5 conseils pour démarrer dans le commerce de bitcoins pendant la quarantaine des coronavirus

Le trading de bitcoins (BTC) et de crypto-monnaies est une profession risquée, mais elle peut également être très satisfaisante sur le plan économique et professionnel pour les opérateurs qui décident de faire le saut vers le marché de la crypto.

Un aspect doit être clair, le trading de bitcoins et de crypto-monnaies n’est pas quelque chose que vous apprenez du jour au lendemain. C’est une activité qui prend du temps, quelque chose qui semble disponible en période de quarantaine de coronavirus, ainsi que de patience et de dévouement.

Contrairement à d’autres professions, les erreurs commises dans le commerce de bitcoins et de crypto-monnaies sont littéralement payées avec de l’argent, d’où les risques qui découlent du commerce sans connaissance appropriée. Il faut en moyenne jusqu’à quatre ans aux traders professionnels pour peaufiner toutes leurs techniques et s’habituer aux fortes variations du marché de la cryptographie.

Pour de nombreux commerçants, le problème n’est pas d’ouvrir une opération et de la gagner, mais de maintenir la cohérence pendant des semaines, des mois ou des années. Le commerce de bitcoins et de crypto-monnaies pendant la quarantaine des coronavirus, correctement géré, pourrait ouvrir les portes de l’indépendance financière, qui est considérée comme l’un de ses points forts.

Les États-Unis sont le pays avec le plus grand nombre d’infections au COVID-19, dépassant déjà 104 000 cas. L’Italie enregistre le plus grand nombre de décès avec 9 134. Source: rtve.es.

Les cinq conseils que nous présentons ci-dessous ont été appliqués par des opérateurs professionnels, qui a avoué avoir dû surmonter plusieurs trébuchements et pertes d’argent lors de ses premiers pas sur le marché de la cryptographie. Malgré les obstacles, ils ont continué à être animés par la passion suscitée par le commerce de bitcoins et de crypto-monnaies.

Education et formation

La pierre angulaire pour qu’un opérateur comprenne ce qu’est le commerce de bitcoins et de crypto-monnaie pendant la quarantaine des coronavirus est l’éducation et la formation. Il y a des opérateurs qui ont développé leur carrière de manière autodidacte, lisant en quantités industrielles, consultant des sources Internet ou utilisant des méthodes d’essai et d’erreur.

D’autres ont suivi des cours en face à face ou des spécialisations en ligne avec les conseils de commerçants professionnels. Quoi qu’il en soit, un passionné de marché de la cryptographie doit passer de nombreuses heures par jour à apprendre les modèles, les variations possibles et à mesure qu’il acquiert de l’expérience dans l’étude et la réalisation d’analyses techniques.

Les experts consultés par CryptoNews soulignent qu’au cours de la phase d’apprentissage initiale, un trader de crypto-monnaie peut consacrer entre 12 et 14 heures par jour pour étudier les marchés. Étant une profession 100% imprévisible, car on ne sait pas ce qui va arriver au prix des crypto-monnaies, ce que les traders essaient de faire est d’étudier des indicateurs pour mettre les chances en leur faveur.

Un aspect fondamental est de savoir ce qui se cache derrière un projet de crypto-monnaie, quelles sont ses forces, ses faiblesses, être familier avec la volatilité naturelle du marché, savoir lire les métriques et être informé des dernières nouvelles, à la fois de l’industrie de la crypto et de l’économie internationale.

Dans cette phase, l’opérateur doit connaître les différents types de maisons de change qui existent, leurs protocoles de sécurité, quelle est la réputation qu’ils ont dans l’écosystème de la cryptographie et les commissions qu’ils facturent pour l’exploitation. L’idée est que vous, en tant que passionné, manipulez autant d’informations que possible pour commencer à prendre des décisions et que celles-ci ne sont pas basées sur des “intuitions”, la peur (FOMO) ou les laissent au hasard.

Trading de bitcoins simulé

Une autre astuce, pour ceux qui veulent se lancer dans le monde du trading de bitcoins et de crypto-monnaies au milieu de la quarantaine des coronavirus, est que les premières mesures doivent être prises sans risquer de fonds. Pour cela, ils recommandent de faire du trading papier ou d’exploiter des comptes de démonstration dans des maisons de change de crypto-monnaie.

Les échanges de papier, dans leur définition d’origine, sont des simulations dans lesquelles l’opérateur écrit le prix d’entrée ou d’achat de bitcoin, par exemple, pour s’inscrire à un poste. La personne enregistre les informations et suit ses variations. L’achat fictif se termine par une vente dans un délai déterminé par le commerçant. De cette façon, l’opérateur tire ses propres conclusions sur le résultat de l’échange, c’est-à-dire s’il aurait gagné ou perdu de l’argent.

Actuellement, un grand pourcentage des maisons de bourse offrent le service de démonstration en ligne pour simuler le marketing directement sur l’écran et non sur un ordinateur portable. Avec cette méthode, Les amateurs de trading de Bitcoin et de crypto-monnaie peuvent apprendre les bases, comment fonctionne une plateforme d’échange et commencez à définir vos propres stratégies.

