée de la situation dans son ensemble, en gardant tout le monde au courant de ce que font les autres équipes.

Vous pouvez également créer un espace de bureau numérique où vous pouvez «sauter» pour des questions rapides et de courtes conversations en utilisant des canaux de messagerie désignés ou thématiques. Planifiez des sessions de brainstorming ouvertes où, au lieu d’un agenda chargé, votre équipe peut se rassembler pour proposer des idées de tableau blanc numériquement. Cela peut aider à concentrer et à renforcer la vision collective de l’entreprise.

Une communication fréquente et claire aide à garder les objectifs de l’entreprise à l’esprit et favorise un sentiment de connectivité entre les employés.

Cultivez les connexions personnelles

L’un des plus grands défis pour les équipes distantes est de cultiver la proximité entre les membres de l’équipe qui ne se sont jamais rencontrés en personne. Sans espace de bureau partagé, il y a moins de possibilités de conversations organiques.

Les journées peuvent être plus planifiées lorsque vous travaillez à distance, les discussions en ligne se concentrant sur les tâches et les responsabilités quotidiennes. Cependant, la création d’une dynamique personnelle au sein d’une entreprise distribuée augmente considérablement la connectivité. Cela stimule également la motivation à contribuer à la vision de l’entreprise, plutôt que de simplement effectuer des tâches régulières de manière isolée. Les travailleurs engagés sont également plus productifs, ce qui entraîne moins de roulement, plus de productivité et plus de revenus.

Pour cultiver un sentiment de communauté dans une équipe éloignée, créez des espaces pour devenir personnel. Cela peut prendre de nombreuses formes: un chat Slack pour des conversations stupides, un moment désigné lors des enregistrements spécifiquement pour discuter du bien-être personnel ou nécessitant que toutes les réunions soient via des appels vidéo pour rendre les réunions plus intimes, ciblées et engageantes.

Plus vous offrez de possibilités de liaison au niveau interpersonnel, plus vos employés distants seront proches et plus ils seront motivés à faire de leur mieux.

Bien gérer

La gestion d’une équipe peut être un défi, que vous soyez dans un bureau partagé ou que vous travailliez à distance, mais la gestion des conflits peut être une tâche particulièrement difficile lorsque les relations et les interactions sont limitées à la sphère numérique.

Cultiver une équipe connectée peut renforcer la confiance, ce qui facilite la gestion des conflits. Créer un environnement où les bonnes intentions sont supposées est une autre façon d’éviter l’isolement et le ressentiment des employés.

Comme dans tout rôle de gestion, il est important d’inclure vos employés dans les conversations de définition d’objectifs et de fournir régulièrement des commentaires positifs et constructifs. En favorisant un sentiment de confiance, en traitant les conflits avec respect et équité et en fournissant des commentaires, les managers aident à rassembler l’équipe et à la mettre dans un état d’esprit collectif travaillant vers des objectifs communs de l’entreprise.

Tâches de cadre autour des objectifs

Une autre responsabilité pour les chefs d’équipe et les managers est de s’assurer que tout est lié à la vue d’ensemble. Par exemple, l’ouverture et la clôture de réunions et d’archivages en établissant des connexions avec des objectifs globaux peuvent aider à garder les membres distants de l’équipe sur la même page. Rappeler aux individus comment leurs actions contribuent aux objectifs de l’entreprise contextualise leurs tâches quotidiennes et les fait se sentir partie de quelque chose de plus grand.

Définissez des attentes et des processus clairs

Pour comprendre comment le travail contribue à la vue d’ensemble, un système clair de suivi et de planification du travail est nécessaire. En définissant des attentes claires et en fournissant des instructions claires, les membres de l’équipe à distance peuvent réserver leur énergie pour être productifs, plutôt que de déterminer ce qu’ils doivent faire.

La désignation de canaux de communication spécifiques pour différents types de tâches et de messages facilite le partage d’informations et maintient les gens sur la bonne voie. Vous pouvez aider votre équipe à juger de leur productivité par eux-mêmes en fixant des objectifs individuels et départementaux avec des résultats mesurables.

Essayez d’encourager la collaboration en organisant également des séances de remue-méninges sur la stratégie interministérielle. De cette façon, différents groupes peuvent voir comment leur travail s’articule. Lorsqu’il y a des ajustements à un processus, vous pouvez planifier des sessions de formation pour tenir tout le monde à jour.

Le travail à distance est intrinsèquement flexible, donc imposer une certaine quantité de structure via des routines est utile et crée une culture de fiabilité. Lorsque les attentes et les processus sont communiqués clairement, il est plus facile pour les employés d’atteindre de petits objectifs qui contribuent à une vue d’ensemble.

Soyez transparent

Lorsque les gens comprennent pourquoi ils font quelque chose, ils sont plus motivés et travaillent mieux. Ils hiérarchisent également leurs tâches plus efficacement et s’approprient leur travail.

Vous pouvez créer une culture de transparence en expliquant les raisons de vos décisions et leur lien avec des objectifs plus importants. Les canaux de communication partagés rendent les processus et les décisions visibles pour tous. Et en vous assurant que les informations entre les services sont partagées, vous pouvez aider votre équipe à voir comment tout est connecté et comment leur travail aide à atteindre un objectif final.

L’avenir du travail était et est encore loin. Donc, que vous gériez déjà une équipe à distance ou que c’est la première fois que vous ouvrez votre entreprise à des options de travail à distance, apprendre à garder les objectifs de l’équipe alignés malgré la distance sera un facteur essentiel de la réussite future de l’entreprise.

