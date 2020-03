5 conseils pour mener votre entreprise à travers le chaos

Nous sommes au milieu d’un événement “cygne noir” qui aura des conséquences économiques mondiales drastiques. Aucune entreprise n’est à l’abri.

Alors que le monde se démène pour donner un sens à la menace des coronavirus et y répondre, le leadership sera mis à l’épreuve de manière inimaginable. Chaque jour apporte de nouvelles informations discordantes qui nécessitent une réponse à l’échelle du système. Sequoia Capital appelle cette période le «cygne noir de 2020». Les cygnes noirs sont de rares événements inattendus comme le 11 septembre qui ont un impact sur l’activité mondiale. Après avoir connu des ralentissements pendant 50 ans, Sequoia note que les entreprises qui survivent sont capables d’agir de manière décisive et rapide. Mais comment agissez-vous rapidement au milieu de tant d’incertitudes et de risques humains? Au niveau macro, les entreprises qui réussissent «refléteront la biologie comme le supposait Darwin; ceux qui survivent ne sont pas les plus forts ou les plus intelligents, mais les plus adaptables au changement ».

La gestion du changement est une compétence de leadership particulière. Lorsque vous naviguez dans des eaux inexplorées, que vous réduisez vos budgets et apportez des changements, les bons dirigeants resteront à l’écoute des émotions des gens et continueront à investir dans leurs équipes.

Voici 5 choses que les dirigeants peuvent faire pour surmonter cette crise et sortir plus forts que jamais.

Confrontez les faits brutaux tout en gardant la foi que vous l’emporterez

Adoptez le cadre mental du Stockdale Paradox. L’amiral Stockdale a survécu à 8 ans comme prisonnier dans la guerre du Vietnam avec ce concept. Il a pu rester positif sans tomber dans le piège de l’optimisme aveugle de ses codétenus qui n’ont pas su faire face à la réalité de leur situation. Il n’y a pas de temps pour le déni dans cette crise: restez vigilant face aux réalités les plus dures et aux changements rapides. Communiquez les faits brutaux directement à votre équipe tout en gardant confiance que vous les traverserez ensemble. Cela se produira plus rapidement pour les équipes ayant une confiance élevée. Quand ils croient que vous avez le dos, ils apprécient la vérité et travailleront ensemble pour trouver les meilleures voies à suivre.

Ne présumez pas que vous savez de quoi les gens ont peur

Il peut sembler évident de supposer que les gens sont les plus préoccupés par la maladie ou la sécurité d’emploi. Mais il y a beaucoup d’autres choses qui pourraient être importantes pour différentes personnes. Le travail à domicile peut faire perdre à certains la visibilité et les informations qu’ils obtiennent de manière informelle de personnes importantes. Les gens ont besoin de différentes choses pour se sentir en sécurité et il est important de savoir ce qui compte pour eux. Doublez votre écoute pour demander ce que les gens ont peur de perdre alors que la crise continue. Ne vous concentrez pas uniquement sur la communication tactique autour de l’hygiène ou du protocole de voyage; assurez-vous de permettre aux gens d’exprimer leurs préoccupations émotionnelles. Cela vous permet de les aider à trier les pertes réelles des pertes perçues. Et en cas de perte réelle, fournissez ces informations directement et rapidement.

Préparez-vous au chaos

Avec tant de choses hors de notre contrôle, les dirigeants devront adopter une approche de gestion de crise. Attendez-vous à ce que l’anxiété augmente et que la motivation souffre. Choisissez quelques priorités sur lesquelles vous concentrer tout en retrouvant l’équilibre. Fixez-vous des objectifs plus petits avec des points de contrôle fréquents afin que les gens puissent ressentir une certaine sensation de mouvement positif. Reconcevoir les règles de fonctionnement, même temporairement, pour répondre aux besoins de cette époque. Portez une attention particulière à la gestion du stress – y compris le vôtre.

Faites du team building virtuel

Alors que les entreprises encouragent de plus en plus d’employés à travailler à domicile, le team building virtuel devient un impératif. Avec la perte de contacts informels et personnels, vous devrez trouver de nouvelles façons de rester connecté. Comprendre les styles de travail, les facteurs de motivation et le comportement de stress des autres membres de votre équipe donnera la plus grande productivité et aidera tout le monde à rester aligné lorsque vous travaillez à distance. Construisez dans le temps lors de rencontres individuelles pour les enregistrements personnels. Réfléchissez de manière créative à la façon de garder les gens motivés et aux petites façons de faire en sorte que les groupes continuent à établir des relations via les canaux de vidéoconférence et de messagerie instantanée.

Imaginez le nouveau départ

Intégrez l’apprentissage à mesure que vous traversez cette période. Demandez-vous comment cela affectera l’avenir de votre entreprise et effectuez des ajustements. Comme pour tout ralentissement, il existe des possibilités de créativité et de changement. Les récessions créent de nouveaux problèmes qui peuvent se transformer en opportunités commerciales. Certains titulaires tomberont et ouvriront des portes à de nouvelles startups. Les investisseurs avisés continueront de rechercher de bonnes idées et de bonnes personnes. Restez vigilant en recherchant des options qui pourraient s’avérer payantes lorsque les choses redeviendront normales.

Le futur état apportera une nouvelle normalité que personne ne peut prédire aujourd’hui. Tout ce que nous pouvons faire, c’est nous préparer à entrer directement dans le chaos, en apportant notre record personnel pour rallier les troupes à travers ces défis dans la nouvelle journée.