L’objectif principal n’est pas de risquer inutilement de l’argent réel. Le deuxième avantage est de s’adapter aux conditions réelles des échanges, mais avec un capital fictif, quelque chose d’important à prendre en compte pour ne pas générer de pression en cas de perte éventuelle.

Soyez prêt pour les pertes

Pour le trader espagnol @inmortalcrypto, les pertes d’argent seront toujours présentes dans la carrière d’un passionné de trading de bitcoins et de crypto-monnaies. Ce qui se passe, c’est qu’au début, ils sont plus habituels parce que vous êtes dans un processus d’apprentissage. L’opérateur démonte la thèse selon laquelle le trading de crypto-monnaie fait de grandes quantités d’argent en peu de temps.

Ce qu’il recommande aux passionnés, c’est de se préparer aux pertes car les erreurs viennent plus souvent au début et cela coûte du capital. Dans cette phase, il est logique et normal que de mauvaises décisions soient prises en raison du manque d’expérience, mais au fur et à mesure des progrès, de bonnes séquences viendront également.

Un élément à prendre en compte est reconnaître quand une mauvaise décision a été prise et l’admettre. Dans ces cas, la première action consiste à réduire la perte le plus tôt possible et à prendre note de ce qui s’est passé pour tenir un registre.

À ce stade, il est important de souligner que personne n’aime perdre de l’argent et il n’admet pas non plus qu’une mauvaise décision a été prise. Cependant, un commerçant, comme n’importe qui dans d’autres aspects de la vie, peut se tromper et encore plus sur le marché des crypto-monnaies où les variations peuvent varier de 1% à 100% en quelques heures.

En bref, les opérateurs doivent avoir beaucoup de tact pour savoir comment gérer les pertes car ils font partie du travail quotidien. Il est également essentiel de savoir contrôler ses émotions et de ne pas fonctionner de mauvaise humeur, fatigué ou sans détecter une réelle opportunité de profit. Dans ce dernier cas, les traders professionnels recommandent de ne pas ouvrir de trade car il est préférable d’attendre que de meilleurs scénarios apparaissent.

Garde des fonds

L’une des recommandations les plus courantes pour ceux qui commencent à échanger des bitcoins et des crypto-monnaies pendant la quarantaine des coronavirus est de ne pas laisser les fonds obtenus par les opérations dans les maisons de change. La suggestion est de retirer les fonds aux portefeuilles froids pour une meilleure sauvegarde, car ce type de plate-forme peut être la cible d’attaques de pirates et saisir les fonds des utilisateurs et du bureau de change en tant que tels.

Il y a des opérateurs qui ne gardent qu’un certain nombre de crypto-monnaies dans les maisons de change comme base de fonctionnement et le reste des fonds, le cas échéant, sont retirés en tant que profit à la fin de la journée. Le problème est que chaque année, les maisons de change perdent des millions de dollars en crypto-monnaies en raison de cyberattaques des criminels informatiques essayant d’obtenir autant d’argent que possible.

Si vous ne contrôlez pas vos pièces avec vos clés privées, alors les crypto-monnaies ne vous appartiennent vraiment pas. Ceux-ci peuvent être gérés par des tiers pour d’autres intérêts moins transparents dans la communauté. Dans la communauté des crypto-monnaies, il y a le dicton “pas vos clés pas vos pièces” ou “si ce ne sont pas vos clés, ce ne sont pas vos pièces”, en espagnol.

Cette expression résume le fait que, tout comme la décentralisation et la transparence de l’écosystème sont encouragées, il faut également rappeler que la gestion responsable des fonds personnels est une action qui doit être entreprise par chaque utilisateur et non déléguée à des intermédiaires tels que les maisons. échange de crypto-monnaie.

Les fluctuations du prix du bitcoin sont constantes, non seulement depuis 2017, mais après 2012, bien qu’à plus petite échelle. Source: LiveCoinWatch

Prendre soin de sa santé physique et mentale

La suggestion des commerçants professionnels est de prendre soin de la santé physique et mentale à tout moment. Les recommandations sont les suivantes: ne pas rester assis pendant de longues périodes, pratiquer une activité physique ou des sports en plein air, avoir une vie sociale et rester détendu. Autant que possible, un passionné du marché des crypto-monnaies devrait avoir une planification quotidienne.

Il est habituel que durant les premiers mois de travail les nouveaux opérateurs revoient l’état du marché dès leur réveil le matin. Cependant, ce serait une pratique qui romprait avec le développement normal de leurs activités quotidiennes.

Il faut se rappeler que le trading de bitcoins et de crypto-monnaies est une profession essentiellement solitaire dans laquelle chaque personne est son propre patron et prend ses propres décisions. S’ils sont mauvais, alors la frustration peut apparaître pour ne pas avoir le bon comportement du marché, conduisant à un choc de sentiments négatifs. Pour minimiser tous ces aspects, il est recommandé d’avoir des distractions avant ou après les séances de trading.

Tant qu’il existe une planification comprenant plusieurs activités, une alimentation équilibrée et une attitude positive, le scénario d’analyse des marchés serait plus favorable, ce qui se traduirait par de meilleures décisions potentielles.